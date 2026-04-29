Hildur Björnsdóttir og bílastæðin í borginni Karólína M. Jónsdóttir skrifar 29. apríl 2026 10:03 Ég var að ræða við sjálfstæðismann um daginn um fækkun bílastæða í borginni. Hann sagði mér frá kosningaloforðum þeirra um að fjölga aftur stæðum og benti mér á grein um þetta efni í Morgunblaðinu, eftir oddvita þeirra, Hildi Björnsdóttur. Rannsókn á samkvæmni Hildur hefur verið gagnrýnd að undaförnu fyrir loðin svör og að hún segði eitt fyrir kosningar en annað þess á milli. En það er ýmislegt sagt um frambjóðendur fyrir kosningar sem á ekki við rök að styðjast og kannksi byggt á misskilningi og sögusögnum. Ég ákvað því að fara í eigin rannsóknarvinnu, finna þetta loforð oddvitans og skoða síðan hver hafi verið afstaða hennar til málsins á vettvangi borgarstjórnar. Hægt er að fletta upp á vefsíðu borgarinnar hvenær tiltekin mál hafa verið afgreidd, t.d. í skipulagsráði, borgarstjórn og borgarráði, og hvernig borgarfulltrúar hafa greitt atkvæði. Það getur verið svolítið snúið að finna þessa fundi en ég held mér hafi tekist nokkuð vel upp. Kosningaloforð Hildur Björnsdóttir, skrifaði grein í Morgunblaðið 9. apríl sl. þar sem hún fer yfir helstu kosningaloforð Sjálfstæðisflokksins í samgöngumálum. Þar er hún ansi óljós í afstöðu sinni til Borgarlínu. En um bílastæðin segir hún skilmerkilega: „Sjálfstæðisflokkurinn hyggst kollvarpa bílastæðastefnu borgarinnar svo hún mæti betur þörfum íbúa og atvinnulífs. Vinda þarf ofan af breytingum á bílastæðagjöldum í miðborg sem leiddu til þess að gjaldsvæði voru stækkuð, gjaldskrár voru hækkaðar og gjaldskyldutími lengdur. Hefur gjaldskyldan orðið að íþyngjandi miðborgarskatti sem fælir landsmenn frá því að sækja verslun og þjónustu á þetta öfluga markaðssvæði.“ Hún segir einnig: „Sjálfstæðisflokkurinn hyggst fella brott íþyngjandi kvaðir um fjölda bílastæða við nýbyggingar.." Hildur féll á prófinu Þetta eru skýr og flott loforð. Nú er bara að sjá hvort oddvitinn hafi ekki alltaf verið heil í þessari afstöðu sinni. Eftir töluverða leit og smá aðstoð komst ég að þeirri niðurstöðu að tvær tillögur hafa verið mikilvægastar fyrir takmarkanir meirihlutans á bílastæðum í borginni. Á borgarstjórnarfundi 2. mars 2021, samþykkti meirihlutinn tvö prósent fækkun bílastæða á hverju ári til frambúðar. Það nemur tæpum 600 bílastæðum á ári. Frá 2021 hefur þetta kostað borgarbúa hátt í 3000 bílastæði. Sjálfstæðismenn greiddu atkvæði gegn tillögunni í borgarstjórn, að undanskildum tveimur borgarfulltrúum þeirra, Hildi Björnsdóttur og Katrínu Atladóttur. Þær klufu sig frá hinum sex borgarfulltrúum sjálfstæðismanna í málinu, stóðu með meirihlutanum og samþykktu tillöguna. Þann 29. júní 2023, var samþykkt í Borgarráði 40 prósenta hækkun á gjöldum bílastæða. Ég held að það sé mesta hækkun á bílastæðagjöldum sem borgarstjórn Reykjavíkur hefur nokkurn tíma samþykkt. Hildur sat þann fund og ákvað að greiða ekki atkvæði gegn þessari gríðarlegu hækkun. Hún sat hjá. Það er alveg ljóst að afstaða Hildar er allt önnur á þessum tveimur fundum heldur en þau kosningaloforð sem hún setti fram í Morgunblaðinu þann 9. apríl sl.. Þetta heitir að segja eitt og gera