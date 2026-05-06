Fjölskyldubærinn Akra­nes

Sigurður Vopni Vatnsdal skrifar

Akranes er að mínu mati fyrsta flokks fjölskyldubær. En það gerist sannarlega ekki að sjálfu sér. Til að styðja vel við fjölskylduna í heild þurfa margir hlutir að fara saman. Það þarf að hlúa að skólunum okkar svo þeir verði áfram í fremstu röð. Leik- og grunnskólarnir á Akranesi eru fyrirmyndir annarra skóla hvað varðar faglegt starf og ekki síður mönnun á fagmenntuðu starfsfólki. En til að svo megi verða áfram þarf að styðja við starfsemina og starfsfólkið og halda áfram þeirri góðu uppbyggingu sem hefur verið í gangi síðustu misseri, t.d. með lagfæringu og uppbyggingu á skólalóðum skólanna okkar.

Brúum bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla

Einnig þarf að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Það verður ekki gert með einu pennastriki. Við í Samfylkingunni viljum vinna að því með ríkinu að lögfesta réttinn til leikskólavistar og brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Lögfesting leikskólastigsins felur í sér aukna aðkomu ríkisins að leikskólastiginu. Ekki er um að ræða skólaskyldu heldur lögfestan rétt í áföngum og með tryggari fjármögnun. Það er lengri tíma lausn sem er til þess fallin að brúa þennan vanda til framtíðar.

Hækkum frístundastyrki

Tómstundir og kostnaður vegna þeirra er einnig stór hluti veruleika fjölskyldna með börn. Við í Samfylkingunni viljum í samstarfi við ÍA hækka frístundastyrki svo þeir nýtist raunverulega fjölskyldum bæjarins. Það er mikið jafnréttismál að öll börn og ungmenni hafi tök á að stunda tómstundir hvort sem það eru íþróttir, tónlistarstarf, skátar eða hvað annað sem hentar hverju og einu barni.

Samfylkingin á Akranesi vill setja fjölskylduna í forgang og styðja þannig við jöfn tækifæri allra.

Höfundur skipar 6. sæti á lista Samfylkingarinnar á Akranesi.

