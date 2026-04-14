Ungt fólk, sjávarútvegur og framtíð íslensks efnahagslífs Júlíus Valsson skrifar 14. apríl 2026 13:01 Hvað breytist við inngöngu Íslands í ESB? Sjávarútvegur á Íslandi er ómetanlegt atvinnutækifæri fyrir ungt fólk Fyrir ungt fólk á Íslandi sem vill afla sér góðra tekna á skömmum tíma eru fá atvinnutækifæri sem standast samanburð við störf í sjávarútvegi. Á sama tíma og margar atvinnugreinar krefjast langrar menntunar og hægfara uppbyggingar tekna, býður sjávarútvegur upp á beina leið inn í vel launuð störf, oft þegar á fyrstu árum á vinnumarkaði. Sjómenn hafa um árabil verið meðal hæst launuðu starfshópa landsins. Tekjur þeirra geta numið 1,2 til 2,5 milljónum króna á mánuði og jafnvel mun meira á góðum vertíðum. Þetta setur þá í efstu tekjuhópa þjóðarinnar. Þó vinnan sé krefjandi og oft unnin við erfiðar aðstæður er umbunin eftir því. Fyrir marga unga Íslendinga hefur sjómennska því verið raunhæf leið til að safna fjármagni á skömmum tíma, til dæmis fyrir eigin húsnæði eða frekara nám.Mikilvægt hlutverk fiskvinnslunnar Í landi gegnir fiskvinnslan einnig lykilhlutverki. Þar eru tekjur nær landsmeðaltali, en störfin bjóða upp á stöðugleika, yfirvinnu og sveigjanleika sem henta mörgum. Útgerðir og tengd fyrirtæki skapa fjölbreytt störf, allt frá verklegum störfum til sérfræðistarfa og stjórnunar. Þannig spannar greinin breitt svið vinnumarkaðarins og skapar bæði hátekjustörf og almennari störf. Þessi efnahagslega virkni skiptir þjóðarbúið miklu máli. Sjávarútvegur skilar um 6–8% af vergri landsframleiðslu beint og allt að 10–12% þegar tengdar greinar eru teknar með í reikninginn. Enn mikilvægara er þó að sjávarafurðir standi undir um 35–40% af vöruútflutningstekjum Íslands. Þetta þýðir að greinin er ein helsta uppspretta gjaldeyris, sem aftur styður við gengi krónunnar, innflutning og stöðugleika í efnahagslífinu. Auk þess skilar sjávarútvegur samfélaginu verulegum tekjum í formi skatta og veiðigjalda. Á hverju ári nema þessi framlög tugum milljarða króna. Þessir fjármunir renna til innviða, heilbrigðisþjónustu, menntakerfis og annarra grunnstoða samfélagsins. Þar með er sjávarútvegur ekki aðeins atvinnugrein heldur einnig ein af undirstöðum velferðarkerfisins.Hvað gerist ef Ísland gengur í ESB? Í ljósi þessa hefur umræða um mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu vakið athygli og áhyggjur hjá mörgum. Með aðild myndi Ísland taka upp sameiginlega fiskveiðistefnu sambandsins, sem byggir á því að aðgangur að fiskimiðum sé samnýttur milli aðildarríkja. Gagnrýnendur telja að slíkt muni leiða til þess, að erlendir aðilar fengju aukinn aðgang að íslenskum fiskimiðum, sem hingað til hafa verið undir fullri stjórn íslenskra stjórnvalda. Þá er einnig bent á að breytingar á regluverki og markaðsumhverfi gætu haft áhrif á hvar verðmætasköpun fer fram. Ef hvatar skapast til að færa vinnslu nær stærri mörkuðum innan Evrópu gæti það haft umtalsverð neikvæð áhrif á störf í fiskvinnslu hér á landi. Með slíku gæti hluti arðsins af veiðum og vinnslu flust frá íslensku hagkerfi til annarra ríkja. Stuðningsmenn aðildar hafa á hinn bóginn bent á mögulegan ávinning af aðgangi að stærri mörkuðum og auknu samstarfi. Gagnrýnendur leggja þó áherslu á að í tilfelli Íslands sé sjávarútvegur svo stór og sértækur þáttur í hagkerfinu að áhættan af slíkum breytingum sé meiri en víða annars staðar.Hvers vegna ætti Ísland ekki að ganga í ESB? Kjarninn í þessari umræðu snýst því um meira en eina atvinnugrein. Hann snýst um tækifæri ungs fólks til að byggja sér