annað. Ég hafna slíkum vinnubrögðum og kýs ekki slíka stjórnmálamenn. Höfundur er grunnskólakennari. Lilja Dögg Jónsdóttir Skoðun Það kemur ekki til greina að rífa upp samgöngusáttmálann Pétur Marteinsson Skoðun Pólitísk forgangsröðun í þágu allra Kópavogsbúa Sigurður Kári Harðarsson Skoðun Álftnesingar mæta afgangi Rakel Margrét Viggósdóttir Skoðun Börn í Laugardal fá ekki heitan mat í skólanum Jakob Jakobsson Skoðun Blá útivist – sóknarfæri lýðheilsu Jón Pálsson Skoðun Börn á biðlista eftir að komast á biðlista Auður Gunnarsdóttir Skoðun Tryggjum að Hveragerði verði áfram bær fyrir alla Birgitta Ragnarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Umferðarmál í Urriðaholti – Flótti frá vandanum Vilmar Pétursson skrifar Skoðun Brandarar á Alþingi og alvarlegar spurningar um undirbúning lagasetningar Benedikt S. Benediktsson skrifar Skoðun Hildur Björnsdóttir og bílastæðin í borginni Karólína M. Jónsdóttir skrifar Skoðun Glufur í farsældinni: Helmingur stuðningsnets barns úti í kuldanum Lúðvík Júlíusson skrifar Skoðun Hvað ef gervigreind gjörbreytir 90 þúsund íslenskum störfum? Lilja Dögg Jónsdóttir skrifar Skoðun Öflugt atvinnulíf á Akureyri Ragnar Sverrisson skrifar Skoðun Börn á biðlista eftir að komast á biðlista Auður Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Íþróttir, lýðheilsa og forvarnir Kristján Davíð Sigurjónsson skrifar Skoðun Reykjavíkurborg og ábyrgðin sem hún forðast Kári Sigurðsson,Sólveig Anna Jónsdóttir skrifar Skoðun Tryggjum að Hveragerði verði áfram bær fyrir alla Birgitta Ragnarsdóttir skrifar Skoðun Álftnesingar mæta afgangi Rakel Margrét Viggósdóttir skrifar Skoðun Það kemur ekki til greina að rífa upp samgöngusáttmálann Pétur Marteinsson skrifar Skoðun Stórasta Árborg í heimi? Guðný Björk Pálmadóttir skrifar Skoðun Blá útivist – sóknarfæri lýðheilsu Jón Pálsson skrifar Skoðun Pólitísk forgangsröðun í þágu allra Kópavogsbúa Sigurður Kári Harðarsson skrifar Skoðun Kerfið sem á að vernda börnin en bregst þeim Ingibjörg Einarsdóttir skrifar Skoðun Ég er líka að taka fullan þátt í samfélaginu! Alina Vilhjálmsdóttir skrifar Skoðun Er kennari ógn fyrir að trúa börnum sem segja frá ofbeldi? Ása Lind Finnbogadóttir skrifar Skoðun Tveir handteknir vegna stórfelldrar líkamsárásar – One-way ticket í sænsku leiðina Davíð Bergmann skrifar Skoðun Breytt vinnubrögð í mótun geðheilbrigðisþjónustunnar – draumsýn eða veruleiki? Elín Ebba Ásmundsdóttir skrifar Skoðun Að byggja bæ – eða samfélag? Herdís Anna Ingimarsdóttir skrifar Skoðun Hinn þríklofni Jóhann Páll Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Reykjavík er án móttökudeilda, og afleiðingarnar eru komnar í ljós Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar Skoðun Áskoranir Ísafjarðarbæjar í húsnæðismálum Svanfríður Bergvinsdóttir skrifar Skoðun Fjármagn í þágu fjölskyldna Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Allir eru jafnir en enginn fær að blómstra Bessí Þóra Jónsdóttir skrifar Skoðun Hólastóllinn Hjalti Pálsson skrifar Skoðun 8. sætið Bjarni Fritzson skrifar Skoðun Tölum hátt og stolt um frið, segjum nei við hervæðingunni Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Íþróttamannvirki til sölu fyrir atkvæði Jónas Már Torfason skrifar Sjá meira