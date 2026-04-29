Hafnarfjörður í gíslingu þéttingarstefnu Reykjavíkur Orri Björnsson skrifar 29. apríl 2026 11:02 Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa vaxið mikið undanfarin ár og þar er Hafnarfjörður engin undantekning. Íbúðum hefur fjölgað og hér rísa ný hverfi með blandaðri byggð. Það hljómar allt vel en segir ekki alla söguna. Eins og staðan er nú hefur Hafnarfjörður í raun lítið annað val en að byggja upp á forsendum þéttingarstefnu þvert á vilja íbúa skv. búsetukönnunum HMS, þrátt fyrir að bærinn hafi nægt byggingarland sem hægt væri að nýta til skynsamlegs vaxtar, meira svigrúms, aukinna lífsgæða fyrir íbúa, og atvinnulíf. Það eru vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins sem standa í vegi fyrir því. Það eru vaxtarmörkin sem búa til lóðaskort og verðbólgu. Vaxtarmörkin eru fyrir löngu orðin barn síns tíma. Þau byggja á spám um fólksfjölgun og mikinn fjölda íbúa í íbúð sem eiga sér ekki lengur stoð í raunveruleikanum, en veita um leið öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu neitunarvald yfir framtíð nágranna sinna. Vinstristjórn Reykjavíkur, með Samfylkinguna í broddi fylkingar, hefur þannig í fjölda ára haldið höfuðborgarsvæðinu í gíslingu og þvingað þéttingarstefnu upp á hvert sveitarfélagið á fætur öðru, með tilheyrandi forræðishyggju. Ég treysti Hafnfirðingum betur en vinstristjórninni í Reykjavíktil að ákveða hvaða svæði henta best til uppbyggingar í Hafnarfirði. Það er eðlilegast að skipulagsvald Hafnarfjarðar sé alfarið í höndum okkar Hafnfirðinga. Græna gímaldið er ekki velkomið í Hafnarfjörð Vaxtarmörkin hafa ekki aðeins hamlandi áhrif á uppbyggingu íbúðabyggðar. Atvinnustarfsemi er líka löngu farin að líða fyrir skort á lóðum. Atvinnuuppbygging er grunnur velsældar í öllum samfélögum og það á líka við um sveitarfélög. Sterkt samfélag þarf sterkt atvinnulíf og sterkt atvinnulíf þarf aðgang að góðum atvinnulóðum. Það þarf að tryggja lóðaframboð fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi, hvort sem um er að ræða skrifstofur, framleiðslu, iðnað eða aðra atvinnustarfsemi. Það eru gríðarlegir fjárhagslegir hagsmunir undir fyrir Hafnarfjörð. Eins og gefur að skilja er ekki hægt að byggja framtíðaratvinnulíf Hafnarfjarðar á þéttingarreitum inni í íbúðahverfum. Þó svo að vinstri meirihluta Reykjavíkur finnist í lagi að koma fyrir grænum gímöldum við stofuglugga eldri borgara þá efast ég um að Hafnfirðingar séu á sama máli. Á meðan vaxtarmörkin standa óbreytt er valið í atvinnuuppbyggingu einfalt. Annaðhvort er látið hjá líða að skipuleggja og byggja upp nauðsynlegar atvinnulóðir eða atvinnustarfsemi er komið fyrir, með tilheyrandi raski, inni í íbúðahverfum. Hvorugt er boðlegt. Þessa kosti mun ég ekki sætta mig við og enginn Hafnfirðingur á að sætta sig við. Höfum engan áhuga á að verða barnlausa Reykjavík Vaxtarmörkin hafa undanfarin ár gert lítið annað en að valda skorti á íbúðum, flækja skipulag, hægja á uppbyggingu og í raun stuðla að aukinni verðbólgu, öllum heimilum landsins til mikils skaða. Það er óásættanlegt að borgarstjórn Reykjavíkur hafi úrslitaáhrif á skipulagsvald Hafnarfjarðar. Það er óásættanlegt að borgarstjórn Reykjavíkur geti þvingað sína þéttingarstefnu upp á nágrannasveitarfélögin. Og það er óásættanlegt að leyfa manngerðu kerfi að stöðva uppbyggingu bæði íbúða og atvinnu á höfuðborgarsvæðinu. Afnemum vaxtarmörkin Það er ekki að ástæðulausu að ungt fólk flýr Reykjavík og flykkist í nágrannasveitarfélög. Við erum ekki Reykjavík