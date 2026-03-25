Náttúran þarf virkt lýðræði Guðrún Schmidt skrifar 25. mars 2026 12:32 Lýðræði er meira en einungis lýðræðislegar kosningar á nokkurra ára fresti. Þannig er virk þátttaka almennings við ákvarðanatökur sem varða m.a. almannahagsmuni eins og náttúruvernd og loftslagsmál einn af lykilþáttum við framkvæmd lýðræðis. Heimspekingurinn Henry Alexander Henrysson skrifar í grein um lýðræði að lýðræði er m.a. „leið til að haga sameiginlegum málum okkar á þann veg að einn eða fáir einstaklingar geti ekki tekið gerræðislegar ákvarðanir fyrir hönd almennings.“ Einnig skrifar Henry í sömu grein „ … að lýðræði geti styrkst við meiri tillitssemi, hógværð og auðmýkt fyrir hlutverkinu – að frekja og yfirgangur séu merki um lýðræðislegar blindgötur sem leiða samfélög frá lausnum og til forherðingar.“ Samþjöppun valds Með tapi umhverfisráðuneytisins vegna sameiningar í umhverfis-, orku og loftslagsráðuneyti hefur farið fram ákveðin samþjöppun valds þar sem ýmis mál innan sama ráðuneytis stangast á innbyrðis. Þannig virðist að ráðherrann hafi vald til þess að setja ákveðnar áherslur sem styrkja eitt hlutverk hans á kostnað annarra. Áherslur núverandi umhverfis- orku og loftslagsráðherra eins og hann hefur m.a. lýst yfir á síðastliðnu iðnþingi eru að undir hans verkstjórn sé ráðuneytið hagvaxtarráðuneyti. Hann er að vinna að því að ryðja burt „hindrunum, óþarfa reglubyrði og skriffinnsku“ til þess að geta ýtt undir vöxt og verðmætasköpun. Með því að einfalda regluverkið, gera breytingar á faglega unnum niðurstöðum Rammaáætlunar og á vinnu hennar og boða rýmri heimild ríkisins til eignarnáms til uppbyggingar orkuinnviða eru stjórnvöld á hættulegri braut við að skerða lýðræðið í landinu. Þó svo að allar þessar áætlanir fari í gegnum þingræðislega meðferð. Lýðræði Stjórnvöld verða að tryggja ótvíræðan rétt almennings til að hafa eitthvað um það að segja hvernig sameiginlegar auðlindir eru nýttar og hvernig gengið er um sameiginleg land- og náttúrugæði. Það kemur m.a. skýrt fram í Árósasamningum sem Ísland hefur átt aðild að síðan 2011. Samningurinn á að tryggja lýðræðislegt ferli í gegnum þennan rétt almennings til að taka þátt í ákvarðanatöku, fá nauðsynlegar upplýsingar og að njóta réttlátrar málsmeðferðar. Áhrif hagsmunaaðila Það er ekkert leyndarmál að víða í vestrænum ríkjum hafa bein og óbein stjórnmálaleg afskipti og áhrif stórra hagsmunaaðila veikt lýðræðislega ferla. Sérstaklega hefur samþjöppun eignarhalds á fyrirtækjum á fáeinar hendur haft áhrif á virkni lýðræðis. Medici-vítahringurinn útskýrir þessa hnignun lýðræðis. Þeir sem þegar eru ríkir og valdamiklir, t.d. eigendur stórra fyrirtækja, geta haft áhrif á stjórnmálin og reglurnar sem eru settar þar á þann hátt að þeir hagnast enn meira fjárhagslega. Fyrirtækja- og einstaklingsauður eru þannig nátengdir áhrifum sem þessir einstaklingar geta haft á ákvarðanatöku stjórnmálamanna. Þegar stórt er spurt Hvernig ætli þetta sér hér á Íslandi? Hvaða hagsmuna eru stjórnvöld að gæta ef það er áætlun þeirra að minnka möguleika borgara á að taka virkan þátt í ákvörðunarferlum um mál sem snerta sameiginlegar náttúruauðlindir þjóðar? Hvernig ætlar m.a. umhverfis-, orku og loftslagsráðherrann