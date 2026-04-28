Börn í Laugardal fá ekki heitan mat í skólanum Jakob Jakobsson skrifar 28. apríl 2026 08:52 Til frambjóðenda í Reykjavík. Sjáum fyrir okkur sviðsmynd. Foreldrar í Laugardal, sem skattgreiðendur í Reykjavík, niðurgreiða heitan skólamat í öllum hverfum borgarinnar. Sem er gott enda er næring barna mikilvæg. Nema hvað: í Laugardal fá börn ekki heitan mat í skólanum. Þau geta bara komið með nesti eða sleppt því að borða. En við viljum endilega bjóða líka börnunum okkar upp á heitan mat í skólanum. Er það ósanngjörn krafa? Heimtufrekja? Það er reyndar búið að lofa okkur aðgangi að veislueldhúsi sem borgin á. Börnin okkar mega fara þangað inn tvisvar í viku og grilla samlokur. Nema það séu stórar veislur planaðar. Jólatónleikar, úthverfarapparar (úr nágrannasveitarfélögum) nú eða sívinsælar vinnuvélasýningar. Þá fellur hádegismaturinn bara niður hjá krökkunum. Eigum við bara að hætta að væla og sætta okkur við þetta? Sem betur fer er þetta er ekki staðan með skólamat, en þetta er staðan í Laugardal þegar kemur að íþróttaiðkun. Íbúar Laugardals eiga núll íþróttahús. Zero. Skólarnir eiga ekki íþróttahús og hverfisíþróttafélögin Ármann/Þróttur, eiga ekki íþróttahús. Íbúar Laugardals eru tuttugu þúsund. Jafn margir og íbúar Grafarvogs. Jafn margir og íbúar Garðabæjar. Jafn margir og íbúar Akureyrar. Foreldrar í Laugardal niðurgreiða uppbyggingu og viðhald íþróttamannvirkja í öðrum hverfum á meðan börnin okkar fá ekki einu sinni skólaíþróttakennslu í samræmi við aðalnámskrá. Ármann, sem m.a. rekur stærstu körfuknattleiksdeild borgarinnar og elstu frjálsíþróttadeild landsins á enga aðstöðu til iðkunar og þarf að treysta á miskunnsemi borgarstarfsmanna um úthlutun tíma í sölum hér og þar. Börnunum er svo ítrekað varpað á dyr fyrirvaralaust þegar Reykjavíkurborg fær tækifæri til að nýta salina til tekjuöflunar. Þær tekjur skila sér ekki til baka inn í hverfi (eins og þegar önnur íþróttahús eru leigð út) Nei, þær fara einnig í að greiða fyrir þjónustu við önnur hverfi borgarinnar. Íþróttir eru samfélagslegur hornsteinn, bæði þegar kemur að lýðheilsu og félagsþroska. Forvarnagildi íþróttaiðkunar er ótvírætt. Á tímum hnignandi geðheilsu barna og óhóflegrar skjánotkunar má færa rök fyrir því að sá þáttur starfsins hafi aldrei verið meira áríðandi. Að hittast úti í íþróttahúsi. Þekkja húsvörðinn og eiga samastað utan heimilis og skóla. Jafn áríðandi og góð næring. Höfundur er íbúi í Laugardalshverfi. Siv Friðleifsdóttir Skoðun Ég býð mig fram til að taka Borgarlínuna fyrir þig Margrét Rós Sigurjónsdóttir Skoðun Börn í Laugardal fá ekki heitan mat í skólanum Jakob Jakobsson Skoðun Frjáls hugsun eða pólitísk rétthugsun Hlynur Áskelsson,Baldur Borgþórsson Skoðun Gömul viðhorf til leikskóla lifa enn Anna Margrét Ólafsdóttir Skoðun Nýsköpun sem nærir Berglind Rán Ólafsdóttir,Björn Örvar Skoðun Hamingjan sem þjóðarverkefni: Leirársveit og hin nýja íslenska gullöld Sigurður Sigurðsson Skoðun Rýtingur frá RÚV Björn B. Björnsson Skoðun Skoðun Skoðun Kaupleiga er bjargráð – ekki brask Hallfríður G. Hólmgrímsdóttir skrifar Skoðun Tölum hátt og stolt um frið, segjum nei við hervæðingin Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun „Snákaolía“ Miðflokksins Thelma B. Árnadóttir skrifar Skoðun Þegar sálfélagsleg áhætta verður rekstraráhætta Ragnhildur Bjarkadóttir skrifar Skoðun E-listinn er ekki málið áfram í Reykjavík – Miðflokkurinn er það Helgi Áss Grétarsson skrifar Skoðun Nýsköpun þrífst ekki í óvissu Ingunn Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Hleðslustöðin Árneshreppur Þorgerður Lilja Björnsdóttir skrifar Skoðun Börn í Laugardal fá ekki heitan mat í skólanum Jakob Jakobsson skrifar Skoðun Akranes á að vera eftirsóknarverðasti bærinn: Fersk nálgun með Viðreisn Jón Guðni Guðmundsson skrifar Skoðun Kópavogur í sókn: Að þora meðan aðrir sitja hjá Ásdís Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Loftslagsmál sem lýðræðislegt verkefni Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Hamingjan sem þjóðarverkefni: Leirársveit og hin nýja íslenska gullöld Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Frjáls hugsun eða pólitísk rétthugsun Hlynur Áskelsson,Baldur Borgþórsson skrifar Skoðun Nýsköpun sem nærir Berglind Rán Ólafsdóttir,Björn Örvar skrifar Skoðun Gömul viðhorf til leikskóla lifa enn Anna Margrét Ólafsdóttir skrifar Skoðun Ég býð mig fram til að taka Borgarlínuna fyrir þig Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar Skoðun Takk hjúkrunarfræðingar! Siv Friðleifsdóttir skrifar Skoðun Hvert fóru þessir tíu milljarðar? Þorvaldur Daníelsson skrifar Skoðun Frelsi kvenna er ekki vandamálið Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Íþróttamannvirki Hveragerðisbæjar Einar Alexander Haraldsson skrifar Skoðun Ráðabrugg Örn Sigurðsson skrifar Skoðun Viðsnúningur í rekstri og ábyrg uppbygging innviða í Hveragerði Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Njörður Sigurðsson,Sandra Sigurðardóttir skrifar Skoðun Elskar Sjálfstæðisflokkurinn Hafnarfjörð með upplýsingaóreiðu? Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar Skoðun Tími undanbragða er liðinn – Mætir ráðherra með svör? Hjálmar Hallgrímsson skrifar Skoðun Rýtingur frá RÚV Björn B. Björnsson skrifar Skoðun Dýrkeypt vanþekking og loftslagsblinda Ingu Sæland Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Þurfa börn kynfræðslu? Indíana Rós Ægisdóttir,Steinn Jóhannsson skrifar Skoðun Við verðum til í tengslum – og þar byrjar líka heilunin Kristín Magdalena Ágústsdóttir skrifar Skoðun Meðvituð blekking um og upplýsingaóreiða um fullveldið Kristinn Karl Brynjarsson skrifar Skoðun Að tala í mótsögn við sjálfan sig eða sitja hjá? Eva Þorsteinsdóttir skrifar Sjá meira