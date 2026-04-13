Skoðun

Hafnar­fjörður er að verða full­byggður – hvað gerum við nú?

Stefán Már Víðisson skrifar

Hafnarfjörður stendur frammi fyrir einfaldri staðreynd, plássið er að klárast.

Þetta er ekki tilfinning þetta er staða sem er farin að birtast í raun. Uppbyggingarsvæði eru að klárast og svigrúmið til frekari þróunar innan bæjarins er takmarkað.

Undanfarin ár hefur verið lögð rík áhersla á þéttingu byggðar á höfuðborgarsvæðinu. Sú stefna hefur verið skýr og hefur skilað árangri. En nú er ljóst að hún dugar ekki ein og sér.

En eins og með alla stefnumótun hefur þétting sín takmörk.

Hér í Hafnarfirði erum við farin að sjá þessi mörk birtast í raun. Uppbyggingarsvæði eru takmörkuð og í mörgum tilvikum að klárast. Sveitarfélagið er landfræðilega afmarkað og stór svæði bundin af náttúru, verndarsjónarmiðum og starfsemi sem ekki er raunhæft að færa til.

Þegar við Hafnfirðingar nálgumst þessi mörk þarf umræðan að þróast áfram. Þá dugar ekki lengur að tala eingöngu um þéttingu sem lausn. Þá þarf að horfa á heildarskipulag svæðisins og spyrja stærri spurninga.

Eru vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins að halda aftur af uppbyggingu?

Það er spurning sem við verðum að svara af hreinskilni.

Í dag eru þessi mörk ekki aðeins stefnumarkandi heldur í raun mjög stíf. Breytingar á þeim krefjast samkomulags allra sveitarfélaga á svæðinu, sem þýðir að hvert þeirra hefur í reynd neitunarvald. Það getur tafið eða stöðvað nauðsynlega uppbyggingu, jafnvel þegar skýr þörf er til staðar.

Þetta skapar ákveðna spennu í skipulaginu.

Annars vegar er markmið um að halda byggð innan ákveðinna marka. Hins vegar er raunveruleg þörf fyrir húsnæði og uppbyggingu sem hverfur ekki. Þessi þörf er drifin áfram af fólksfjölgun sem hefur ítrekað reynst vanmetin í forsendum vaxtarmarka.

Við þurfum að taka næsta skref.

Þessi staða kallar á raunhæft svigrúm til uppbyggingar. Fyrir Hafnarfjörð þýðir það einfaldlega að tryggja ný svæði til framtíðar.

Það er pólitísk ákvörðun.

Við í Framsókn viljum endurskoða svæðisskipulagið og vinna markvisst að breytingum sem taka mið af þessari stöðu með sveigjanlegra skipulagi sem horfir til heildarinnar og tryggir Hafnfirðingum raunhæft svigrúm til uppbyggingar til framtíðar.

Í aðdraganda kosninga er mikilvægt að ræða þetta af hreinskilni. Ekki aðeins hvernig við þéttum heldur líka hvar við getum byggt.

Því þetta snýst um Hafnarfjörð og hvernig við ætlum að byggja hann til framtíðar.

Höfundur er í 6. sæti á lista Framsóknar í Hafnarfirði.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið