Uxahryggir og Kaldidalur – lykill að öflugri Borgarbyggð og betri ferðaþjónustu á Íslandi Sigurður Guðmundsson skrifar 13. apríl 2026 11:00 Borgarbyggð er á krossgötum. Hér liggja saman leiðir milli Vesturlands, Suðurlands og Norðurlands, og gegnir sveitarfélagið lykilhlutverki í því hvernig ferðamenn, íbúar og atvinnulíf ferðast um landið. Þess vegna skiptir uppbygging vegarins um Uxahryggi og áframhaldandi lagfæring Kaldadalsvegar sköpum, ekki bara fyrir Borgarbyggð, heldur fyrir ferðaþjónustu og samgöngur á Íslandi í heild. Í dag eru þessir vegir að stórum hluta malarvegir sem ekki uppfylla kröfur nútímans um öryggi og aðgengi. Uxahryggjavegur er skilgreindur sem fjallvegur og er ekki haldið opnum yfir vetrartíma, og Kaldadalsvegur er aðeins fær hluta ársins. Þetta takmarkar nýtingu svæðisins, dregur úr öryggi og kemur í veg fyrir að möguleikar Borgarbyggðar og Vesturlands nýtist til fulls. Nýjar hringleiðir – meiri gæði, minni álag Uppbygging á Uxahryggjavegi er langt komin, með því að klára uppbyggingu hans og gera nauðsynlegar lagfæringar á Kaldadalsvegi að Húsafelli skapast nýjar og afar áhugaverðar hringleiðir frá höfuðborgarsvæðinu. Þessar leiðir eru sérstaklega hentugar fyrir dagsferðir ferðamanna og tengja saman fjölda af þekktum og eftirsóttum áfangastöðum: Þingvelli, Langjökul, Víðgelmi, Húsafell, Hraunfossa, Reykholt, Deildartunguhver og Grábrók, áður en ferðin heldur áfram um Borgarnes, Hvanneyri og víðar um Vesturland. Slíkar hringleiðir skipta miklu máli. Þær auka afþreyingu sem stendur ferðamönnum til boða, stuðla að betri dreifingu ferðamanna, minnka álag á vinsælustu leiðir landsins og skapa forsendur fyrir lengri dvöl. Er það ekki það sem íslensk ferðaþjónusta þarf á að halda í dag? Auka aðgengi, fjölga áhugaverðum stöðum, létta álagi og auka gæði í upplifun og nýtingu innviða. Beinn ávinningur fyrir Borgarbyggð Ávinningur Borgarbyggðar er augljós. Betri vegir þýða meira öryggi, aukið aðgengi og ný tækifæri fyrir ferðaþjónustuaðila, bæði þá sem nú þegar starfa í sveitarfélaginu og þá sem vilja hefja starfsemi. Uppbygging þessara vega styrkir einnig atvinnulíf utan ferðaþjónustu svo sem þjónustu, flutninga og auðga daglegt líf íbúa. Borgarbyggð verður með þessum hætti ekki aðeins viðkomustaður, heldur miðpunktur í ferðum um landið. Það breytir stöðu sveitarfélagsins til framtíðar og styður við jákvæða byggðaþróun. Öryggi og heilsársþjónusta skipta máli Samgöngur snúast ekki aðeins um styttingu vegalengda heldur fyrst og fremst um öryggi og fyrirsjáanleika. Markmið með uppbyggingu Uxahryggjavegar er m.a. að skapa forsendur fyrir því að halda veginum opnum yfir vetrarmánuðina. Það skiptir íbúa, atvinnulíf og gesti landsins miklu máli. Heilsársopnun og bætt færð gera ferðaþjónustunni kleift að byggja upp stöðugri rekstur, lengja tímabilið og skapa meiri verðmæti. Ákall um forgangsröðun Vegabætur á Uxahryggjum og Kaldadal eru ekki munaðarverkefni. Þær eru lykilinnviðir sem tengja saman landshluta, dreifa umferð, auka öryggi og skapa verðmæti. Að ráðast ekki í slíkar framkvæmdir þýðir að tækifærin fara fram hjá okkur – fyrir Borgarbyggð og fyrir landið allt. Sem íbúi og frambjóðandi í Borgarbyggð tel ég brýnt að við sameinumst um að berjast fyrir því að þessum framkvæmdum verði flýtt. Þetta er fjárfesting sem skilar sér margfalt í öryggi, atvinnu, styrkingu ferðaþjónustunnar og sterkari byggð. Borgarbyggð á að vera í miðjunni – ekki til hliðar. Höfundur skipar fyrsta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar í Borgarbyggð og Skorradalshrepp. 