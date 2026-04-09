Maí­stjörnur verka­lýðsins, riddarar hring­borðsins eða konungs­ríki fárra – við viljum von, trú og kær­leika

Bergþóra Haralds Eiðsdóttir skrifar

Ó hve létt er þitt skóhljóð, ó hve lengi ég beið þín...“ svona byrjar eitt fallegasta ljóð sem við Íslendingar eigum eftir Halldór okkar Laxness.

Þessi orð úr Maístjörnunni hafa alltaf snert mig.

Þau minna mig á vonina.

Vonina sem kviknar þegar eitthvað nýtt er í vændum.

Vonina sem lifir jafnvel þegar vindurinn hvín og vorhret er á glugga.

Við þekkjum það öll að lifa á tímum þar sem margt er þungt og erfitt.

Margir félagsmenn verkalýðsins hafa áhyggjur af launum, afkomu, húsnæði og réttindum sínum.

Margir hverjir hafa einnig upplifað að kerfið sé fjarlægt, flókið eða ekki nægilega aðgengilegt fólkinu sjálfu.

En rétt eins og í ljóðinu þá trúi ég því að alltaf sé til stjarna sem skín.

Fyrir mér á Verkalýðsfélag Suðurlands að vera sú stjarna fyrir félagsmenn sína.

Það á að vera afl sem veitir von, styrk og skýra forystu.

Félag sem stendur með fólki, hlustar á það og vinnur fyrir það af heilindum.

Þess vegna býð ég mig fram til formanns.

Ég geri það ekki vegna titils. Enginn getur einn síns liðs komið skipi í höfn.

Við erum listi fjölbreytts hóps fólks sem er annt um félagsfólk og þeirra tilfinningu að eiga athvarf í félagi sem er raunverulega þeirra megin.

Við viljum félag sem er hlýtt en sterkt.

Félag sem talar skýrt.

Félag sem er aðgengilegt öllum, sama hvaðan fólk kemur eða hvaða tungumál það talar.

Við viljum að verkalýðsfélag eigi ekki aðeins að sinna málum á pappír eða í tölvusamskiptum.

Það á að vera rödd þeirra sem mæta á hverjum degi til vinnu og halda samfélaginu gangandi.

Það á að vera skjól þegar á reynir og afl sem berst fyrir bættum kjörum og meiri virðingu.

Í Maístjörnunni er talað um stjörnu sem skín þrátt fyrir kulda og óveður.

Við á B-lista teljum að það sé einmitt það sem við þurfum núna.

Skýra sýn.

Hlýju.

Samstöðu.

Og trú á að gott geti orðið betra.

Við viljum leggja fram okkar reynslu, kraft og okkar hjarta í það verkefni að byggja upp sterkara, opnara og réttlátara Verkalýðsfélag Suðurlands.

Félag sem félagsmenn geta treyst.

Félag sem hlustar.

Félag sem sameinar.

Höfundur er Bergþóra Haralds Eiðsdóttir fyrir hönd B-lista framboðs til stjórnar VLFS.

