Viska stéttar­fé­lag: Sam­einuð og skyn­söm rödd til fram­tíðar

Sigrún Einarsdóttir skrifar

Viska stéttarfélag hefur á skömmum tíma orðið stærsta stéttarfélag háskólamenntaðra á Íslandi og sannað sig sem öflugur vettvangur fyrir kjarabaráttu. Nú standa yfir kosningar til stjórnar Visku og á slíkum tímamótum skiptir máli að horfa fram á veginn. Hvernig félag viljum við byggja og hvaða rödd viljum við að háskólamenntað fólk hafi?

Rödd sem byggir á fagmennsku og gögnum

Á vinnumarkaði sem breytist hratt er ekki sjálfgefið að menntun og sérfræðiþekking fái það vægi sem hún á skilið. Þess vegna skiptir máli að hafa sterka hagsmunagæslu. En það sem ræður úrslitum er hvernig henni er beitt.

Við þurfum rödd sem skilar árangri. Rödd sem byggir málflutning sinn á gögnum, fagmennsku og skýrri forgangsröðun. Rödd sem er nógu sterk til að þrýsta á um breytingar þegar þörf er og er nógu trúverðug til að ná árangri í samstarfi við stjórnvöld og atvinnulíf. Lausnamiðuð hagsmunagæsla er forsenda varanlegra umbóta.

Sameinuð rödd til framtíðar

Ég býð mig fram til áframhaldandi stjórnarsetu í Visku vegna þess að ég veit hvað þarf til að halda áfram að byggja upp stéttarfélag sem háskólamenntaðir á Íslandi eiga skilið.

Frá stofnun hef ég tekið þátt í að byggja félagið upp og setið í stjórn þess frá fyrsta degi, auk þess að gegna hlutverki gjaldkera BHM. Ég þekki því innviði félagsins, samningaborðið og það hvernig raunverulegur árangur næst fyrir félagsmenn.

Ég hef unnið að því að efla greiningargetu Visku og styrkja stöðu félagsins á almenna markaðnum. Þá hef ég komið að verkefnum sem skipta máli í daglegu lífi fólks, meðal annars í húsnæðismálum, með stofnun nýs óhagnaðardrifins húsnæðisfélags í sameiningu við Félag íslenskra náttúrufræðinga og tekið þátt í að efla tengsl við stúdentahreyfinguna með stofnun Visku stúdent aðildarkerfis.

Á næstu árum mun reyna enn frekar á kjarasamningsstöðu háskólamenntaðra. Þá þurfum við ekki aðeins góða sýn heldur fólk sem getur hrint henni í framkvæmd.

Ég bið um þinn stuðning til áframhaldandi stjórnarsetu í Visku stéttarfélagi svo við getum tryggt að Viska haldi áfram að vera sterk, áhrifarík og sameinuð rödd háskólamenntaðra til framtíðar.

Félagsfólk getur kosið hér til kl. 12 fimmtudaginn 16. apríl.

Ég hvet félagsmenn eindregið til að nýta kosningaréttinn.

Höfundur er frambjóðandi til stjórnar Visku.

Höfundur er frambjóðandi til stjórnar Visku.

