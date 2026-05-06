Við lifum á tímum þar sem hraðinn hefur tekið yfir. Börn alast upp í stafrænum heimi þar sem athygli þeirra er orðin verðmæt auðlind í samkeppni stórra tæknifyrirtækja. Foreldrar hlaupa hraðar á milli vinnu, heimilis og verkefna til að ná endum saman. Sífellt fleiri upplifa óöryggi um húsnæði sitt, afkomu og framtíð. Og þrátt fyrir að við séum tengd allan sólarhringinn upplifa margir meiri einmanaleika og meiri fjarlægð frá samfélaginu í kringum sig.
Þetta er ekki náttúrulögmál. Við getum tekið aðra stefnu.
Í þessum borgarstjórnarkosningum standa Píratar fyrir skýra framtíðarsýn um Reykjavík sem setur fólk í fyrsta sæti. Borg sem byggir á tengslum, trausti, lýðræði og mannlegri reisn. Borg sem nýtir tækni af ábyrgð til að einfalda líf fólks og búa til tíma fyrir allt það sem gerir lífið litríkara. Borg þar sem börn, fjölskyldur og samfélög fá að blómstra.
Það sem færir okkur nær hvert öðru
Við viljum Reykjavík þar sem fólk hefur tíma til að hægja aðeins á sér, staldra við og njóta.
Við gerum það með hverfum sem styðja við streituminna líf, óvæntri veggjalist á förnum vegi, þar sem náttúran gleðjar, þjónusta er nálæg og börn geta gengið örugg í skóla og frístundir. Hverfi sem bjóða upp á fjölbreytt og nærandi almenningsrými þar sem fólk hittist, myndar tengsl og finnur að það tilheyrir samfélagi.Börn og ungmenni eiga rétt á bernsku utan skjásins. Þess vegna leggja Píratar áherslu á að efla frístundastarf barna og tryggja fjölbreytni í því starfi. Það skiptir máli að starfið sé aðlaðandi fyrir sem flest og að það sé byggt upp í samráði við ungmennin og fagfólkið sem er í bestri tengingu við þau.Sterk samfélög verða ekki til af sjálfu sér. Þau verða til þegar rödd íbúa fær áheyrn og vægi og skipulagið tekur þannig mið af raunverulegu lífi fólks og þörfum. Þess vegna vilja Píratar efla þátttöku borgarbúa í ákvörðunum um sitt nærumhverfi. Við viljum t.d. fara í borgarakönnun um opnunartíma sundlauga og Ylstrandar. Fólk á að fá að hafa bein áhrif á ákvarðanir sem eru teknar og snerta þeirra daglega líf.
Börn eiga rétt á vernd í stafrænum heimi
Píratar vilja að Reykjavík verði leiðandi í að vernda stafræna heilsu barna og ungmenna.
Við vitum að samfélagsmiðlar og stafrænir miðlar hafa djúp áhrif á sjálfsmynd, einbeitingu og líðan barna. Þess vegna þarf skólakerfið að gera meira en að kenna tækninotkun. Börn þurfa að læra að skilja hvernig tæknin hefur áhrif á þau, hvernig athygli þeirra er mótuð og hvernig þau geta staðið vörð um réttindi sín og verndað eigin andlega heilsu í stafrænum heimi.
Við viljum skóla sem skapa rými fyrir einbeitingu, sköpun og samskipti utan skjásins. Við viljum styðja foreldra með fræðslu og stuðningi í stað þess að láta þá standa eina frammi fyrir þessum áskorunum. Þörf er á átaki í þessum málum í víðtæku samstarfi við foreldra, börn og sérfræðinga.
Menntun og sköpun á öld gervigreindar
Gervigreind er þegar farin að breyta því hvernig við vinnum, lærum og skiljum heiminn. Á slíkum tímum verður mikilvægara en nokkru sinni að menntun efli gagnrýna hugsun, sköpunargáfu, félagsfærni, samkennd og getu til að greina upplýsingar.
