Skoðun

Samfélagsgróðurhús

Árný Fjóla Ásmundsdóttir, Berglind Ósk Guttormsdóttir, Halldór Grétar Einarsson og Þorsteinn Hjartarson skrifa

Gróðurhús og garðyrkja eru stór hluti af sögu og menningu Hveragerðis. Nú þegar sú starfsemi er á undanhaldi þarf að huga að því hvernig hægt sé halda þessari menningararfleifð á lofti og láta heilsubæinn blómstra. Í hugmyndavinnu S-listans hefur komið fram frábær hugmynd um að stofna samfélagsgróðurhús sem gæti verið samkomustaður fyrir íbúa á öllum aldri. Þar skapast tækifæri til ræktunar, fræðslu, sköpunar og viðburðahalds af ýmsu tagi. Gott dæmi um samfélagshús er Grønttorvethúsið í Valby í Danmörku en það hús býður upp á fjölnota rými fyrir íbúa í hjarta hverfisins. Nokkur samfélagsgróðurhús eru svo í næsta nágrenni. Ekki er um hefðbundinn rekstur sveitarfélags að ræða heldur lifandi samfélag íbúanna sem bera sameiginlega ábyrgð enda eru þeir sammála um að verkefnið stuðli að vellíðan þeirra og samkennd.

Frambjóðendur S-listans vilja gjarnan skoða hvort hægt sé að koma samfélagsgróðurhúsi á laggirnar í Hveragerði. Þar gæti verið ræktunarrými fyrir íbúa (grænmeti, krydd, blóm o.fl), samkomustaður fyrir fjölskyldur, fræðsla (grunnskóli, leikskólar, námskeið o.fl.), miðstöð fyrir viðburði og listsköpun. Ekki er ólíklegt að einstaklingar, félagasamtök og fyrirtæki hefðu áhuga á að taka þátt í uppbyggingu og rekstri samfélagsgróðurhúss með bæjarfélaginu. Í því sambandi mætti skoða að stofna óhagnaðardrifið félag í kringum starfsemina. Þá gæti samfélagsgróðurhús auðveldað vinnu við geðrækt í litlum hópum og virkniverkefni fyrir bæði börn og fullorðna sem glíma við kvíða og félagslega einangrun. Í því sambandi ætti heilbrigðis- og velferðarþjónusta einnig að vera hluti af starfsemi hússins.

Hvernig er hægt að koma samfélagsgróðurhúsi á laggirnar?

Þegar horft er til næstu ára væri gaman að koma upp alvöru samfélagshúsi hér í bæ og samfélagsgróðurhúsum í tengslum við það. Sé hins vegar tekið mið af fjármögnun og stöðu framkvæmda á vegum Hveragerðisbæjar kann einhver að benda réttilega á að ekki sé fjárhagslegt svigrúm til að byggja upp hús sem er sambærilegt við samfélagshúsið í Valby, en samfélagsgróðurhús gæti ef til vill verið raunhæfur kostur. Í því sambandi mætti skoða til að byrja með hvort ekki sé hægt að kaupa notað gróðurhús erlendis frá og/eða að taka gróðurhús á leigu sem er í litlum eða engum rekstri. Frambjóðendur S-listans eru tilbúnir til að skoða málið vel nái þeir góðri kosningu 16. maí næstkomandi, enda vantar samkomustað í Hveragerði sem gæfi tækifæri til að rækta saman, skapa, læra og njóta. Þá spillir ekki fyrir að verkefnið fellur vel að megin leiðarljósum í nýlegri skipulagsgreinargerð með aðalskipulagi Hveragerðisbæjar 2025-2037:

  1. Skapandi Hveragerði, sjálfbært samfélag með náttúruna í fyrirrúmi.
  2. Heilsueflandi Hveragerði, samfélag þar sem lögð er áhersla á ró, vellíðan, heilsueflingu, góða þjónustu og fjölskylduvænt umhverfi.
  3. Blómstrandi Hveragerði, með blómlegu atvinnulífi og fjölbreyttum atvinnutækifærum sem byggja á auðlindum og sérkennum bæjarins, svo sem á sviði ferðaþjónustu, græns iðnaðar og tækifæra í nýsköpun innan þessara sviða.

Samfélagsgróðurhús er í raun lítið verkefni en á sama tíma stórt fyrir íbúana því það gæti styrkt félagsleg tengsl þeirra og vellíðan sem og ímynd Hveragerðis sem blómstrandi heilsubæjar.

Höfundar skipa sæti á S-listanum í Hveragerði.

