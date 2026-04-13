Þreytandi ásælni
Ásælni í arðbærar opinberar eigur er orðin þreytandi fyrir margt löngu. Sumt á hreinlega að vera almanna eign. Við þurfum að vernda samfélagslega mikilvæg fyrirtæki og innviði fyrir yfirgangi og yfirtöku einkageirans. Þessi fyrirtæki og innviðir hafa verið byggðir upp af nokkrum kynslóðum með erfiði, samstarfi og samstöðu. Við í Okkar Borg erum með það skýrt í okkar stefnu að selja hvorki né einkavæða mikilvæga innviði og fyrirtæki í eigu Reykjavíkurborgar, t.d. bílastæði, bílastæðahús, Orkuveituna og dótturfyrirtæki hennar, svo eitthvað sé nefnt.
Þegar „hagræðing“ skilar auknum útgjöldum
Kannast ekki allir við möntruna sem kemur alltaf úr sömu áttum - hið opinbera á ekki að standa í samkeppni eða hið opinbera á ekki að standa í áhætturekstri og síðast en ekki síst að nota eigi söluverðið til að greiða niður skuldir? Þetta kemur undantekningalaust frá þeim sem gjarnan vilja komast yfir þær mjólkurkýr og gullgæsir sem eru í eigu hins opinbera. Einhvern veginn fer lítið fyrir hagræðingunni af þessu: Hið opinbera skuldar ekki minna og sífellt eykst vandinn við að reka t.d. skóla- og heilbrigðiskerfi.
Getum við ekki verið sammála um að eftir einkavæðingu arðbærra opinberra eigna þá rennur arðurinn að mestu í vasa fárra? Hefur ekki líka sýnt sig að þegar á móti blæs þá má þjóðin eiga tapið? Þegar hagnaður af arðbærum opinberum fyrirtækjum hættir að renna til samfélagsins þar sem hann er notaður til þess að snúa hinu gríðarlega mikilvæga hjóli velferðarinnar þá hækka skattar og gjöld.
Þær hækkanir skipta þá sem eignast hafa mjólkurkýrnar og gullgæsirnar engu máli: Þá munar ekkert um tugi, hundruð þúsunda eða jafnvel milljónir í aukin persónuleg útgjöld árlega, það er bara brotabrot af nýfengnum gróðanum. Samfélagið finnur hins vegar heldur betur fyrir stórauknum vanda sem óumflýjanlega fylgir svona gjörningum:
Enda eru þeir ekki gerðir með hagsmuni borgaranna að leiðarljósi heldur fárra útvalinna.
Okkar Borg – varðmenn samfélagslegra eigna Reykvíkinga!
Við í Okkar Borg teljum hiklaust að mjólkurkýr og gullgæsir í eigu borgarinnar eigi að vera það áfram. Við munum berjast fyrir því að svo verði – með oddi og egg. Sumt er nauðsynlegt og skylt að við eigum saman. Það er góð og sönn hægrimennska.
Við í Okkar Borg ætlum að vera varðmenn samfélagslegra eigna Reykvíkinga.
X-Reykjavík - Okkar Borg í Ráðhúsið – XR
Höfundur skipar sæti á framboðslista X-R, Okkar Borg í sveitarstjórnarkosningum 2026.
Kristján Páll Kolka Leifsson skrifar
Guðmundur D. Haraldsson skrifar
Jónas Þór Birgisson skrifar
Brynja Hlíf Þorsteinsdóttir,Heiðbjört Ósk Ófeigsdóttir skrifar
Linda Jónsdóttir skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Gerður Stefánsdóttir skrifar
Eyþór Máni Steinarsson skrifar
Vilborg Ása Guðjónsdóttir skrifar
Kristinn Sv. Helgason skrifar
Halla Thoroddsen skrifar
Þollý Rósmundsdóttir skrifar
Kristinn R Guðlaugsson skrifar
Guðlaug Ingibjörg Þorsteinsdóttir skrifar
Sigurjón Njarðarson skrifar
Helgi Felixson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Dagbjört Ósk Steindórsdóttir skrifar
Sonja Lind E. Eyglóardóttir skrifar
Björgmundur Örn Guðmundsson skrifar
Gunnar Rögnvaldsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Þorsteinn Hjartarson,Birgitta Ragnarsdóttir skrifar
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigurvin Lárus Jónsson skrifar
Sveinbjörn I. Baldvinsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar