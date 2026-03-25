Minna flækjustig og fleiri tækifæri í grænum útlánum Aðalheiður Snæbjarnardóttir skrifar 25. mars 2026 10:46 Það er deilt um ýmislegt sem snýr að sjálfbærni en eitt er þó óumdeilt: Auðlindir jarðar eru takmarkaðar og auðlindanotkun getur ekki farið út fyrir þau endanlegu mörk sem náttúran setur án þess að skaða almannahagsmuni til framtíðar. Markmiðið með því að vinna að sjálfbærri þróun er að gæta þess að mannkynið haldi sig innan þessara marka, að hægt sé að mæta þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum. Fjármálafyrirtæki geta fyrst og fremst haft áhrif í þessa veru með því að beina fjármagni til verkefna sem sannarlega stuðla að sjálfbærri þróun. Slík verkefni eru fjölbreytt, t.d. notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum, bætt orkunýting í iðnaði, gagnaverum og upplýsingatækni, veiðar úr vottuðum fiskstofnum, vottaðar byggingar, vottuð skógrækt og miklu fleira. Umhverfisvottanir stuðla að betri nýtingu auðlinda og hraðar för okkar að hringrásarhagkerfinu sem er ávinningur fyrir okkur öll. Græn skuldabréf til að fjármagna græn útlán Til að halda utan um hvaða verkefni uppfylla þessi skilyrði gefa fjármálafyrirtæki út sjálfbærar fjármálaumgjarðir sem eru notaðar sem grundvöllur að útgáfu grænna skuldabréfa. Peningana, sem aflað er með útgáfu skuldabréfanna, er síðan hægt að nota til að fjármagna verkefni sem stuðla að sjálfbærri þróun. Fyrstu grænu skuldabréfin voru gefin út af Evrópska fjárfestingarbankanum (EIB) árið 2007 og síðan hafa græn skuldabréf verið eftirsótt af fjárfestum. Landsbankinn birti sína fyrstu sjálfbæru fjármálaumgjörð árið 2021 og hefur síðan reglulega gefið út græn skuldabréf. Hlutfall grænna útlána fer vaxandi Til þess að geta staðið undir reglulegum grænum skuldabréfaútgáfum þurfa útgefendur bréfanna að sýna fram á að þeir geti ráðstafað peningunum áfram í sjálfbær verkefni. Í tilfelli viðskiptabanka líkt og Landsbankans er það fyrst og fremst gert með því að lána peninga til verkefna sem uppfylla kröfur um sjálfbærni. Þegar uppgjör íslensku viðskiptabankanna þriggja fyrir árið 2025 eru skoðuð má sjá að sjálfbær útlán bankanna skiptast á milli fyrirtækjalána (53%) og íbúðalána (47%). Heildarfjármagn sjálfbærra útlána var um 625 milljarðar króna. Aukning á milli ára nam 63 milljörðum króna og var vöxturinn meiri en í öðrum útlánum. Heildarútlán bankanna voru í árslok 2025 samtals tæpir 4.580 milljarðar króna og eru sjálfbær útlán því um 14% af heildarútlánum. Í tilfelli Landsbankans er vöxturinn bæði vegna útlána til nýrra verkefna en líka vegna betri greininga á lánasafninu sem hafa leitt í ljós að stærri hluti útlánasafnins uppfyllir skilyrði um sjálfbær útlán en áður var talið. Sjálfbærni getur bætt reksturinn Árið 2025 setti Landsbankinn sér markmið um að auka útlán sem falla undir sjálfbæru fjármálaumgjörðina um 10%. Það markmið náðist og hefur bankinn aftur sett sér markmið um að auka hlutfallið á þessu ári um 10%, eða 28 milljarða króna. Fleiri íslenskir bankar hafa sett sér markmið um að auka hlutfall sjálfbærra útlána í sínu lánasafni og það er gott að sjá þá stefna í sömu átt, enda er mikilvægt fyrir velsæld samfélagsins að beina fjármagni í sjálfbær verkefni. En er framboð af hæfum verkefnum nægt til að allir viðskiptabankarnir geti náð markmiðum sínum um aukningu sjálfbærra útlána? Til þess að auka framboð hæfra verkefna er hægt að hvetja fyrirtæki til að fara í aðgerðir sem beina rekstri þeirra í sjálfbærari farveg. En hvað þýðir það? Í stuttu máli eru tækifæri fyrir mörg fyrirtæki til að fara í umbreytingarverkefni til að auka sjálfbærni í rekstri. Slíkar breytingar þurfa jafnframt að þjóna starfsemi fyrirtækjanna sjálfra. Mörg dæmi eru um að aðgerðir til að auka sjálfbærni skila sér í betri rekstri, enda snýst sjálfbærni um að nýta orku og auðlindir sem best. Nærtækustu dæmin eru um verkefni sem tengjast orkuskiptum, t.d. að nota bíla og tæki sem ganga fyrir rafmagni, frekar en bensíni eða díselolíu. Þetta geta verið bílar en líka önnur tæki og vélar. Bændur gætu íhugað hvort svigrúm sé til endurheimtu á votlendi og sjávarútvegsfyrirtæki hvort hægt sé að fá vottun á afurðir þeirra. Tækifærin eru mismunandi innan atvinnugreina og á milli ólíkra fyrirtækja. Sjálfbærniteymi Landsbankans er ávallt tilbúið að aðstoða viðskiptavini og hjálpa þeim að greina tækifæri til að gera betur í