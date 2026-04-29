Hildur Björns­dóttir og bíla­stæðin í borginni

Karólína M. Jónsdóttir skrifar

Ég var að ræða við sjálfstæðismann um daginn um fækkun bílastæða í borginni. Hann sagði mér frá kosningaloforðum þeirra um að fjölga aftur stæðum og benti mér á grein um þetta efni í Morgunblaðinu, eftir oddvita þeirra, Hildi Björnsdóttur.

Rannsókn á samkvæmni

Hildur hefur verið gagnrýnd að undaförnu fyrir loðin svör og að hún segði eitt fyrir kosningar en annað þess á milli. En það er ýmislegt sagt um frambjóðendur fyrir kosningar sem á ekki við rök að styðjast og kannksi byggt á misskilningi og sögusögnum. Ég ákvað því að fara í eigin rannsóknarvinnu, finna þetta loforð oddvitans og skoða síðan hver hafi verið afstaða hennar til málsins á vettvangi borgarstjórnar. Hægt er að fletta upp á vefsíðu borgarinnar hvenær tiltekin mál hafa verið afgreidd, t.d. í skipulagsráði, borgarstjórn og borgarráði, og hvernig borgarfulltrúar hafa greitt atkvæði. Það getur verið svolítið snúið að finna þessa fundi en ég held mér hafi tekist nokkuð vel upp.

Kosningaloforð

Hildur Björnsdóttir, skrifaði grein í Morgunblaðið 9. apríl sl. þar sem hún fer yfir helstu kosningaloforð Sjálfstæðisflokksins í samgöngumálum. Þar er hún ansi óljós í afstöðu sinni til Borgarlínu. En um bílastæðin segir hún skilmerkilega: „Sjálfstæðisflokkurinn hyggst kollvarpa bílastæðastefnu borgarinnar svo hún mæti betur þörfum íbúa og atvinnulífs. Vinda þarf ofan af breytingum á bílastæðagjöldum í miðborg sem leiddu til þess að gjaldsvæði voru stækkuð, gjaldskrár voru hækkaðar og gjaldskyldutími lengdur. Hefur gjaldskyldan orðið að íþyngjandi miðborgarskatti sem fælir landsmenn frá því að sækja verslun og þjónustu á þetta öfluga markaðssvæði.“

Hún segir einnig: „Sjálfstæðisflokkurinn hyggst fella brott íþyngjandi kvaðir um fjölda bílastæða við nýbyggingar.."

Hildur féll á prófinu

Þetta eru skýr og flott loforð. Nú er bara að sjá hvort oddvitinn hafi ekki alltaf verið heil í þessari afstöðu sinni. Eftir töluverða leit og smá aðstoð komst ég að þeirri niðurstöðu að tvær tillögur hafa verið mikilvægastar fyrir takmarkanir meirihlutans á bílastæðum í borginni.

Á borgarstjórnarfundi 2. mars 2021, samþykkti meirihlutinn tvö prósent fækkun bílastæða á hverju ári til frambúðar. Það nemur tæpum 600 bílastæðum á ári. Frá 2021 hefur þetta kostað borgarbúa hátt í 3000 bílastæði. Sjálfstæðismenn greiddu atkvæði gegn tillögunni í borgarstjórn, að undanskildum tveimur borgarfulltrúum þeirra, Hildi Björnsdóttur og Katrínu Atladóttur. Þær klufu sig frá hinum sex borgarfulltrúum sjálfstæðismanna í málinu, stóðu með meirihlutanum og samþykktu tillöguna.

Þann 29. júní 2023, var samþykkt í Borgarráði 40 prósenta hækkun á gjöldum bílastæða. Ég held að það sé mesta hækkun á bílastæðagjöldum sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur nokkurn tíma samþykkt. Hildur sat þann fund og ákvað að greiða ekki atkvæði gegn þessari gríðarlegu hækkun. Hún sat hjá.

Það er alveg ljóst að afstaða Hildar er allt önnur á þessum tveimur fundum heldur en þau kosningaloforð sem hún setti fram í Morgunblaðinu þann 9. apríl sl.. Þetta heitir að segja eitt og gera annað. Ég hafna slíkum vinnubrögðum og kýs ekki slíka stjórnmálamenn.

Höfundur er grunnskólakennari.

