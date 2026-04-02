Flokksformaðurinn sem styður þjóðarmorð Hjálmtýr Heiðdal skrifar 2. apríl 2026 14:31 Sigmundur Davíð formaður Miðflokksins hefur sig víða frammi í viðtölum og greinaskrifum vegna átakanna fyrir botni Miðjarðarhafs. Málflutningur hans sýnir að hann styður Ísraelsríki og þjóðarmorðið í Palestínu. Sigmundur Davíð hefur aftekið að hernaður Ísraels sé þjóðarmorð. Hann velur að rangtúlka skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna á þjóðarmorði og gerir tilraun til þess að vera fyndinn þegar hann lýsir því að Ísraelsher hafi „gengið afskaplega illa“ með þjóðarmorðið. Vel heppnað þjóðarmorð virðist vera í málflutningi Sigmundar það að útmá algjörlega heila þjóð. Skilgreining Sameinuðu þjóðanna á þjóðarmorði er alveg skýr: Þjóðarmorð (e. Genocide) er: að drepa einstaklinga úr viðkomandi hópi, - að valda einstaklingum úr viðkomandi hópi alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða, - að þröngva viðkomandi hópi af ásetningi til þess að búa við lífsskilyrði sem miða að líkamlegri eyðingu hópsins eða hluta hans, - að beita þvingunaraðgerðum sem miða að því að koma í veg fyrir barnsfæðingar í hópnum, - að flytja börn með valdi úr hópnum til annars hóps. Alþjóðadómstóllinn (ICJ) úrskurðaði í janúar 2024 að ásakanirnar um þjóðarmorð væru „sennilegar“ og hafnaði beiðni Ísraels um að vísa málinu frá. Dómstóllinn fyrirskipaði ennfremur Ísraelsher að stöðva hernaðaraðgerðir og grípa til tafarlausra og árangursríkra aðgerða til að gera kleift að veita bráðnauðsynlega grunnþjónustu og mannúðaraðstoð til að bregðast við þeim skelfilegu lífsskilyrðum sem Palestínumenn á Gasasvæðinu búa við. Þvert á fyrirskipanir dómstólsins hefur Ísraelsher hert árásirnar og drepið tugþúsundir Palestínumanna með sprengjum og hindrun á flutningi lífsnauðsynja til Gaza. Allur heimurinn er vitni að þessu framferði Ísraelshers. Væntanleg niðurstaða Alþjóðadómstólsins getur því ekki orðið á annan veg en að dæma Ísrael sekt um þjóðarmorð. Og þá fer að gusta um stuðningslið morðingjahersins. Sigmundur Davíð og helför nasista Þessa ranga túlkun Sigmundar Davíðs á því hvað er þjóðarmorð er gerð í þeim tilgangi að afneita þjóðarmorðinu í Palestínu og styðja þar með þá sem allir vita að eru sekir um þjóðarmorð. Með þessari túlkun, að þjóðamorð sé útrýming heillar þjóðar, er Sigmundur að afneita þjóðarmorði nasista gegn gyðingum. Nasistar, með allri sinni drápstækni, drápu ekki alla gyðinga. Þeir ástunduðu misheppnað þjóðarmorð að mati formanns Miðflokksins. Það sem mun ekki gleymast Í viðtali við Morgunblaðið 1. apríl segir Sigmundur Davíð: „að saka Gyðingaþjóðina um þjóðarmorð, þ.e. að reyna viljandi að útrýma annari þjóð, er mjög alvarlegt mál sem gleymist ekki, hvorki þar í landi né hjá öðrum bandamönnum Ísraelsmanna og okkar.“ Hér fer ekkert á milli mála hver afstaða Sigmundar er. Hann kýs auðvitað að segja andstæðinga þjóðarmorðs „saka Gyðingaþjóðina um þjóðarmorð.“ Það er ekki ásökun á hendur gyðingum að benda á að Ísraelsríki fremji þjóðarmorð. Sigmundur Davíð gerir sig hér sekan um það sem margir segja vera gyðingahatur; þ.e. að gera alla gyðinga samseka með gjörðum Ísraelsstjórnar. Meirihluti gyðinga býr ekki í Ísrael og meðal bandarískra gyðinga, sem eru álíka margir og gyðingarnir sem búa í Ísrael, eru 40% þeirrar skoðunar að Ísrael fremji þjóðarmorð á Gaza. Samkvæmt Sigmundi Davíð saka þessir gyðingar sína eigin trúbræður um að aðgerðir Ísraels sé þjóðarmorð. Þetta „er mjög alvarlegt mál sem gleymist ekki,“ segir Sigmundur. Það sem ekki mun gleymast er stuðningur fjölda stjórnmálamanna og ráðamanna við Ísrael, við þjóðarmorð sem fer fram fyrir opnum tjöldum - eftirá mun enginn geta sagt „ég vissi ekki neitt". Sigmundur Davíð hefur tekið sér stöðu með glæpum gegn mannkyni - og þessa verður minnst þegar Alþjóðadómstóllinn kveður upp sinn dóm. Höfundur er formaður Félagsins Ísland – Palestína og hann skrifaði einnig bókina Íslandsstræti í Jerúsalem. 