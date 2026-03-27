Skoðun

Erindislaus meiri­hluti leggur á flótta

Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar

Samfylkingin í Hafnarfirði hefur á undanförnum mánuðum, og raunar allt kjörtímabilið, barist fyrir því að frítt verði í Strætó fyrir öll börn og ungmenni í Hafnarfirði að 18 ára aldri. Sömuleiðis hefur jafnaðarfólk barist fyrir því að hafin verði uppbygging á íbúðum fyrir eldra fólk á Sólvangssvæðinu. Meirihluti Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks skellir hins vegar skollaeyrum við þessum brýnu hagsmunamálum barna og ungmenna og eldra fólks í bænum og vísar tillögum okkar jafnharðan frá í bæjarstjórn. Enda hafa umræður í bæjarstjórn leitt í ljós að meirihlutinn kemur algjörlega tómhentur að borðinu, hefur ekkert til málanna að leggja og leggur á flótta undan umræðunni. Og nú er örvæntingin og málefnafátæktin orðin slík að forseti er látinn beita klækjabrögðum til þess að koma í veg fyrir eðlilega og lýðræðislega umræðu í bæjarstjórn. 

Hættulegt fordæmi til framtíðar 

Á bæjarstjórnarfundi í vikunni keyrði svo um þverbak þegar forseti bæjarstjórnar, sem hafði ráðfært sig við félaga sína í Sjálfstæðis- og Framsóknarflokki, lagði til að fyrrnefndar tillögur okkar í Samfylkingunni yrðu teknar af dagskrá fundarins. Og hver var ástæðan? Jú, þær hefðu áður verið ræddar í bæjarstjórn. Við mótmæltum að sjálfsögðu harðlega þessum fordæmalausu og ólýðræðislegu vinnubrögðum forseta bæjarstjórnar og meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks sem skapar með þessu hættulegt fordæmi til framtíðar. Fordæmi þar sem meirihluti bæjarstjórnar hverju sinni getur einfaldlega kippt af dagskrá málum minnihlutans, sem ratað hafa á útsenda dagskrá eftir réttum leiðum, líki meirihlutanum ekki málefnið eða finnist umræðan óþægileg. Það sér hver maður að þetta getur aldrei gengið upp. 

Frítt í strætó – endalausir tafaleikir

Það er kannski hægt að hafa samúð með fulltrúum meirihlutans hvað þetta varðar þar sem þessi tvö mál varpa ljósi á aðgerðaleysi hans á kjörtímabilinu. Frítt í strætó fyrir börn og ungmenni að 18 ára aldri hefur verið til umræðu allt kjörtímabilið og Samfylkingin lagt það til við afgreiðslu hverrar fjárhagsáætlunar á kjörtímabilinu og Ungmennaráð Hafnarfjarðar sömuleiðis lagt það til. Foreldraráð Hafnarfjarðar hefur einnig lýst yfir stuðningi við markmið tillögunnar. Við þetta bætist að nokkrir fulltrúar meirihlutans hafa lýst yfir stuðningi við tillöguna efnislega en taka fullan þátt í tafa-og biðleikjum meirihlutans. 

Greiningarvinna við lok kjörtímabils vegna máls sem átti að hraða í upphafi þess 

Afstaða meirihlutans til tillögunnar um íbúðir fyrir eldra fólk á Sólvangssvæðinu rammar svo snyrtilega inn erindisleysi hans á kjörtímabilinu. Í upphafi þess lagði meirihlutinn til að uppbyggingu íbúða fyrir eldra fólk, m.a. á Sólvangssvæðinu, yrði hraðað og sett í forgang. En hver er niðurstaðan í lok kjörtímabils? Jú, nú á lokametrum kjörtímabilsins, að fjórum árum liðnum, ætlar meirihlutinn að fara í greiningu á raunþörf og uppsafnaðri þörf vegna íbúða fyrir eldri íbúa.

Tækifæri til breytinga í vor 

Hvað leiða þessi fordæmalausu og gerræðislegu vinnubrögð í ljós? Þau staðfesta einfaldlega að meirihluti Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks er án erindis og leggur á flótta undan efnislegri umræðu um hagsmunamál bæjarbúa við hvert tækifæri. Þessu verður að breyta. Og það er tækifæri til þess í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí næstkomandi. Samfylkingin hefur sýnt það með málflutningi sínum á kjörtímabilinu, sem lýkur senn, að við erum með skýra sýn og stefnu fyrir Hafnarfjörð. Við hræðumst ekki umræðu um mál sem snúa að mikilvægum hagsmunum bæjarbúa og munum ekki stunda klækjabrögð eins og núverandi meirihluti gerir. Við ætlum hins vegar að láta verkin tala í þágu allra Hafnfirðinga með opinni og lýðræðislegri umræðu fáum við til þess stuðning og umboð frá kjósendum í kosningunum 16. maí næstkomandi. 

Höfundur er bæjarfulltrúi og skipar 3. sætið á lista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.