Þess vegna leggjum við líka áherslu á menningu og listir. Samfélag sem gefur fólki rými til að skapa verður frjálsara, lýðræðislegra og heilbrigðara samfélag. Menning er ekki aukahlutur. Hún er límið sem heldur samfélagi saman og neistinn sem lýsir leiðina að sameiginlegri framtíðarsýn.
Andleg heilsa og öryggi eru samfélagsmál
Of margir upplifa að stuðningur komi of seint, þegar vandinn er orðinn að krísu.
Píratar vilja samfélag sem grípur börn og fjölskyldur fyrr. Stuðningur á að vera nálægur, inni í skólum og inni í hverfunum. Líkt og ,,Betri borg fyrir börn” verkefnið þar sem sérfræðiþjónustan er færð inn í skólana til barnanna og þau gripin með snemmtækri íhlutun innan nokkurra daga, eitthvað sem tók marga mánuði áður. En betur má ef duga skal.
Við viljum líka horfast í augu við þá staðreynd að andleg vellíðan verður ekki aðskilin frá húsnæðisöryggi og afkomu. Það er erfitt að byggja upp fjölskyldulíf, tengsl og öryggi þegar fólk lifir við ótryggar aðstæður.
Píratar vilja tryggja að félagskerfi borgarinnar séu mannúðleg, skilvirk og byggð á þörfum barna og fjölskyldna. Við viljum endurskoða barnaverndarkerfið heildstætt og tryggja að það grípi börn áður en áföll verða óviðráðanleg.
Tækni á að þjóna fólki
Tækni getur bætt líf fólks. Hún getur sparað tíma, aukið aðgengi og styrkt lýðræði.
En það gerist ekki sjálfkrafa. Gervigreind og stafrænar lausnir geta líka aukið eftirlit, þrengt að frelsi fólks og gert borgarbúa háða kerfum sem enginn skilur.
Píratar vilja að Reykjavíkurborg innleiði tækni með skýrum samfélagslegum markmiðum og lýðræðislegu aðhaldi. Við viljum gagnsæi í stafrænum kerfum borgarinnar, sterka persónuvernd og aukna notkun opinna hugbúnaðarlausna þar sem það er mögulegt.
Á stafrænum tímum snýst frelsi líka um stjórn á eigin gögnum, eigin athygli og eigin valkostum.
Reykjavík á að tilheyra öllum
Reykjavík á að vera borg þar sem allir geta tekið þátt á eigin forsendum.
Það skiptir máli hvernig borg er hönnuð. Þegar tekið er mið af ólíkum þörfum í skipulagi, samgöngum og þjónustu verður borgin betri fyrir alla.
Við viljum borg þar sem fólk getur ferðast örugglega með þeim hætti sem hentar því, hvort sem það gengur, hjólar, notar hjólastól, tekur strætó, eða keyrir bíl.
Við viljum líka samfélag þar sem enginn þarf að óttast mismunun, einelti eða ofbeldi vegna uppruna síns, kynvitundar, fötlunar eða þess hvernig það elskar.
Örugg borg verður aðeins til þegar allir upplifa að þeir eigi raunverulega heima í henni.
Tímamót fyrir Reykjavík
Þessar kosningar snúast um meira en einstök verkefni eða skammtímalausnir.
Þær snúast um hvers konar samfélag við viljum byggja á næstu árum.
Píratar vilja Reykjavík sem verndar mannlega reisn á tímum hraðrar tækniþróunar og aukins óöryggis. Við viljum borg sem er örugg og skapar nærandi umhverfi fyrir börnin okkar, borg þar sem að fólk hefur raunverulegt frelsi til þess að ferðast áreiðanlega milli staða og til að taka þátt í samfélaginu.
Borg sem er skemmtileg og færir okkur nær hvert öðru.
Það er framtíðarsýn Pírata fyrir Reykjavík.
Höfundur er oddviti Pírata í Reykjavík.
