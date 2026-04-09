Skoðun

Rangt svar við raun­veru­legum vanda

Sandra Hlín Guðmundsdóttir skrifar

Að stytta opnunartíma frístundaheimila, eins og meirihluti skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar hefur samþykkt, er skref í ranga átt. Styttingin mun ekki leysa mönnunarvanda, heldur þvert á móti gera hann verri. Nú þegar glímir starfsemin við skort á starfsfólki, sérstaklega á haustin. Ef starfshlutfall er minnkað og störfin gerð enn óstöðugri en þau eru í dag, verður Reykjavík enn síður samkeppnishæf um hæft fólk.

Á frístundaheimilum er unnið ómetanlegt starf af öflugu og metnaðarfullu fólki. Verkefni stjórnmálanna er að styrkja þá umgjörð, ekki veikja hana.

Starfsöryggi og fyrirsjáanleiki skipta sköpum. Ef störf á frístundaheimilum verða ótryggari verður erfiðara að laða að og halda í fólk sem vill byggja upp starfsferil í frítímastarfi. Við eigum ekki að sætta okkur við að jafn mikilvæg þjónusta standi stöðugt frammi fyrir manneklu.

Eins og sjá má í fundargerð skóla- og frístundasviðs borgarinnar vinna ánægðustu starfsmenn borgarinnar í frístundastarfi. „Frístundastarf skorar hæst í Reykjavík og þar vinnur ánægðasta starfsfólk Reykjavíkurborgar þrátt fyrir oft á tíðum lök vinnuskilyrði og launakjör,“ segir í bókun Guðrúnar Kaldal, áheyrnarfulltrúa framkvæmdastjóra frístundamiðstöðva.

Byggjum upp í stað þess að skera niður

Að mati okkar í Viðreisn eiga frístundastarfsmenn skilið uppbyggingu í stað niðurskurðar. Þar liggur lausnin. Við viljum bæta starfsaðstæður á frístundaheimilum, skapa fleiri heilsdagsstörf allt árið og setja starfsþróun í forgang.

Við náum þessum markmiðum  meðal annars með því að fjölga plássum í sumarfrístund og koma á meiri samvinnu milli skóla og frístundar varðandi heilsdagsstörf. Þá þarf að tryggja starfsfólki raunverulegan undirbúningstíma og lögbinda þjónustu frístundastarfs og félagsmiðstöðva, því gæði starfsins ráðast af fagmennsku, skipulagi og samstarfi.

Frístundaheimili eru ein af grunnstoðum velferðar barna og fjölskyldna í Reykjavík. Þar fer fram mikilvægt starf sem styður við félagsþroska, sköpun og sjálfstæði barna utan hefðbundins skólatíma. Þess vegna skiptir miklu máli að umgjörð þeirra sé sterk, stöðug og metin að verðleikum.

Við verðum að horfa á dag barnsins í heild. Samfella í degi barna á að vera forgangsmál. Börn eiga að geta sinnt skóla, frístundum, íþróttum og tómstundum í eðlilegu flæði. Það krefst raunverulegrar samvinnu milli skóla, frístundaheimila og íþrótta- og tómstundastarfs. Slík nálgun einfaldar líf barna og foreldra og skapar meiri stöðugleika fyrir starfsfólk.

Við eigum að velja uppbyggingu fram yfir niðurskurð – það er sú breyting sem Reykjavík þarf.

Höfundur skipar 6.sæti á lista Viðreisnar í Reykjavík.

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

„Ég kýs að kjósa ekki“

Silja Sóley Birgisdóttir,Sigrún E. Unnsteinsdóttir ,Rósa Guðný Arnardóttir,Jökull Sólberg Auðunsson,Júnía Líf M. Sigurjónsdóttir,Jón Ferdínand Estherarson,Hannes Pétursson,Halldór Ólafsson,Geirdís Hanna Kristjánsdóttir,Birna Gunnlaugsdóttir skrifar

Skoðun

Samfélagsgróðurhús

Árný Fjóla Ásmundsdóttir,Berglind Ósk Guttormsdóttir,Halldór Grétar Einarsson,Þorsteinn Hjartarson skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið