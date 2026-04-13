Skoðun

Bíla­stæði og borgara­leg ó­hlýðni

Helgi Áss Grétarsson skrifar

Steinsteypuklumbar og kleinuhringir í stað bílastæða í Miðborg Reykjavíkur.

Það er veruleikinn sem blasir við í Austurstræti og nágrenni.

Þessu á með réttu að mótmæla en sumir verslunareigendur kjósa að flýja með fótunum.

Hægt er að mótmæla á ýmsa vegu, svo sem þegar tvær konur komu sér fyrir í hvalskipum, fóru upp í útsýnistunnur skipanna og neituðu að yfirgefa skipin.

Annað dæmið er þegar reistar voru tjaldbúðir á Austurvelli sem hengu þar uppi um langa hríð, Reykjavíkurborg til ævivarandi skammar.

Táknmynd forsjárhyggju

Dæmin um borgaralega óhlýðni eru mýmörg. Jafnan eru það vinstri-róttæklingar sem standa fyrir þeim.

Það var því tilbreyting að oddviti Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar fór um á bíl til að sýna áheyrendum þá steinsteypuklumpa og kleinuhringi sem urðu á vegi hans í Miðborg Reykjavíkur.

Myndband sem tók vel innan við eina mínútu að horfa á.

Úr þessu myndbandi hefur verið gert töluvert veður þótt bílferð Ara Edwald hafi verið stutt um hina nýlegu göngugötu í Austurstræti.

Þetta óvænta framtak oddvita míns varpar ljósi á að það er ekki einkaúrræði vinstri-manna að sýna borgaralega óhlýðni.

Áðurnefndir steinsteypuklumbar og kleinuhringir í Miðborg Reykjavíkur eru nefnilega táknmynd forsjárhyggju.

Fjarlægja þarf þá táknmynd.

Það verður best gert með því að ljá Miðflokknum atkvæði sitt í borgarstjórnarkosningunum hinn 16. maí næstkomandi.

Höfundur er varaborgarfulltrúi og skipar 5. sætið á lista Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.

Helgi Áss Grétarsson

