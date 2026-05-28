Um meintan krónuflótta Diljá Mist Einarsdóttir skrifar 28. maí 2026 08:30 Fjölmargir ráðherrar, stjórnarliðar og aðrir ESB-sinnar hafa haldið því skammarlaust fram að íslensk fyrirtæki, sem færa bókhald í erlendri mynt, séu að „flýja íslensku krónuna“. Hér séu þess vegna tvö hagkerfi: krónuhagkerfið sem almenningur býr í og síðan evruhagkerfið sem fyrirtækin geti valið að starfa í. Það er auðvitað engin tilviljun að evran er notuð sem samnefnari, þótt fjölmörg íslensk fyrirtæki geri upp í bandarískum dollar - m.a. Landsvirkjun. Hið rétta er að íslensk fyrirtæki geta fengið heimild til að gera upp rekstur sinn og efnahag í erlendri mynt. Þetta á t.a.m. við um félög sem starfa að mestu erlendis eða hafa verulegan hluta af tekjum sínum í erlendum gjaldmiðli. Þessi fyrirtæki greiða hér áfram skatta og gjöld og greiða laun hér á landi, m.a. fyrirtæki í sjávarútvegi eða ferðaþjónustu. Margir hafa apað þessa orðræðu upp eftir ráðherrum og stjórnarliðum. Sem dæmi má nefna Ríkisútvarpið, sem hefur haldið úti þessum áróðri m.a. gegnum Kveik, og auðvitað Heimildin. Ráðherrar vita betur – fjölmiðlamenn ættu að vita betur Ráðherrar og stjórnarliðar vita hins vegar auðvitað betur. Fjölmiðlamenn ættu auðvitað að vita betur, en ég læt þá njóta vafans með ásetninginn í bili. Staðreyndin er sú að heimildina til að halda bókhald með þessum hætti er að finna í lögum um ársreikninga. Það þekkir Þorgerður Katrín mætavel, enda tryggði hún heimildina með atkvæði sínu á Alþingi á sínum tíma. Það gerði Þórunn Sveinbjarnardóttir reyndar líka. Þá hefur Gylfi Magnússon rakið þetta skilmerkilega á Evrópuvefnum, upplýsingaveitu um ESB og Evrópumál. Þar fer hann yfir að þessi heimild ársreikningalaga sé til þess fallin að gefa skýrari mynd af rekstrinum. Það sé hins vegar almennt „enginn sérstakur fjárhagslegur ávinningur“ af þessu bókhaldsfyrirkomulagi. Það sé „misskilningur sem stundum heyrist í þjóðmálaumræðunni að því fylgi mikill sparnaður að gera upp í annarri mynt en krónum.“ Misskilningur sem heyrist m.a. reglulega á Alþingi, síðast í þessari viku. Evrópsk fyrirtæki flýja evruna Þetta er reyndar þekkt fyrirkomulag á evrusvæðinu þar sem fjölmörg evrópsk fyrirtæki færa bókhald sitt í annarri mynt en evru, aðallega í bandarískum dollar. ESB-sinnar (Ríkisútvarpið?) vilja þá væntanlega meina að fyrirtækin séu að flýja evruna? Er það til of mikils mælst að ráðherrar og stjórnarliðar sem saka aðra um að „dreifa falsupplýsingum“, jafnvel um lygar, valdi ekki stöðugri upplýsingaóreiðu þegar við ræðum hér aðild Íslands að ESB? Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Diljá Mist Einarsdóttir Mest lesið Hvar eru karlarnir??? Hrannar Már Ásgeirs Sigrúnarson Skoðun Gullhúðun, yfirheyrslur og sektir í boði Alþingis Benedikt S. Benediktsson,Bjarni Benediktsson,Ólafur Stephensen Skoðun Saga af tveimur krónum: Rétturinn til að drukkna í nafni fullveldis Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Um meintan krónuflótta Diljá Mist Einarsdóttir Skoðun Hvað ætlar þú að verða? Rannveig Sverrisdóttir Skoðun Vindmyllugarðar nei takk Lilja Rafney Magnúsdóttir Skoðun Að kannast ekki við ábyrgð sína Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Opið bréf til heilbrigðisráðherra Sif Huld Albertsdóttir Skoðun Ísland og nýja djobbið Dóra Magnúsdóttir Skoðun Tékkar vilja halda krónunni og sömu rök eiga við um Ísland Júlíus Valsson Skoðun Skoðun Skoðun Að kannast ekki við ábyrgð sína Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Um meintan krónuflótta Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Hvar eru karlarnir??? Hrannar Már Ásgeirs Sigrúnarson skrifar Skoðun Vindmyllugarðar nei takk Lilja Rafney Magnúsdóttir skrifar Skoðun Saga af tveimur krónum: Rétturinn til að drukkna í nafni fullveldis Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Hvað ætlar þú að verða? Rannveig Sverrisdóttir skrifar Skoðun Gullhúðun, yfirheyrslur og sektir í boði Alþingis Benedikt S. Benediktsson,Bjarni Benediktsson,Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Tékkar vilja halda krónunni og sömu rök eiga við um Ísland Júlíus Valsson skrifar Skoðun Ísland í sama flokki og Norður Kórea í námsefnisgerð? Mathieu Grettir Skúlason skrifar Skoðun Opið bréf til heilbrigðisráðherra Sif Huld Albertsdóttir skrifar Skoðun Ísland og nýja djobbið Dóra Magnúsdóttir skrifar Skoðun Evrópuhugsjónin á sakamannabekknum Arnar Sigurðsson skrifar Skoðun Bandaríkin draga úr hernaðarframlögum til NATO á hættu-og ófriðartímum Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Raunhæf áætlun um endurheimt íslenskra fiskimiða Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun STEM menntun þarf langtímasýn Huld Hafliðadóttir skrifar Skoðun Af hverju má ekki segja nei? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Hverra hagsmuna er verið að gæta? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Þrír af hverjum fjórum Íslendingum styðja dánaraðstoð Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Vörðum leiðina afdráttarlaust í mögulegum aðildarviðræðum Heiðrún Lind Marteinsdóttir skrifar Skoðun Hermenn Viðreisnar Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Fullveldi, upplýst umræða og ábyrg ákvörðun Ingibjörg Isaksen skrifar Skoðun Opið bréf til skóla- og velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar vegna fordómafulls orðalags í matslista á vanda barna Mamiko Ragnarsdóttir skrifar Skoðun Sorrý ég hélt að þetta væri skólablýantur Davíð Már Sigurðsson skrifar Skoðun Hafró setur kíkinn fyrir blinda augað Kjartan Sveinsson skrifar Skoðun Er Borgarlína eina lausn umferðarvanda höfuðborgarsvæðisins? Óskar Halldór Valtýsson skrifar Skoðun Að þora ekki að ræða við nágranna sína Ragnar Sverrisson skrifar Skoðun Umhverfisvænn söngvari óskast Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Hvenær ber læknir ábyrgð á mistökum annarra? Það þarf að áfrýja héraðsdómi í plastbarkamálinu Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Barn lemur sig í andlitið með hamri – hvað er til ráða? Þórdís Elva Þorvaldsdóttir,Benedikta Sörensen skrifar Skoðun Velsæld og hagsæld - breytum mælikvörðunum Ásgeir Brynjar Torfason,Birna Björnsdóttir,Guðmundur Steingrímsson,Hildur Harðardóttir,Kristín Vala Ragnarsdóttir,Sigríður Kristín Hrafnkelsdóttir,Silja Elvarsdóttir,Svandís Egilsdóttir,Tinna Jóhannsdóttir, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir,Brynhildur Davíðsdóttir,Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir skrifar Sjá meira