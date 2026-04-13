Fyrsta og þriðja sæti á lista Okkar Hveragerðis skipa tveir einstaklingar sem þekkja íþróttalífið í bænum út og inn. Gildi hreyfingar, aga og liðsheildar eru okkur dýrmæt. Reynslan sýnir þó að bæjarbúar hafa þurft að sýna mikla þolinmæði gagnvart uppbyggingu íþróttamannvirkja á síðustu árum.
Sem foreldrar og virkir þátttakendur í starfi Hamars skiljum við þá tilfinningu mætavel að hafa farið í gegnum tímabil vonbrigða vegna tafa á framkvæmdum. Þessi skilningur byggir á daglegri viðveru í íþróttahúsinu. Lárus er þar á gólfinu sem þjálfari 10 og 11 ára drengja í körfuknattleik og Jónas gætir hagsmuna félagsins í aðalstjórn sem gjaldkeri. Það er óhætt að segja að við vitum nákvæmlega hvar skórinn kreppir.
Eins og stundum vill gerast í krísum þá koma styrkleikar samfélagsins í ljós. Á síðustu árum hafa iðkendur, foreldrar, þjálfarar og sjálfboðaliðar í Hamri sýnt ótrúlega þrautseigju. Það sést best á því að fjöldi iðkenda heldur áfram að aukast og starfið blómstrar sem aldrei fyrr, þrátt fyrir þrengsli og takmarkaða aðstöðu.
Slíkur kraftur sýnir hversu dýrmætt íþróttastarfið er samfélaginu okkar. Hann hvetur okkur til að halda ótrauð áfram að byggja upp fyrsta flokks aðstöðu í Hveragerði. Við skuldum Hvergerðingum að aðstaðan verði loksins í samræmi við þann mikla metnað sem ríkir innan félagsins.
Markmiðið með framboði okkar er fyrst og fremst að tryggja að íþróttamál séu ætíð í öndvegi. Sú mikla vinna sem núverandi meirihluti vann við að rétta við fjárhag bæjarins er forsenda þeirrar uppbyggingar sem nú er hafin. Ráðdeild í rekstri tryggir að Hvergerðingar sjá nú fram á íþróttaaðstöðu sem nýtist öllum greinum og aldurshópum.
Leikskipulagið okkar er skýrt:
Íþróttir eru besta forvörnin. Okkar megináhersla er að setja metnaðarfulla lýðheilsustefnu þar sem nálægð okkar við einstaka náttúru og öflugt íþróttalíf rennur saman í eitt. Sýn okkar felur í sér öfluga hjólreiðamenningu með samfelldum stígum til nágrannasveitarfélaga. Jafnframt verður lögð áhersla á gerð skynjunar- og upplifunargarðs og uppbyggingu útisvæða þar sem íbúar geta fundið kyrrð og notið náttúrunnar sem umlykur bæinn okkar.
Við biðjum um ykkar traust til að leiða þessa vinnu. Þið þekkið okkur af vellinum og úr starfi Hamars – þið vitið að við erum vanir að klára leikinn.
Gerum þetta saman fyrir Okkar Hveragerði.
Höfundar eru í framboði fyrir Okkar Hveragerði.
Jón Guðnason,Hrafn Loftsson,Stefán Ólafsson,Kristinn R. Þórisson,Hannes Högni Vilhjálmsson,Henning Arnór Úlfarsson skrifar
Berglind Indriðadóttir skrifar
Lárus Jónsson,Jónas Guðnason skrifar
Björk Ingvarsdóttir,Mikael Rafn L. Steingrímsson skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Kristín Helga Gunnarsdóttir skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Hallgrímur Helgason skrifar
Auður Birna Stefánsdóttir,Tómas Joensen,Pia Hansson skrifar
Sigurður Ragnarsson skrifar
Erlingur Erlingsson skrifar
Sigurður Guðmundsson skrifar
Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson skrifar
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir skrifar
Stefán Már Víðisson skrifar
Árni Stefán Guðjónsson skrifar
Kristján Páll Kolka Leifsson skrifar
Guðmundur D. Haraldsson skrifar
Jónas Þór Birgisson skrifar
Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir,Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir skrifar
Linda Jónsdóttir skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Gerður Stefánsdóttir skrifar
Eyþór Máni Steinarsson skrifar
Vilborg Ása Guðjónsdóttir skrifar
Kristinn Sv. Helgason skrifar
Halla Thoroddsen skrifar
Þollý Rósmundsdóttir skrifar
Kristinn R Guðlaugsson skrifar
Guðlaug Ingibjörg Þorsteinsdóttir skrifar