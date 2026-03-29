Það er kominn tími til að við hættum að tala um ofneyslu eins og hún sé bara persónulegt smekksatriði. Þetta er pólitískt mál, umhverfismál, réttlætismál og í sívaxandi mæli líka siðferðismál. Sérhver hlutur sem við kaupum, notum lítið eða ekkert og losum okkur svo við, skilur eftir sig spor. Hvort sem það er fatnaður, heimilisvara eða raftæki, þá er ekkert „saklaust“ við það að henda. Allt sem við kaupum hefur þegar kostað hráefni, orku, vatn, vinnuafl og flutning. Þegar við hendum hlutum erum við ekki bara að losa okkur við fatnað eða dót, við erum að samþykkja kerfi sem byggir á sóun sem sjálfsögðum lífsstíl.
Hér á landi höfum við byggt upp neyslusamfélag þar sem of margt fólk telur sig sýna ábyrgð ef það einfaldlega setur poka í fatagám eða gefur hluti á nytjamarkað. Auðvitað er betra að koma hlutum áfram en að henda þeim beint (þó meira að segja nytjamarkaðir séu farnir að hafna vissum hlutum því þar er svo mikið fyrir). En við megum ekki blekkja okkur sjálf, að gefa hluti til góðgerðamála eða setja í gjafagám er ekki syndaaflausn eða réttlæting fyrir að halda áfram neyslunni. Þetta er líka innilega á skjön við allt það sem við segjumst standa fyrir. Við tölum um sjálfbærni, loftslagsábyrgð og ábyrga neyslu. Við vitnum í heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og stefnu um meðhöndlun úrgangs. En neysluhegðun landans segir eitthvað allt annað. Hún segir, kaupa meira, nota minna, skipta oftar út.
Vandinn er ekki fyrst og fremst hvað verður um hlutina þegar við erum hætt að nota þá. Vandinn er magnið sem við kaupum til að byrja með. Þess vegna þarf umræðan að breytast. Hún má ekki snúast eingöngu um flokkun, endurvinnslu og „græn“ innkaup. Hún þarf að snúast um nægjusemi, ábyrgð og hugrekki til að hafna þeirri hugmynd að stöðug neysla sé tákn um lífsgæði. Raunveruleg ábyrgð felst ekki í því að losa sig við umfram kaup og það sem við erum komin með leið á. Hún felst í því að kaupa sjaldnar, nota lengur, laga meira og hætta að taka þátt í kerfi sem étur upp auðlindir jarðar á kostnað komandi kynslóða.
Höfundur er menntunarfræðingur og umhverfissinni
Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar
Sandra Lind Brynjarsdóttir,Jónas Guðnason ,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Lárus Jónsson skrifar
Marta Wieczorek skrifar
Guðný Björk Pálmadóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Jón Frímann Jónsson skrifar
Jóhanna Hlín Auðunsdóttir skrifar
skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Hjörvar Sigurðsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Sigfús Aðalsteinsson ,Baldur Borgþóirsson skrifar
Rúnar Traustason skrifar
Kristín Linda Árnadóttir skrifar
Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar
Tótla I. Sæmundsdóttir skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Andrés Pétursson skrifar
Marta Rut Ólafsdóttir skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Arnrún María Magnúsdóttir skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Björn B Björnsson skrifar
Breki Karlsson, Ólafur Stephense skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Lísa Z. Valdimarsdóttir skrifar