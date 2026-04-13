Hafnarfjörður er að verða fullbyggður – hvað gerum við nú? Stefán Már Víðisson skrifar 13. apríl 2026 10:15 Hafnarfjörður stendur frammi fyrir einfaldri staðreynd, plássið er að klárast. Þetta er ekki tilfinning þetta er staða sem er farin að birtast í raun. Uppbyggingarsvæði eru að klárast og svigrúmið til frekari þróunar innan bæjarins er takmarkað. Undanfarin ár hefur verið lögð rík áhersla á þéttingu byggðar á höfuðborgarsvæðinu. Sú stefna hefur verið skýr og hefur skilað árangri. En nú er ljóst að hún dugar ekki ein og sér. En eins og með alla stefnumótun hefur þétting sín takmörk. Hér í Hafnarfirði erum við farin að sjá þessi mörk birtast í raun. Uppbyggingarsvæði eru takmörkuð og í mörgum tilvikum að klárast. Sveitarfélagið er landfræðilega afmarkað og stór svæði bundin af náttúru, verndarsjónarmiðum og starfsemi sem ekki er raunhæft að færa til. Þegar við Hafnfirðingar nálgumst þessi mörk þarf umræðan að þróast áfram. Þá dugar ekki lengur að tala eingöngu um þéttingu sem lausn. Þá þarf að horfa á heildarskipulag svæðisins og spyrja stærri spurninga. Eru vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins að halda aftur af uppbyggingu? Það er spurning sem við verðum að svara af hreinskilni. Í dag eru þessi mörk ekki aðeins stefnumarkandi heldur í raun mjög stíf. Breytingar á þeim krefjast samkomulags allra sveitarfélaga á svæðinu, sem þýðir að hvert þeirra hefur í reynd neitunarvald. Það getur tafið eða stöðvað nauðsynlega uppbyggingu, jafnvel þegar skýr þörf er til staðar. Þetta skapar ákveðna spennu í skipulaginu. Annars vegar er markmið um að halda byggð innan ákveðinna marka. Hins vegar er raunveruleg þörf fyrir húsnæði og uppbyggingu sem hverfur ekki. Þessi þörf er drifin áfram af fólksfjölgun sem hefur ítrekað reynst vanmetin í forsendum vaxtarmarka. Við þurfum að taka næsta skref. Þessi staða kallar á raunhæft svigrúm til uppbyggingar. Fyrir Hafnarfjörð þýðir það einfaldlega að tryggja ný svæði til framtíðar. Það er pólitísk ákvörðun. Við í Framsókn viljum endurskoða svæðisskipulagið og vinna markvisst að breytingum sem taka mið af þessari stöðu með sveigjanlegra skipulagi sem horfir til heildarinnar og tryggir Hafnfirðingum raunhæft svigrúm til uppbyggingar til framtíðar. Í aðdraganda kosninga er mikilvægt að ræða þetta af hreinskilni. Ekki aðeins hvernig við þéttum heldur líka hvar við getum byggt. Því þetta snýst um Hafnarfjörð og hvernig við ætlum að byggja hann til framtíðar. Höfundur er í 6. sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði. Helgason Skoðun Viltu fleiri bílastæði í miðbæinn? Eyþór Máni Steinarsson Skoðun Af stjórnarháttum eins manns í Skeiða- og Gnúpverjahrepps – Yfirgangur og atlaga að lýðræði Gerður Stefánsdóttir Skoðun Vika6 – Vilt þú læra að stunda gott kynlíf? Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson Skoðun 100 ára uppbygging á næstu 15 árum Halla Thoroddsen Skoðun Bílastæði og borgaraleg óhlýðni Helgi Áss Grétarsson Skoðun Kaplakriki: Alþjóðlegi keppnisvöllurinn sem Ísland vantar Árni Stefán Guðjónsson Skoðun Skoðun Skoðun „Þetta reddast“ og strategísk sýn á alþjóðamál Erlingur Erlingsson skrifar Skoðun Uxahryggir og Kaldidalur – lykill að öflugri Borgarbyggð og betri ferðaþjónustu á Íslandi Sigurður Guðmundsson skrifar Skoðun Vika6 – Vilt þú læra að stunda gott kynlíf? Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson skrifar Skoðun Að endurskilgreina velgengni: Frá auði og völdum til tengsla og velsældar Dóra Guðrún Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hafnarfjörður er að verða fullbyggður – hvað gerum við nú? Stefán Már Víðisson skrifar Skoðun Kaplakriki: Alþjóðlegi keppnisvöllurinn sem Ísland vantar Árni Stefán Guðjónsson skrifar Skoðun Fyrir fólkið Jónas Þór Birgisson skrifar Skoðun Áminningarskyldan og þjónusta hins opinbera Kristján Páll Kolka Leifsson skrifar Skoðun 36 stunda vinnuvika, leikskólar og komandi kjarasamningar Guðmundur D. Haraldsson skrifar Skoðun Fyrir fólkið Jónas Þór Birgisson skrifar Skoðun Börnin okkar eiga betra skilið en gjörunninn mat Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir,Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir skrifar Skoðun X-R mun standa vörð um innviði og arðbærar eignir Reykvíkinga! Linda Jónsdóttir skrifar Skoðun Bílastæði og borgaraleg óhlýðni Helgi Áss Grétarsson skrifar Skoðun Af stjórnarháttum eins manns í Skeiða- og Gnúpverjahrepps – Yfirgangur og atlaga að lýðræði Gerður Stefánsdóttir skrifar Skoðun Viltu fleiri bílastæði í miðbæinn? Eyþór Máni Steinarsson skrifar Skoðun Tækifæri og áskoranir í samningaviðræðum við ESB Vilborg Ása Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Sýndarmennska Sjálfstæðisflokksins í bílastæðamálum miðborgarinnar Kristinn Sv. Helgason skrifar Skoðun 100 ára uppbygging á næstu 15 árum Halla Thoroddsen skrifar Skoðun Höfum við ekki nóg við peningana að gera? Þollý Rósmundsdóttir skrifar Skoðun Dalirnir heilla… eða hvað? Kristinn R Guðlaugsson skrifar Skoðun Fleiri vilja standa á hálum ís Guðlaug Ingibjörg Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Ljósið elt út í haug Sigurjón Njarðarson skrifar Skoðun Hnífur í hjarta íslenskrar kvikmyndagerðar Helgi Felixson skrifar Skoðun Innganga Íslands í ESB: Hvað verður um lífeyrissjóðinn þinn? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Ábyrgð gallaðs kerfis og þegjandi samfélags! Dagbjört Ósk Steindórsdóttir skrifar Skoðun Að kasta ábyrgðinni á aðra Sonja Lind E. Eyglóardóttir skrifar Skoðun Tíu ára atvinnustefna, tíu árum of seint: Regnhlíf gegn flóðbylgju Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar Skoðun Hólar í Hjaltadal „hér og þar og þá og nú“ Gunnar Rögnvaldsson skrifar Skoðun Landskjörstjórn gerir athugasemd við spurninguna Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Börnin í Hveragerði Þorsteinn Hjartarson,Birgitta Ragnarsdóttir skrifar Sjá meira