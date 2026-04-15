Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum! María Pálsdóttir skrifar 15. apríl 2026 11:30 Menning og listir eru svona spariorð. Mest notuð spari og líka alltof sparlega! Það er helst á tyllidögum og í aðdraganda kosninga að þau eru dregin fram. Þegar kreppir að eru það menning og listir sem verða oft fyrst fyrir barðinu á niðurskurðinum. Og maður skilur að það sé sársaukaminna en að skera niður á velferðasviði sem dæmi. En það gleymist að menning og listir eru líka velferð. Ég hef sjálf orðið vitn að því að börn sem voru ekki að finna sig í íþróttum eða öðru félagsstarfi hafi gjörsamlega blómstrað í leiklist og komið sjálfum sér og öllum í kringum sig á óvart. Fundið styrk sinn, rödd og hæfileika; eignast nýtt líf hreinlega. Með þátttöku í leiklist, tónlist, myndlist, dansi eða öðrum skapandi verkefnum fá börn og ungmenni tækifæri til að tjá sig, byggja upp sjálfstraust og finna styrkleika sína. Slík þátttaka hjálpar þeim líka að finnast þau tilheyra; að þau séu hluti af samfélagi sem hlustar á þau og styður þau. Á Akureyri er frábær leiklistarskóli rekinn af Leikfélagi Akureyrar, tveir frábærir sjálfstæðir dansskólar þar sem hundruðum barna er kenndur dans, það er dásamlegur barnakór starfræktur í Akureyrarkirkju og Tónlistarskólinn á Akureyri og Tónræktin eru með magnað starf. Allt kostar þetta auðvitað peninga, nema barnakórinn, hann er ókeypis. Það er mikilvægt að öll börn hafi jöfn tækifæri til að taka þátt í skapandi starfi óháð efnahag og þar gegnir skólastarf lykilhlutverki. Hvar er t.d. skólakór Akureyrar? Eða skólahljómsveit Akureyrar? Og kannski mikilvægast af öllu; hvernig er staðan á listgreinakennslu í grunnskólunum? Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um að kenna eigi dans, leiklist, sjónlist og tónmennt í grunnskólum landsins. Ég veit að erfitt hefur reynst að fá tónmenntakennara til starfa í grunnskólum og að tónmenntakennslu er ábótavant en nýlegt samstarf Tónlistarskóla Akureyrar við grunnskólana um tónmenntakennslu á miðstigi lofar góðu og nú stendur til að útvíkka verkefnið niður á yngsta stig líka. Við í L-listanum fögnum þessu samstarfi og styðjum heilshugar. Dans- og leiklistarkennsla þarf svo að komast á dagskrá líka. Því þetta er ekki munaður. Þetta er ekki eitthvað sem við gerum þegar vel árar. Þetta er fjárfesting í velferð, forvörnum í sterkari einstaklingum og heilbrigðarar samfélagi. Listgreinakennsla er einnig góður grunnur fyrir þær listnáms- og iðngreinabrautir sem framhaldskólarnir okkar bjóða upp á. Og auðvitað líka fyrir listnámið á háskólastigi sem vonandi verður að veruleika fyrr en síðar. Við segjum oft að hver króna sem fer í menningu skapandi greinar skili sér margfalt til baka. Ég trúi því. En hún skilar sér ekki síst í mannauði, í sjálfstrausti, í röddum sem annars hefðu kannski þagnað. Áfram menning og listir. Ekki bara á tyllidögum, heldur alla daga. Höfundur er í 4. sæti L-listans og er forsprakki Fiðrings á Norðurlandi. Fanný Gunnarsdóttir Skoðun Stefna í fíkniefnamálum á villigötum? Helgi Gunnlaugsson Skoðun Heilbrigðiskerfið tekur á móti börnunum Ástþóra Kristinsdóttir,María Rut Beck,Ingibjörg Thomsen Hreiðarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Strætisvagni ekið á 150 km hraða í gegnum íbúðarhverfi við grunnskóla - „Stórkostlegt sjónarspil“ Haukur Magnússon,Kristján Vigfússon,Margrét Manda Jónsdóttir skrifar Skoðun Ósýnileg en ómissandi Eva Hauksdóttir skrifar Skoðun Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum! María Pálsdóttir skrifar Skoðun Látum ekki tækifærin renna okkur úr greipum Hulda Hallgrímsdóttir,Erla Tinna Stefánsdóttir skrifar Skoðun Meira sund í Kópavogi Jónas Már Torfason skrifar Skoðun Stefna í fíkniefnamálum á villigötum? Helgi Gunnlaugsson skrifar Skoðun Sátt í september verður að ná til allra Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Heilbrigðiskerfið tekur á móti börnunum Ástþóra Kristinsdóttir,María Rut Beck,Ingibjörg Thomsen Hreiðarsdóttir skrifar Skoðun Eldri maður fer í framboð Ragnar Sverrisson skrifar Skoðun Kærleikur og umburðarlyndi vinstrimanna Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Verðgæzlustjóri ríkisins gengur aftur Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar Skoðun Vöndum okkur Ingibjörg Ólöf Isaksen skrifar Skoðun Verðbólgukeppni Benedikt S. Benediktsson skrifar Skoðun Hvers vegna eru listir lýðheilsumál? Árný Fjóla Ásmundsdóttir,Kristín Lilja Thorlacius,María Arnardóttir skrifar Skoðun Frístundaheimili eru grunnþjónusta Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Vill meirihlutinn í Reykjavíkurborg ekki hlusta á íbúa? Fanný Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Íbúasamráð í sveitarfélögum Sigurborg Kr. Hannesdóttir skrifar Skoðun Raunverulegt val fyrir foreldra í Hafnarfirði Signý Jóna Tryggvadóttir skrifar Skoðun Þröngt mega sáttir? Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Ungt fólk, sjávarútvegur og framtíð íslensks efnahagslífs Júlíus Valsson skrifar Skoðun Kominn tími á samfélagssáttmála um leikskóla eins og á hinum Norðurlöndunum Jóhann Páll Jóhannsson skrifar Skoðun Ælt við dæluna Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Sólveig Anna um stöðu verkafólks innan eða utan ESB Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Þurfum við ný lyf? Ragnhildur Reynisdóttir skrifar Skoðun Treður hið opinbera sér í hleðslugatið? Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Það þarf kjark til að byggja bæ til framtíðar - Kópavogur er í sókn Leifur Andri Leifsson skrifar Skoðun Viska stéttarfélag: Sameinuð og skynsöm rödd til framtíðar Sigrún Einarsdóttir skrifar Skoðun Fyrir enn betri Akureyrarbæ Berglind Ósk Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Áskrift í sund á verði Netflix Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Kvíðakast einstæðingsins Sólveig Skaftadóttir skrifar Sjá meira