ADHD og hvatvísi
Hvað er það?
Hvernig virkar það?
Leyfið mér að útskýra.
Ég er 32 ára gömul kona sem á mann og börn.
Ég er með ógreint ADHD en er núna á biðlista til að komast í greiningu.
Hér áður fyrr var ég ekkert að pæla í þessu, en svo varð hvatvísin áberandi hjá mér, ég er búin að hætta og byrja í skóla í mörg ár, svo kom þessi dópamín þörf fram vegna þunglyndis sem hélst í hendur við hvatvísi, ég hætti að pæla í að spara peninga og fór á eyðslu flipp, og þá hófst herferðin mín í að taka endalaus skammtímalán og svo einn daginn hætti ég að getað borgað lánin niður og þá tók við að finna út hvernig ætti ég að borga allt saman.
Ég er stórskuldug kona, ég er korter í gjaldþrot, ég er atvinnulaus því jú, ég lét hvatvísina stjórna mér, og Vinnumálastofnun er núna að beita refsiaðgerðum sem ég er skil svona nokkurn veginn, ég er launalaus í þrjá mánuði ofan á þessa tvo sem ég var að klára í apríl.
Fimm mánuðir án launa takk fyrir pent, jú kannski á ég þetta skilið en eigum við þetta virkilega skilið eða er þetta rugl, jú margir munu vera sammála Vinnumálastofnun en aðrir munu mótmæla þessu, já ég gerði mistök en mér finnst þetta heldur ströng refsing frá þeim, fimm mánuðir án launa og við fáum ekkert um það ráðið, við getum ekki breytt lögum og reglum í landinu, ekki gera eins og ég, hættið að kvarta yfir vinnunni ykkar, þið sem eruð að díla við mikla hvatvísi, ekki láta undan, þið eruð að fara missa allt, jú maðurinn minn er að fá einhver skítalaun en það dugar skammt.
Við fáum ekki hjálp frá sveitarfélaginu okkar því ótrúlegt en satt þá erum við of tekjuhá samkvæmt Excel skjalinu þeirra og lögum í landinu.
Ég vara ykkur enn og aftur við ALLS EKKI hætta í vinnunni ykkar nema vera búin að fá aðra vinnu.
Ég er búin að sækja um ótal störf og ferilskráin mín er mjög góð en ég fæ samt enga vinnu og sérstaklega þar sem ég bý á Akranesi, því þó að ferilskráin sé góð þá er það ekki nóg.
Ég elska fjölbreytileika í starfi og er því búin að prófa margt, jú ADHD hefur eitthvað við þetta að gera en þegar ég er komin í þessa meðferð þá mun allt hægjast á í sambandi við höfuðið og kannski mun ég verða smá normal kannski ekki 100 % normal heldur svona 70 % jafnvel minna.
En biðlistinn er langur og ég verð bara að vona það besta á meðan, jú ég er í fullt af námskeiðum sem tengist hvernig á að vinna með ADHD og hef lært margt.
En geðheilbrigðiskerfið er sprungið og við getum lítið gert í því.
Að vera með alvarlegt ADHD er dýrkeypt en þú getur farið á allskonar námskeið og þið getið farið á biðlista eftir meðferð en vinnan er 120 % ykkar.
Ég mæli með að allir sem eru í greiningarferli við ADHD eða greind með ADHD ættu að fara í námskeiðin, ADHD kaos og ADHD og fjármál, þessi námskeið eru að hjálpa mér mjög mikið.
Já enn og aftur ekki láta hvatvísina vinna.
Höfundur er heimavinnandiógreindur ADHD listamaður og kvikmyndagerðarmaður.
