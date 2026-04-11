Skólastefna Hveragerðisbæjar er frá árinu 2022 og því komin til ára sinna. Það verður eitt af forgangsmálum S-listans í bæjarstjórn að setja af stað stefnumótunarvinnu í málefnum barna og ungmenna. Margir þurfa að koma að þeirri vinnu, m.a. börnin sjálf, forráðamenn, kennarar, skólastjórnendur og annað starfsfólk leikskóla og grunnskóla. Þá er æskilegt að starfsfólk frístunda og íþrótta taki virkan þátt í vinnunni sem og allir aðrir sem áhuga hafa.
Góður aðbúnaður og starf með börnum skiptir miklu fyrir hvert sveitarfélag enda erum við þar að leggja grunninn að þróun samfélagsins og velferð íbúanna. Samkvæmt íslenskum lögum bera sveitarfélög ábyrgð á leikskólum, grunnskólum og mörgum þáttum er varða velferð barna. Stefna í málaflokknum þarf að tryggja að Hveragerðisbær uppfylli kröfur í lögum og reglugerðum og að öll börn í bænum fái góða menntun, snemmtækan stuðning og skilvirka þjónustu. Þar eru sett fram markmið til lengri tíma um það hvaða árangri við viljum ná í námi, kennslu, vellíðan, þroska og félagslegum samskiptum barna.
Ný stefna þarf að veita innblástur og leiðsögn
Með markvissri stefnumótunarvinnu margra aðila skólasamfélagsins ætti að vera tryggt að tekið sé mið af réttindum barna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og að hagsmunir þeirra séu alltaf settir í forgang. Stefna í málefnum barna veitir leiðarljós þegar taka þarf ákvarðanir um fjárveitingar, úrræði, starfsþróunarverkefni, þróunarstarf og þjónustustig. Ný stefna þarf að veita innblástur og leiðsögn til allra sem vinna með börnum og ungmennum í Hveragerði. Stefnan þarf að vera eins konar áttaviti sem vísar veginn og leiðbeinir um það hvernig nám, frístundir, íþróttir og listir fléttast saman og stuðla að góðri menntun og vellíðan barna. Með skýrri stefnu í þessum málaflokki er auðveldara að leggja mat á hvort settum markmiðum hefur verið náð og hvort vinna þarf umbótaverkefni.
Málefni barna og ungmenna snerta mörg fagsvið, svo sem skóla, skólaþjónustu, félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu. Ný stefna í málefnum barna þarf að auðvelda það mikilvæga verkefni að samræma samstarf mismunandi fagsviða, einnig íþrótta- og tómstundafélaga. Gott samstarf allra þessara aðila ætti að tryggja heildstæða nálgun og samræmda þjónustu. Frambjóðendur S-listans vilja gera allt sem í þeirra valdi stendur til að börnin í Hveragerði hafi góð skilyrði til að læra, þroskast og líða vel.
Höfundar eru í fyrsta og öðru sæti S-listans í Hveragerði.
Þorsteinn Hjartarson,Birgitta Ragnarsdóttir skrifar
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigurvin Lárus Jónsson skrifar
Sveinbjörn I. Baldvinsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Dagmar Valsdóttir skrifar
Alex Sumarliði skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Pétur Ólafsson skrifar
Kolbrún Magnúsdóttir skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Hreiðar Þór Jónsson skrifar
Ásgeir Þorgeirsson skrifar
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir skrifar
Davíð Arnar Stefánsson skrifar
Heiðrún Kristmundsdóttir skrifar
Erna Björnsdóttir skrifar
Auður Halla Rögnvaldsdóttir skrifar
Silja Sóley Birgisdóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Pétur Marteinsson skrifar
Daníel Hjörvar Guðmundsson skrifar
Rannveig Grétarsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Rannveig Eyja Árnadóttir skrifar
Einar Baldvin Árnason skrifar
Freyr Snorrason skrifar