rekstrinum út frá forsendum sjálfbærni. Fyrirtækin vita hvar þau geta haft áhrif Sjálfbærni þarf ekki að vera flókin en því miður varð regluverkið í kringum sjálfbærni of þungt og voru margir aðilar hættir að sjá ávinninginn af allri skýrslugjöfinni og skyldunum. Núna stefnir í einföldun á þessu regluverki með samþykki Evrópusambandsins á svokallaðri „omnibus“ eða safntillögu. Helstu áhrif þessara einföldunar hérlendis er að mun færri fyrirtæki munu falla undir upplýsingaskyldu um sjálfbærni. Það sjálfbærniregluverk sem áfram mun eiga við verður einfaldað verulega. Nú gefst fyrirtækjum því tækifæri til að nýta þá sjálfbærniþekkingu og greiningu á sinni starfsemi sem þau hafa farið í undanfarin ár til þess að vinna að verkefnum sem skila raunverulegum árangri. Það þarf ekki að fara í flókna skýrslugerð til að hafa jákvæð áhrif í gegnum kjarnastarfsemi sinnar atvinnugreinar. Fyrirtækin vita nú þegar hvar áhrif þeirra liggja. Nú er tækifæri til að láta verkin tala og ná alvöru árangri í sjálfbærni. Höfundur er forstöðumaður sjálfbærni hjá Landsbankanum. Sigurður Vopni Skoðun Hugleiðingar um leikskólamál í borginni Katrín Haukdal Magnúsdóttir Skoðun Skilaboð til heimsins: Við megum vera vond við börn Jón Kalman Stefánsson Skoðun Sjálfstæðisbarátta nútímans Logi Einarsson Skoðun Vestmannaeyjar skila milljörðum - en fá hvað í staðinn? Jóhann Ingi Óskarsson Skoðun Íþróttabærinn Akranes – meira en aðstaða, þetta er líf Liv Åse Skarstad Skoðun Hólar í Hjaltadal: Við getum gert betur Pálína Hildur Sigurðardóttir Skoðun Hvers eiga íbúar efri byggða að gjalda? Helga Jónsdóttir Skoðun Við byrjum of seint: Um mæður, börn og ábyrgð okkar í umræðunni Elísabet Ósk Vigfúsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Við byrjum of seint: Um mæður, börn og ábyrgð okkar í umræðunni Elísabet Ósk Vigfúsdóttir skrifar Skoðun Minna flækjustig og fleiri tækifæri í grænum útlánum Aðalheiður Snæbjarnardóttir skrifar Skoðun Íþróttabærinn Akranes – meira en aðstaða, þetta er líf Liv Åse Skarstad skrifar Skoðun X-R slær Borgarlínu verkefnið út af borðinu Linda Jónsdóttir skrifar Skoðun Vestmannaeyjar skila milljörðum - en fá hvað í staðinn? Jóhann Ingi Óskarsson skrifar Skoðun Hvers vegna flutti ég á Akranes? Sigurður Vopni skrifar Skoðun Hugleiðingar um leikskólamál í borginni Katrín Haukdal Magnúsdóttir skrifar Skoðun Sjálfstæðisbarátta nútímans Logi Einarsson skrifar Skoðun Hólar í Hjaltadal: Við getum gert betur Pálína Hildur Sigurðardóttir skrifar Skoðun Röskva vill sjá hjúkrunarfræðinga á sjúkrabíl og meiri nýsköpun í námi Dagbjört Lára Bjarkadóttir,Ríkharður Daði Ólafsson skrifar Skoðun Hvað er raunverulega hollt mataræði? Anna Lind Fells skrifar Skoðun Sykursýki 2 orðin að heimsfaraldri Anna Lind Fells skrifar Skoðun Áhættustjórnun í fiskeldi Otto Færovik skrifar Skoðun Gamblað með göng og líf lögð undir Eyjólfur Þorkelsson skrifar Skoðun Að venja barn af bleyju Elín Erna Steinarsdóttir skrifar Skoðun Jarðsagan og loftslagsbreytingar Brynhildur Magnúsdóttir skrifar Skoðun Skilaboð til heimsins: Við megum vera vond við börn Jón Kalman Stefánsson skrifar Skoðun Þegar þjóð reis upp og mótmælti kröftuglega – en hvað gerðist svo? Hörður Torfason skrifar Skoðun Heimilin og orkuskiptin í forgang á raforkumarkaði Dagný Halldórsdóttir,Tryggvi Felixson skrifar Skoðun Hversu mikið af regluverki Evrópusambandsins hefur verið tekið upp í íslenskan rétt? Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Verðtryggður Seðlabankastjóri Jón Frímann Jónsson skrifar Skoðun Óskað er eftir forystu í efnahagslegum þrengingum Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifar Skoðun Ekki vera sjálfsafgreiðslukassi! Þorsteinn Valdimarsson skrifar Skoðun Flotinn sem hvarf: Líflína Íslands undir erlendum fánum Sólrún H.G. Proppé skrifar Skoðun Hvers eiga íbúar efri byggða að gjalda? Helga Jónsdóttir skrifar Skoðun Viska og FÍN byggja óhagnaðardrifið húsnæði fyrir háskólamenntaða Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir,Þorkell Heiðarsson skrifar Skoðun Af hverju óttast sumir og hafa andúð á flóttamönnum og innflytjendum? Tilgáta: Fólk óttast sig sjálft...... Gunnar Björgvinsson skrifar Skoðun Hver er stefna sveitarfélaga í menningar- og safnamálum? Dagrún Ósk Jónsdóttir skrifar Skoðun Menningarhús og framtíð safna í Skagafirði – um hvað snýst málið í raun? Berglind Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Hver er málsvari dýranna? Hrönn Ólína Jörundsdóttir skrifar Sjá meira