framtíð, um stjórn á náttúruauðlindum Íslands og um það hvar verðmætin, sem skapast við strendur landsins enda. Fyrir marga er sjávarútvegur ekki aðeins atvinnuvegur heldur einnig hornsteinn efnahagslegs sjálfstæðis Íslands. Hvernig sem sú umræða þróast á næstu árum, er ljóst að staða sjávarútvegsins mun áfram skipta sköpum, bæði fyrir einstaklinga sem leita sér tækifæra og fyrir þjóðarbúið í heild. Höfundur er læknir, fullveldissinni og f.v. starfsmaður Bæjarútgerðar Reykjavíkur. Ragnhildur Reynisdóttir Skoðun Sólveig Anna um stöðu verkafólks innan eða utan ESB Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Stöðu minnar vegna Kristín Helga Gunnarsdóttir Skoðun Dúllur okkar daga Hallgrímur Helgason Skoðun Skoðun Skoðun Ungt fólk, sjávarútvegur og framtíð íslensks efnahagslífs Júlíus Valsson skrifar Skoðun Kominn tími á samfélagssáttmála um leikskóla eins og á hinum Norðurlöndunum Jóhann Páll Jóhannsson skrifar Skoðun Ælt við dæluna Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Sólveig Anna um stöðu verkafólks innan eða utan ESB Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Þurfum við ný lyf? Ragnhildur Reynisdóttir skrifar Skoðun Treður hið opinbera sér í hleðslugatið? Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Það þarf kjark til að byggja bæ til framtíðar - Kópavogur er í sókn Leifur Andri Leifsson skrifar Skoðun Viska stéttarfélag: Sameinuð og skynsöm rödd til framtíðar Sigrún Einarsdóttir skrifar Skoðun Fyrir enn betri Akureyrarbæ Berglind Ósk Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Áskrift í sund á verði Netflix Kristinn Jón Ólafsson skrifar Skoðun Kvíðakast einstæðingsins Sólveig Skaftadóttir skrifar Skoðun Hvað ætlar Akureyri að verða þegar hún verður stór? Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Fjarðarheiðargöng og lenging flugbrautar á Egilsstöðum eru þjóðaröryggismál Berglind Harpa Svavarsdóttir skrifar Skoðun Andstaðan við að tryggja að neytendur fái lækkun við dælu Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Hafnarfjörður í sókn með skýra sýn og hlýja forystu Alexander M Árnason skrifar Skoðun Þegar við lærum að þóknast – og gleymum sjálfum okkur Kristín Magdalena Ágústsdóttir skrifar Skoðun Ísland í klóm myglunnar – Kerfisbundið lögleysi og stjórnsýslulegt gáleysi Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Náttúruverndin er munaðarlaus í Hafnarfirði Anna Sigríður Sigurðardóttir,Davíð Arnar Stefánsson skrifar Skoðun Íslenskt mállíkan – fullveldi eða útvistunarsamningur? Jón Guðnason,Hrafn Loftsson,Stefán Ólafsson,Kristinn R. Þórisson,Hannes Högni Vilhjálmsson,Henning Arnór Úlfarsson skrifar Skoðun Þegar öldrun birtist okkur eins og hún er Berglind Indriðadóttir skrifar Skoðun Klárum verkin fyrir börnin og íþróttafólkið okkar Lárus Jónsson,Jónas Guðnason skrifar Skoðun Hver borgar fyrir auknar strandveiðar? Björk Ingvarsdóttir,Mikael Rafn L. Steingrímsson skrifar Skoðun Ég skildi ekki Íslendinga fyrst Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Stöðu minnar vegna Kristín Helga Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Enn eitt neyðarkall Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Dúllur okkar daga Hallgrímur Helgason skrifar Skoðun Staða Íslands í alþjóðakerfinu: Mikilvægi upplýstrar umræðu Auður Birna Stefánsdóttir,Tómas Joensen,Pia Hansson skrifar Skoðun Jarðgangnaáætlun - staðfesta eða stefnuleysi Sigurður Ragnarsson skrifar Skoðun „Þetta reddast“ og strategísk sýn á alþjóðamál Erlingur Erlingsson skrifar Skoðun Uxahryggir og Kaldidalur – lykill að öflugri Borgarbyggð og betri ferðaþjónustu á Íslandi Sigurður Guðmundsson skrifar Sjá meira