Þegar barn fæðist breytist lífið. Forgangsröðunin, tímaskynið og það sem skiptir mestu máli tekur nýja mynd. Flestir foreldrar upplifa það strax að þeir vilja einfaldlega fá meiri tíma með barninu sínu, vera til staðar og nýta þessi mikilvægu fyrstu ár.
Í dag er það þó ekki alltaf raunverulegur valkostur. Ekki vegna þess að viljann skorti, heldur vegna þess að fjárhagsramminn setur mörkin.
Við í Miðflokknum í Hafnarfirði viljum breyta þessu.
Við leggjum til að heimagreiðslur til foreldra verði hækkaðar í 250.000 krónur á mánuði. Með því er verið að skapa raunverulegt val fyrir fjölskyldur, val sem byggir ekki á því hver hefur efni á því að vera heima, heldur á því hvað hentar barninu og fjölskyldunni best.
Þessi tillaga snýst ekki um að allir foreldrar eigi að vera heima. Leikskólar gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu og eru frábær kostur fyrir mörg börn. En það þarf að viðurkenna að fjölskyldur eru ólíkar og þarfir þeirra mismunandi.
Fyrstu ár barns eru viðkvæm og mótandi. Á þeim tíma myndast grunnur að tengslum, öryggi og þroska. Fyrir sum börn er það best að fá lengri tíma heima með foreldrum sínum.
Í dag er sá möguleiki hins vegar of oft háður fjárhag.
Við teljum að það eigi ekki að vera þannig.
Í dag er staðan sú að foreldrar eiga rétt á 12 mánaða fæðingarorlofi. Fyrir foreldra í Hafnarfirði tekur hins vegar við óvissa, þar sem leikskólapláss býðst oft ekki fyrr en þegar barnið er orðið um 15 mánaða. Þarna myndast bil sem fjölskyldur þurfa sjálfar að brúa oft með tilheyrandi álagi og kostnaði.
Við teljum að þetta eigi ekki að vera á ábyrgð foreldra einna. Hér þarf sveitarfélagið að stíga skýrt inn. Að tryggja samfellu milli fæðingarorlofs og leikskóla er ekki aukaatriði heldur hluti af grunnþjónustu við fjölskyldur.
Það er kjarninn í málinu: Börn þurfa foreldra sína. Samfélagið á að styðja við það, ekki standa í vegi fyrir því.
Tækifærið er núna til að gera raunverulegar breytingar, fyrir börnin, fjölskyldurnar og framtíð Hafnarfjarðar.
Höfundur er mannauðssérfræðingur og skipar 2. sæti Miðflokksins í Hafnarfirði.
