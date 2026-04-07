Skoðun

Bestum borgina með fólkið í for­grunni

Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns skrifar

Píratar þora að hugsa stórt. Við þorum að bæta ferla, einfalda kerfi og finna lausnir sem skila betri niðurstöðu fyrir borgarbúa, ekki bara í dag heldur til framtíðar. Reykjavík verður ekki sterkari af stöðnun, heldur af hugrekki til að endurskoða, bæta og þróa.

Hagkvæmni án framtíðarsýnar er skammtímalausn. Sönn bestun snýst um að horfa á stóru myndina, hafa yfirsýn yfir rekstur og þjónustu borgarinnar og taka ákvarðanir sem skila árangri til lengri tíma. Við eigum að byggja borg sem er sveigjanleg, skilvirk og tilbúin fyrir áskoranir morgundagsins.

Hlustum

Það sem skiptir mestu máli er að hlusta. Hlustun er ekki formsatriði heldur forsenda góðrar ákvarðanatöku. Borgin býr yfir mikilli þekkingu í starfsfólki sínu og borgarbúar búa yfir reynslu, hugmyndum og innsýn sem stjórnsýslan þarf að nýta betur. Þegar þessi tvö sjónarhorn mætast verða til lausnir sem virka í reynd.

Við viljum efla beint lýðræði þannig að rödd borgarbúa hafi raunveruleg áhrif. Hverfisstjórnir og skýrari upplýsingagjöf geta fært borgina nær fólkinu og gert ákvarðanir betri. Þegar íbúar hafa aðkomu að eigin nærumhverfi verður borgin ekki aðeins réttlátari heldur líka öflugri.

Kjósum frelsi

Frelsi fólks er lykillinn í stefnu Pírata. Gerum Reykjavík að borg valfrelsis í samgöngum. Hönnum borgina svo fólk geti valið ferðamáta sem passar þeim best hverju sinni, hvort sem það er gangandi, hjólandi, hoppandi, í strætó eða keyrandi á einkabílnum.

Aukum valfrelsi á öllum sviðum borgarinnar. Það á að vera auðvelt fyrir íbúa að hreyfa sig innan kerfisins sem við byggjum og Reykvíkingar eiga að upplifa að þeim standi allar dyr opnar.

Öryggi er grunnforsenda góðrar borgar. Reykjavík á að vera borg þar sem börn, ungmenni, hinsegin fólk og fólk með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn getur lifað, hreyft sig og tekið þátt án ótta. Þangað eigum við að stefna af festu og með skýra framtíðarsýn.

Raunveruleg framtíðarsýn

Píratar hafa unnið að þessari sýn frá fyrsta degi með borgarbúa í huga. Við höfum staðið fyrir umbótum sem hafa skipt raunverulegu máli, allt frá því að auka gagnsæi, efla mannréttindi, iðka skaðaminnkun, styrkja húsnæðisstefnu borgarinnar, opna bókhaldið bæta borgarhönnun og besta stafrænar lausnir. Það er þessi tegund af pólitík sem skilar árangri: hugrökk, gagnreynd og mannleg.

Við stöndum nú á tímamótum og næstu skref skipta máli. Við eigum að velja framtíð sem byggir á þátttöku, trausti og skýrri sýn á það hvernig Reykjavík getur orðið betri fyrir fleiri.

Höfundur er formaður Pírata

