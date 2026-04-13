Skoðun

Klárum verkin fyrir börnin og íþrótta­fólkið okkar

Lárus Jónsson og Jónas Guðnason skrifa

Fyrsta og þriðja sæti á lista Okkar Hveragerðis skipa tveir einstaklingar sem þekkja íþróttalífið í bænum út og inn. Gildi hreyfingar, aga og liðsheildar eru okkur dýrmæt. Reynslan sýnir þó að bæjarbúar hafa þurft að sýna mikla þolinmæði gagnvart uppbyggingu íþróttamannvirkja á síðustu árum.

Sem foreldrar og virkir þátttakendur í starfi Hamars skiljum við þá tilfinningu mætavel að hafa farið í gegnum tímabil vonbrigða vegna tafa á framkvæmdum. Þessi skilningur byggir á daglegri viðveru í íþróttahúsinu. Lárus er þar á gólfinu sem þjálfari 10 og 11 ára drengja í körfuknattleik og Jónas gætir hagsmuna félagsins í aðalstjórn sem gjaldkeri. Það er óhætt að segja að við vitum nákvæmlega hvar skórinn kreppir.

Þrautseigja sem vert er að dást að

Eins og stundum vill gerast í krísum þá koma styrkleikar samfélagsins í ljós. Á síðustu árum hafa iðkendur, foreldrar, þjálfarar og sjálfboðaliðar í Hamri sýnt ótrúlega þrautseigju. Það sést best á því að fjöldi iðkenda heldur áfram að aukast og starfið blómstrar sem aldrei fyrr, þrátt fyrir þrengsli og takmarkaða aðstöðu.

Slíkur kraftur sýnir hversu dýrmætt íþróttastarfið er samfélaginu okkar. Hann hvetur okkur til að halda ótrauð áfram að byggja upp fyrsta flokks aðstöðu í Hveragerði. Við skuldum Hvergerðingum að aðstaðan verði loksins í samræmi við þann mikla metnað sem ríkir innan félagsins.

Nýir kraftar – sama markmið

Markmiðið með framboði okkar er fyrst og fremst að tryggja að íþróttamál séu ætíð í öndvegi. Sú mikla vinna sem núverandi meirihluti vann við að rétta við fjárhag bæjarins er forsenda þeirrar uppbyggingar sem nú er hafin. Ráðdeild í rekstri tryggir að Hvergerðingar sjá nú fram á íþróttaaðstöðu sem nýtist öllum greinum og aldurshópum.

Leikskipulagið okkar er skýrt:

  • Nýr gervigrasvöllur: Glæsilegur völlur í fullri stærð verður tekinn í notkun í vor. Hann mun gjörbreyta knattspyrnuaðstöðu strax í sumar og börnin okkar geta loksins spilað sína leiki í heimabyggð.
  • Nýtt íþróttahús: Uppbygging hófst á kjörtímabilinu og miðar framkvæmdum vel áfram. Nú er tækifæri til að fylgja verkinu alla leið eftir. Allt verður gert sem í okkar valdi stendur til að tryggja að húsið verði tilbúið til æfinga árið 2027. Um er að ræða fjölnota aðstöðu sem nýtist öllum deildum Hamars, skólastarfi og heilsueflingu eldri borgara í gegnum verkefnið „Gott að eldast“.
  • Stjórnsýsla sem styður við starfið: Íþróttamál munu heyra undir nýtt mennta-, menningar- og lýðheilsusvið. Markmiðið er að auka gæði, einfalda samskipti og stytta boðleiðir. Með því léttum við á sjálfboðaliðum Hamars svo þeir geti einbeitt sér að iðkendunum frekar en pappírsvinnu og viðhaldið stöðu félagsins sem fyrirmyndarfélag ÍSÍ.

Lýðheilsa í forgrunni

Íþróttir eru besta forvörnin. Okkar megináhersla er að setja metnaðarfulla lýðheilsustefnu þar sem nálægð okkar við einstaka náttúru og öflugt íþróttalíf rennur saman í eitt. Sýn okkar felur í sér öfluga hjólreiðamenningu með samfelldum stígum til nágrannasveitarfélaga. Jafnframt verður lögð áhersla á gerð skynjunar- og upplifunargarðs og uppbyggingu útisvæða þar sem íbúar geta fundið kyrrð og notið náttúrunnar sem umlykur bæinn okkar.

Við biðjum um ykkar traust til að leiða þessa vinnu. Þið þekkið okkur af vellinum og úr starfi Hamars – þið vitið að við erum vanir að klára leikinn.

Gerum þetta saman fyrir Okkar Hveragerði.

Höfundar eru í framboði fyrir Okkar Hveragerði.

