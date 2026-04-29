Skoðun

Hafnar­fjörður í gíslingu þéttingarstefnu Reykja­víkur

Orri Björnsson skrifar

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa vaxið mikið undanfarin ár og þar er Hafnarfjörður engin undantekning. Íbúðum hefur fjölgað og hér rísa ný hverfi með blandaðri byggð. Það hljómar allt vel en segir ekki alla söguna. Eins og staðan er nú hefur Hafnarfjörður í raun lítið annað val en að byggja upp á forsendum þéttingarstefnu þvert á vilja íbúa skv. búsetukönnunum HMS, þrátt fyrir að bærinn hafi nægt byggingarland sem hægt væri að nýta til skynsamlegs vaxtar, meira svigrúms, aukinna lífsgæða fyrir íbúa, og atvinnulíf.

Það eru vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins sem standa í vegi fyrir því. Það eru vaxtarmörkin sem búa til lóðaskort og verðbólgu.

Vaxtarmörkin eru fyrir löngu orðin barn síns tíma. Þau byggja á spám um fólksfjölgun og mikinn fjölda íbúa í íbúð sem eiga sér ekki lengur stoð í raunveruleikanum, en veita um leið öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu neitunarvald yfir framtíð nágranna sinna. Vinstristjórn Reykjavíkur, með Samfylkinguna í broddi fylkingar, hefur þannig í fjölda ára haldið höfuðborgarsvæðinu í gíslingu og þvingað þéttingarstefnu upp á hvert sveitarfélagið á fætur öðru, með tilheyrandi forræðishyggju.

Ég treysti Hafnfirðingum betur en vinstristjórninni í Reykjavíktil að ákveða hvaða svæði henta best til uppbyggingar í Hafnarfirði. Það er eðlilegast að skipulagsvald Hafnarfjarðar sé alfarið í höndum okkar Hafnfirðinga.

Græna gímaldið er ekki velkomið í Hafnarfjörð

Vaxtarmörkin hafa ekki aðeins hamlandi áhrif á uppbyggingu íbúðabyggðar. Atvinnustarfsemi er líka löngu farin að líða fyrir skort á lóðum.

Atvinnuuppbygging er grunnur velsældar í öllum samfélögum og það á líka við um sveitarfélög. Sterkt samfélag þarf sterkt atvinnulíf og sterkt atvinnulíf þarf aðgang að góðum atvinnulóðum. Það þarf að tryggja lóðaframboð fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi, hvort sem um er að ræða skrifstofur, framleiðslu, iðnað eða aðra atvinnustarfsemi. Það eru gríðarlegir fjárhagslegir hagsmunir undir fyrir Hafnarfjörð.

Eins og gefur að skilja er ekki hægt að byggja framtíðaratvinnulíf Hafnarfjarðar á þéttingarreitum inni í íbúðahverfum. Þó svo að vinstri meirihluta Reykjavíkur finnist í lagi að koma fyrir grænum gímöldum við stofuglugga eldri borgara þá efast ég um að Hafnfirðingar séu á sama máli.

Á meðan vaxtarmörkin standa óbreytt er valið í atvinnuuppbyggingu einfalt. Annaðhvort er látið hjá líða að skipuleggja og byggja upp nauðsynlegar atvinnulóðir eða atvinnustarfsemi er komið fyrir, með tilheyrandi raski, inni í íbúðahverfum. Hvorugt er boðlegt. Þessa kosti mun ég ekki sætta mig við og enginn Hafnfirðingur á að sætta sig við.

Höfum engan áhuga á að verða barnlausa Reykjavík

Vaxtarmörkin hafa undanfarin ár gert lítið annað en að valda skorti á íbúðum, flækja skipulag, hægja á uppbyggingu og í raun stuðla að aukinni verðbólgu, öllum heimilum landsins til mikils skaða.

Það er óásættanlegt að borgarstjórn Reykjavíkur hafi úrslitaáhrif á skipulagsvald Hafnarfjarðar. Það er óásættanlegt að borgarstjórn Reykjavíkur geti þvingað sína þéttingarstefnu upp á nágrannasveitarfélögin. Og það er óásættanlegt að leyfa manngerðu kerfi að stöðva uppbyggingu bæði íbúða og atvinnu á höfuðborgarsvæðinu.

Afnemum vaxtarmörkin

Það er ekki að ástæðulausu að ungt fólk flýr Reykjavík og flykkist í nágrannasveitarfélög. Við erum ekki Reykjavík og við höfum engan áhuga á að verða Reykjavík. Hafnarfjörður á að fá að vaxa og dafna á eigin forsendum með hagsmuni Hafnfirðinga að leiðarljósi.

Nú er kominn tími til að afnema vaxtarmörkin og bjóða upp á raunverulegar lausnir við skorti á lóðum. Við viljum leysa málin og sýna það í verki, ekki bara með orðum.

Fyrir fjölskyldur, atvinnulíf og framtíð Hafnarfjarðar.

Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði.