að tryggja að ákvarðanir sem fela í sér mikil inngrip í íslenska náttúru eins og t.d. virkjanir og aðrar stórframkvæmdir verði ekki teknar á grunni fjölbreytilegra og mjög sterkra sérhagsmuna í stað almannahagsmuna? Höfundur starfar hjá Landvernd Jóhann Ingi Óskarsson Skoðun Sjálfstæðisbarátta nútímans Logi Einarsson Skoðun Íþróttabærinn Akranes – meira en aðstaða, þetta er líf Liv Åse Skarstad Skoðun Minna flækjustig og fleiri tækifæri í grænum útlánum Aðalheiður Snæbjarnardóttir Skoðun Hvað er raunverulega hollt mataræði? Anna Lind Fells Skoðun Skoðun Skoðun Náttúran þarf virkt lýðræði Guðrún Schmidt skrifar Skoðun Við byrjum of seint: Um mæður, börn og ábyrgð okkar í umræðunni Elísabet Ósk Vigfúsdóttir skrifar Skoðun Minna flækjustig og fleiri tækifæri í grænum útlánum Aðalheiður Snæbjarnardóttir skrifar Skoðun Íþróttabærinn Akranes – meira en aðstaða, þetta er líf Liv Åse Skarstad skrifar Skoðun X-R slær Borgarlínu verkefnið út af borðinu Linda Jónsdóttir skrifar Skoðun Vestmannaeyjar skila milljörðum - en fá hvað í staðinn? Jóhann Ingi Óskarsson skrifar Skoðun Hvers vegna flutti ég á Akranes? Sigurður Vopni skrifar Skoðun Hugleiðingar um leikskólamál í borginni Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar Skoðun Sjálfstæðisbarátta nútímans Logi Einarsson skrifar Skoðun Hólar í Hjaltadal: Við getum gert betur Pálína Hildur Sigurðardóttir skrifar Skoðun Röskva vill sjá hjúkrunarfræðinga á sjúkrabíl og meiri nýsköpun í námi Dagbjört Lára Bjarkadóttir,Ríkharður Daði Ólafsson skrifar Skoðun Hvað er raunverulega hollt mataræði? Anna Lind Fells skrifar Skoðun Sykursýki 2 orðin að heimsfaraldri Anna Lind Fells skrifar Skoðun Áhættustjórnun í fiskeldi Otto Færovik skrifar Skoðun Gamblað með göng og líf lögð undir Eyjólfur Þorkelsson skrifar Skoðun Að venja barn af bleyju Elín Erna Steinarsdóttir skrifar Skoðun Jarðsagan og loftslagsbreytingar Brynhildur Magnúsdóttir skrifar Skoðun Skilaboð til heimsins: Við megum vera vond við börn Jón Kalman Stefánsson skrifar Skoðun Þegar þjóð reis upp og mótmælti kröftuglega – en hvað gerðist svo? Hörður Torfason skrifar Skoðun Heimilin og orkuskiptin í forgang á raforkumarkaði Dagný Halldórsdóttir,Tryggvi Felixson skrifar Skoðun Hversu mikið af regluverki Evrópusambandsins hefur verið tekið upp í íslenskan rétt? Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Verðtryggður Seðlabankastjóri Jón Frímann Jónsson skrifar Skoðun Óskað er eftir forystu í efnahagslegum þrengingum Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar Skoðun Ekki vera sjálfsafgreiðslukassi! Þorsteinn Valdimarsson skrifar Skoðun Flotinn sem hvarf: Líflína Íslands undir erlendum fánum Sólrún H.G. Proppé skrifar Skoðun Hvers eiga íbúar efri byggða að gjalda? Helga Jónsdóttir skrifar Skoðun Viska og FÍN byggja óhagnaðardrifið húsnæði fyrir háskólamenntaða Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir,Þorkell Heiðarsson skrifar Skoðun Af hverju óttast sumir og hafa andúð á flóttamönnum og innflytjendum? Tilgáta: Fólk óttast sig sjálft...... Gunnar Björgvinsson skrifar Skoðun Hver er stefna sveitarfélaga í menningar- og safnamálum? Dagrún Ósk Jónsdóttir skrifar Skoðun Menningarhús og framtíð safna í Skagafirði – um hvað snýst málið í raun? Berglind Þorsteinsdóttir skrifar Sjá meira