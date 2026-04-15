Látum ekki tækifærin renna okkur úr greipum Hulda Hallgrímsdóttir og Erla Tinna Stefánsdóttir skrifa 15. apríl 2026 11:01 Atvinnustefna Íslands sem kynnt var á dögunum er mikilvæg viðurkenning á því að framtíðarsókn hagkerfisins hvílir á fjárfestingu í nýsköpun sem er forsenda aukinnar framleiðni. Nú skiptir mestu að þær trúverðugu aðgerðir sem hafa verið kynntar skili sér í starfsumhverfi sem einkennist af fyrirsjáanleika, stöðugleika og samkeppnishæfni. Tækni- og hugverkaiðnaður er ekki lengur hliðargrein heldur ein af meginútflutningsstoðum Íslands. Tækni- og hugverkaráð Samtaka iðnaðarins hefur nú verið stækkað og endurskipulagt til að mæta þessum nýja veruleika. Ráðið hefur sett fram metnaðarfulla stefnu um að greinin verði leiðandi stoð hagkerfisins fyrir lok áratugarins. Til að það markmið náist þarf að vanda til verka í þeim lykilmálum sem ráða mestu um áframhaldandi vöxt: stöðugu starfsumhverfi, menntakerfi sem mætir framtíðarþörfum og skýrri sýn á mikilvægi hugvits fyrir samkeppnishæfni þjóðarinnar. Spurningin sem við stöndum frammi fyrir er einföld: ætlum við að skapa þessari atvinnugrein umhverfi til vaxtar, eða ætlum við að horfa upp á tækifærin renna okkur úr greipum? Tölurnar tala sínu máli. Í nýrri greiningu Samtaka iðnaðarins kemur fram að tækni- og hugverkaiðnaður skilaði 369 milljörðum króna í útflutningstekjur árið 2025 sem samsvarar 18,6% af heildarútflutningstekjum landsins. Þegar vörur og þjónusta sem byggja á hugverkum standa undir tæpum fimmtungi útflutnings er ljóst að um kjarnastarfsemi í verðmætasköpun þjóðarinnar er að ræða. Metnaður okkar ætti að standa til þess að Ísland verði fyrsti valkostur fyrir tækni- og hugverkafyrirtæki sem ætla sér stóra hluti á alþjóðlegum mörkuðum. Verðmæti verða ekki til í tómarúmi. Fyrirtæki fjárfestu 81 milljarði króna í rannsóknum og þróun (R&Þ) árið 2024. Gögnin sýna skýrt að hvatar virka; fjárfesting í R&Þ hefur aukist síðustu ár samhliða öflugum skattahvötum og renna um 96% skattahvata til fyrirtækja í tækni- og hugverkaiðnaði. Skattahvatar eru ekki hefðbundin ríkisútgjöld, heldur fjárfesting í framtíðartekjum þjóðarbúsins. Takist Íslandi ekki að halda í við þau lönd sem skara fram úr á þessu sviði, munu hugmyndirnar, fjármagnið og háframleiðnistörfin einfaldlega leita annað. Önnur af grunnforsendum vaxtar er menntakerfi sem býr atvinnulífinu þá færni sem nútíminn krefst. Við þurfum ekki bara fleiri hendur heldur rétta þekkingu og færni. Það er áhyggjuefni að skortur á STEAM-menntuðu fólki sé orðinn helsta vaxtarhindrun tækni- og hugverkaiðnaðar. Það skiptir ekki síður máli að leggja grunninn strax á fyrstu skólastigum, því áhugi, sjálfstraust og undirstöðufærni í raungreinum og tækni verða ekki til í háskóla einum saman. Atvinnustefna ríkisstjórnarinnar sýnir vilja til úrbóta með áherslu á iðn-, tækni- og háskólanám, en nú reynir á að þessi áform nái alla leið inn í skólastofurnar. Samkeppnishæfni Íslands ræðst af samspili margra þátta. Alþjóðleg samkeppni um hugvit, mannauð og fjárfestingu er hörð og Ísland má ekki bregðast við henni með hálfum skrefum. Atvinnustefna stjórnvalda staðfestir að sýnin er til staðar. Nú reynir hins vegar á það sem mestu skiptir: að fylgja henni eftir með skýrri forgangsröðun, samstilltu átaki og trúverðugri framkvæmd. Fyrir lítið hagkerfi er lykilatriði að velja þau svið þar sem Ísland hefur raunverulega burði, sérstöðu og vaxtarmöguleika og byggja þau upp til hagsbóta fyrir samfélagið í heild. Aðgerðir stjórnvalda þurfa einnig að ná til starfsumhverfis nýsköpunarfyrirtækja í víðum skilningi. Skýrari umgjörð um fjármögnun, einfaldara regluverk og öflugri innviðir fyrir rannsóknir eru ekki afmörkuð tæknileg atriði heldur skipta sköpum fyrir samkeppnishæfni landsins. Það sama gildir um getu Íslands til að byggja upp innviði á sviði gervigreindar og nýta þá tækniþróun til aukinnar framleiðni. Verkefnin framundan ganga út á að fögur orð atvinnustefnunnar birtist í efndum og áþreifanlegum breytingum. Efling Tækni- og hugverkaráðs Samtaka iðnaðarins er mikilvægt skref í þessari vegferð. Með ráðinu verður til enn sterkari vettvangur fyrir metnaðarfullt, gagnadrifið og uppbyggilegt samtal við stjórnvöld um það sem nú skiptir mestu: að tryggja fyrirsjáanlegt og hvetjandi starfsumhverfi fyrirtækja í tækni- og hugverkaiðnaði, menntakerfi sem mætir framtíðarþörfum og sóknarplan fyrir Ísland. Markmiðin eru að hér blómstri nýsköpun sem aldrei fyrr, að verðmætasköpun aukist og að háframleiðnistörf, þekking og fjárfesting verði til og haldist hér á landi. Sækjum tækifærin saman – fyrir framtíð Íslands. Hulda er formaður Tækni- og hugverkaráðs Samtaka iðnaðarins og Erla Tinna er hjá Samtökum iðnaðarins. Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Tækni Mest lesið Verðgæzlustjóri ríkisins gengur aftur Björn Brynjúlfur Björnsson Skoðun Eldri maður fer í framboð Ragnar Sverrisson Skoðun Strætisvagni ekið á 150 km hraða í gegnum íbúðarhverfi við grunnskóla - „Stórkostlegt sjónarspil“ Haukur Magnússon,Kristján Vigfússon,Margrét Manda Jónsdóttir Skoðun Verðbólgukeppni Benedikt S. Benediktsson Skoðun Meira sund í Kópavogi Jónas Már Torfason Skoðun Sátt í september verður að ná til allra Sveinn Ólafsson Skoðun Sólveig Anna um stöðu verkafólks innan eða utan ESB Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Vill meirihlutinn í Reykjavíkurborg ekki hlusta á íbúa? Fanný Gunnarsdóttir Skoðun Stefna í fíkniefnamálum á villigötum? Helgi Gunnlaugsson Skoðun Heilbrigðiskerfið tekur á móti börnunum Ástþóra Kristinsdóttir,María Rut Beck,Ingibjörg Thomsen Hreiðarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Strætisvagni ekið á 150 km hraða í gegnum íbúðarhverfi við grunnskóla - „Stórkostlegt sjónarspil“ Haukur Magnússon,Kristján Vigfússon,Margrét Manda Jónsdóttir skrifar Skoðun Ósýnileg en ómissandi Eva Hauksdóttir skrifar Skoðun Áfram menning og listir, ekki bara á tyllidögum! María Pálsdóttir skrifar Skoðun Látum ekki tækifærin renna okkur úr greipum Hulda Hallgrímsdóttir,Erla Tinna Stefánsdóttir skrifar Skoðun Meira sund í Kópavogi Jónas Már Torfason skrifar Skoðun Stefna í fíkniefnamálum á villigötum? Helgi Gunnlaugsson skrifar Skoðun Sátt í september verður að ná til allra Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Heilbrigðiskerfið tekur á móti börnunum Ástþóra Kristinsdóttir,María Rut Beck,Ingibjörg Thomsen Hreiðarsdóttir skrifar Skoðun Eldri maður fer í framboð Ragnar Sverrisson skrifar Skoðun Kærleikur og umburðarlyndi vinstrimanna Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Verðgæzlustjóri ríkisins gengur aftur Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar Skoðun Vöndum okkur Ingibjörg Ólöf Isaksen skrifar Skoðun Verðbólgukeppni Benedikt S. Benediktsson skrifar Skoðun Hvers vegna eru listir lýðheilsumál? Árný Fjóla Ásmundsdóttir,Kristín Lilja Thorlacius,María Arnardóttir skrifar Skoðun Frístundaheimili eru grunnþjónusta Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Vill meirihlutinn í Reykjavíkurborg ekki hlusta á íbúa? Fanný Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Íbúasamráð í sveitarfélögum Sigurborg Kr. Hannesdóttir skrifar Skoðun Raunverulegt val fyrir foreldra í Hafnarfirði Signý Jóna Tryggvadóttir skrifar Skoðun Þröngt mega sáttir? Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Ungt fólk, sjávarútvegur og framtíð íslensks efnahagslífs Júlíus Valsson skrifar Skoðun Kominn tími á samfélagssáttmála um leikskóla eins og á hinum Norðurlöndunum Jóhann Páll Jóhannsson skrifar Skoðun Ælt við dæluna Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Sólveig Anna um stöðu verkafólks innan eða utan ESB Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Þurfum við ný lyf? Ragnhildur Reynisdóttir skrifar Skoðun Treður hið opinbera sér í hleðslugatið? Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Það þarf kjark til að byggja bæ til framtíðar - Kópavogur er í sókn Leifur Andri Leifsson skrifar Skoðun Viska stéttarfélag: Sameinuð og skynsöm rödd til framtíðar Sigrún Einarsdóttir skrifar Skoðun Fyrir enn betri Akureyrarbæ Berglind Ósk Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Áskrift í sund á verði Netflix Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Kvíðakast einstæðingsins Sólveig Skaftadóttir skrifar Sjá meira