og við höfum engan áhuga á að verða Reykjavík. Hafnarfjörður á að fá að vaxa og dafna á eigin forsendum með hagsmuni Hafnfirðinga að leiðarljósi. Nú er kominn tími til að afnema vaxtarmörkin og bjóða upp á raunverulegar lausnir við skorti á lóðum. Við viljum leysa málin og sýna það í verki, ekki bara með orðum. Fyrir fjölskyldur, atvinnulíf og framtíð Hafnarfjarðar. Höfundur er oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði. Lilja Dögg Jónsdóttir Skoðun Það kemur ekki til greina að rífa upp samgöngusáttmálann Pétur Marteinsson Skoðun Börn á biðlista eftir að komast á biðlista Auður Gunnarsdóttir Skoðun Pólitísk forgangsröðun í þágu allra Kópavogsbúa Sigurður Kári Harðarsson Skoðun Börn í Laugardal fá ekki heitan mat í skólanum Jakob Jakobsson Skoðun Tryggjum að Hveragerði verði áfram bær fyrir alla Birgitta Ragnarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Viljum við að fatlað fólk sé á vinnumarkaði? Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar Skoðun Rekstrarafgangur á kostnað íbúa - er það árangur? Matthías Bjarnason skrifar Skoðun Mikilvægi kennslu í nýsköpun í háskólum Ólafur Eysteinn Sigurjónsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður í gíslingu þéttingarstefnu Reykjavíkur Orri Björnsson skrifar Skoðun Umferðarmál í Urriðaholti – Flótti frá vandanum Vilmar Pétursson skrifar Skoðun Brandarar á Alþingi og alvarlegar spurningar um undirbúning lagasetningar Benedikt S. Benediktsson skrifar Skoðun Hildur Björnsdóttir og bílastæðin í borginni Karólína M. Jónsdóttir skrifar Skoðun Glufur í farsældinni: Helmingur stuðningsnets barns úti í kuldanum Lúðvík Júlíusson skrifar Skoðun Hvað ef gervigreind gjörbreytir 90 þúsund íslenskum störfum? Lilja Dögg Jónsdóttir skrifar Skoðun Öflugt atvinnulíf á Akureyri Ragnar Sverrisson skrifar Skoðun Börn á biðlista eftir að komast á biðlista Auður Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Íþróttir, lýðheilsa og forvarnir Kristján Davíð Sigurjónsson skrifar Skoðun Reykjavíkurborg og ábyrgðin sem hún forðast Kári Sigurðsson,Sólveig Anna Jónsdóttir skrifar Skoðun Tryggjum að Hveragerði verði áfram bær fyrir alla Birgitta Ragnarsdóttir skrifar Skoðun Álftnesingar mæta afgangi Rakel Margrét Viggósdóttir skrifar Skoðun Það kemur ekki til greina að rífa upp samgöngusáttmálann Pétur Marteinsson skrifar Skoðun Stórasta Árborg í heimi? Guðný Björk Pálmadóttir skrifar Skoðun Blá útivist – sóknarfæri lýðheilsu Jón Pálsson skrifar Skoðun Pólitísk forgangsröðun í þágu allra Kópavogsbúa Sigurður Kári Harðarsson skrifar Skoðun Kerfið sem á að vernda börnin en bregst þeim Ingibjörg Einarsdóttir skrifar Skoðun Ég er líka að taka fullan þátt í samfélaginu! Alina Vilhjálmsdóttir skrifar Skoðun Er kennari ógn fyrir að trúa börnum sem segja frá ofbeldi? Ása Lind Finnbogadóttir skrifar Skoðun Tveir handteknir vegna stórfelldrar líkamsárásar – One-way ticket í sænsku leiðina Davíð Bergmann skrifar Skoðun Breytt vinnubrögð í mótun geðheilbrigðisþjónustunnar – draumsýn eða veruleiki? Elín Ebba Ásmundsdóttir skrifar Skoðun Að byggja bæ – eða samfélag? Herdís Anna Ingimarsdóttir skrifar Skoðun Hinn þríklofni Jóhann Páll Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Reykjavík er án móttökudeilda, og afleiðingarnar eru komnar í ljós Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar Skoðun Áskoranir Ísafjarðarbæjar í húsnæðismálum Svanfríður Bergvinsdóttir skrifar Skoðun Fjármagn í þágu fjölskyldna Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Allir eru jafnir en enginn fær að blómstra Bessí Þóra Jónsdóttir skrifar Sjá meira