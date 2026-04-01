Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir ÍBV 11. sæti Bestu deildar karla í sumar. Íþróttadeild Vísis og Sýnar spáir að venju fyrir um gengi liðanna í Bestu deild karla með árlegri spá sinni fyrir mótið. Keppni í deildinni hefst með leik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks föstudaginn 10. apríl. Íþróttadeild spáir ÍBV 11. sæti Bestu deildarinnar í sumar og liðið kveðji deildina eftir tveggja ára veru. Eyjamenn blésu heldur betur á hrakspárnar fyrir síðasta tímabil. ÍBV var alls staðar spáð tólfta og neðsta sætinu en strákarnir hans Þorláks Árnasonar höfðu engan áhuga á því leiðindasæti. Eyjamenn voru sterkari en alla grunaði og voru bara markatölu frá því að komast í efri úrslitakeppnina. ÍBV vann aðeins einn leik þar en 9. sætið var frábær niðurstaða. Rúmum mánuði eftir að tímabilinu lauk bárust stórar fréttir frá Eyjum, að Þorlákur hefði sagt upp störfum. Ástæðan var að hann gat illa sætt sig við að Alex Freyr Hilmarsson, leikmaður ÍBV, yrði framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar félagsins. grafík/bjarki Forráðamenn ÍBV þurftu því að leita að nýjum þjálfara, eitthvað sem þeir höfðu væntanlega lítinn áhuga á eftir árangurinn sem Þorlákur náði. Leitinni lauk í byrjun ársins þegar tilkynnt var um ráðningu Aleksanders Linta. Hann kom upphaflega hingað til lands með Ivan Golac 1997 og lék lengi hér og hóf síðan þjálfaraferilinn á Grundarfirði. Síðan þá hefur Linta komið víða við en áður en hann tók við ÍBV þjálfaði hann yngri lið Rauðu stjörnunnar í Serbíu. Talsverðar breytingar hafa orðið á leikmannahópi ÍBV í vetur eins og oft áður. Sóknarmennirnir Oliver Heiðarsson og Sverrir Páll Hjaltested eru til að mynda horfnir á braut en þeir skoruðu samtals tíu af 34 mörkum Eyjamanna í fyrra. Aðeins Vestri skoraði færri mörk en ÍBV á síðasta tímabili en Eyjamönnum mistókst að skora í ellefu af 27 leikjum sínum í Bestu deildinni. grafík/bjarki Til að fylla í sóknarskörðin hefur ÍBV fengið Halldór Jón Sigurð Þórðarson aftur til Eyja og Liam Daði Jeffs, markahæsti leikmaður Þróttar í Lengjudeildinni í fyrra, er sömuleiðis kominn á heimaslóðir. Hann er sonur Ians Jeffs, eins leikjahæsta leikmanns ÍBV í efstu deild. Þá mun Omar Sowe snúa aftur en hann missti af stærstum hluta síðasta tímabils vegna meiðsla. Það jákvæðasta fyrir Linta og Eyjamenn er að þeir geta treyst á sömu vörn og sama markvörð og spilaði svo vel í fyrra. Marcel Zapytowski reyndist hvalreki fyrir ÍBV og hélt marki sínu sjö sinnum hreinu. Miðvörðurinn Sigurður Arnar Magnússon er einn allra vanmetnasti leikmaður deildarinnar og þeir Matthias Edeland og Milan Tomic eru enn til staðar. grafík/bjarki Vicente Valor, Felix Örn Friðriksson og Alex Freyr verða áfram í stórum hlutverkum. Sveitungi þess síðastnefnda, Hornfirðingurinn Hermann Þór Ragnarsson, sprakk út í fyrra og var markahæstur í liði ÍBV með sjö mörk. Eyjamenn vonast til að hann taki annað skref fram á við í sumar. Erfitt er að sjá ÍBV ná svipuðum árangri og síðasta sumar þegar litlu mátti muna að liðið kæmist í efri úrslitakeppnina. Annað árið í efstu deild hefur oft reynst liðum erfitt og gerði það hjá ÍBV 2023 þegar liðið féll eftir fínt tímabil 2022. Hinn spjaldasækni Marcel Zapytowski var í hópi bestu markvarða Bestu deildarinnar á síðasta tímabili.vísir/diego Stoðirnar eru nokkuð styrkar hjá ÍBV en stærstu spurningarmerkin snúa að sóknarleiknum og þjálfaranum sem er á sínu fyrsta tímabili í efstu deild á Íslandi. Eyjamenn mega ekkert gefa eftir varnarmegin á vellinum og treysta áfram á að vera erfiðir heim að sækja. Af 33 stigum sem ÍBV fékk á síðasta tímabili kom 21 á heimavelli. Þeir þurfa að vera svipað duglegir að sækja stig heima fyrir í sumar og kannski ná í fleiri í ferðum sínum upp á fasta landið til að gefa spámönnum langt nef eins og í fyrra.