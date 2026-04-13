Skoðun

Fyrir fólkið

Jónas Þór Birgisson skrifar

Ég hef unnið sem lyfsali í 23 ár. Það starf er auðvitað margþætt hvað varðar stjórnun og samskipti við ýmsa aðila. Í grunninn er samt um að ræða þjónustu við viðskiptavinina. Að leggja sig allan fram fyrir fólkið um góða þjónustu. Þar erum við alltaf að spyrja okkur hvernig við getum bætt þjónustuna á sama tíma og reynt er að fara eins vel með fé fyrirtækisins og við getum. Á sambærilegan hátt felst starfsemi sveitarfélaga fyrst og fremst í þjónustu við íbúana. Kennsla og önnur starfsemi í grunnskólum og leikskólum er þannig þjónusta við nemendur, vinna í velferðarmálum er þjónusta við fjölskyldur og einstaklinga á öllum aldri, vinna í skipulagsmálum er þjónusta við íbúa og atvinnulíf. Þjónusta sem er fyrir fólkið í sveitarfélaginu.

Það er hlutverk kjörinna fulltrúa að ráðstafa fjármunum fyrir hönd íbúanna og því fylgir mikil ábyrgð. Langflest sveitarfélög leggja á hámarksútsvar sem er 14,97%. Það þýðir til einföldunar að af hverjum sjö klukkustundum sem við vinnum þá vinnum við rúmlega eina klukkustund fyrir sveitarfélagið okkar.

Þar með er þó ekki öll sagan sögð. Miðgildi launa á Íslandi er í kringum 835.000,- kr. á mánuði og miðgildi greiddra fasteignagjalda í kringum 500.000,- kr. á ári. Það þýðir að næstum því ein útborguð mánaðarlaun fara í greiðslu fasteignagjalda á hverju ári. Það má því ljóst vera að mjög stór hluti af því fé sem við vinnum okkur inn er ráðstafað af kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum.

Í mínum huga felst starf kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum og sveitarfélagsins fyrst og fremst í því að veita sem besta þjónustu en á sama tíma fara sem best með fjármuni íbúanna. Ég tel nauðsynlegt að við spyrjum okkur stöðugt á gagnrýnan hátt hvort við getum veitt enn betri þjónustu fyrir þá fjármuni frá íbúunum sem við höfum úr að spila eða hvort við getum minnkað þá upphæð sem við tökum af íbúum okkar. Það er hugsunarháttur sem ég vil innleiða í alla starfsemi sveitarfélagsins á markvissan hátt. Ákvarðanir um fjármuni íbúa skulu leiða til ávinnings fyrir fólkið.

Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Ísafjarðarbæ í sveitarstjórnarkosningum 2026.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

