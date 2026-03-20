Í gær, 19. mars 2026, var tilkynnt að starfshópur um nýtt húsnæðislánakerfi hefði tekið til starfa undir forystu Ragnars Þórs Ingólfssonar. Þetta er gott skref og þörf hreyfing á málaflokknum. En ættum við kannski að staldra aðeins við og byrja á byrjuninni?
Það er einfalt lögmál að ef eftirspurn er langt umfram framboð þá hækkar verðið. Á Íslandi höfum við búið við krónískan skort á íbúðum áratugum saman. Til að snúa þessari þróun við dugar ekki að plástra kerfið; við þurfum að rífa niður þær hindranir sem hægja á uppbyggingu.
Í dag eru lóðir oft seldar hæstbjóðanda eða á verði sem á að fjármagna aðra starfsemi sveitarfélaga. Þetta er í raun falinn skattur á íbúðarkaupendur sem hækkar íbúðaverð áður en fyrsta skóflustungan er tekin.
Sveitarfélög verða að líta á lóðaframboð sem grunnþjónustu en ekki tekjustofn. Lóðir eiga að seljast á verði sem endurspeglar eingöngu raunkostnað við innviði (götur, lagnir o.fl.).
Með því að fjarlægja hagnaðarvon hins opinbera af lóðunum lækkar grunnverð nýbygginga strax um milljónir króna sem gerir uppbyggingu á hagkvæmu húsnæði raunhæfa.
Það ríkir ójafnvægi á markaðnum þegar einstaklingar sem eru að kaupa íbúð þurfa að bjóða á móti fjárfestum sem eiga tugi eigna og hafa aðgang að ódýrara fjármagni.
Setja þarf þak á fjölda íbúðaeigna í eigu sama aðila (fyrir utan viðurkennd leigufélög í almannaþágu) eða beita stighækkandi fasteignasköttum á íbúðir sem ekki eru nýttar sem lögheimili.
Þetta dregur úr þrýstingi á eftirspurnarhliðina og tryggir að framboðið sem kemur inn á markaðinn rati til þeirra sem raunverulega ætla að búa í eignunum.
Ísland er eitt fárra ríkja sem láta hækkun fasteignaverðs keyra upp höfuðstól íbúðalána í gegnum vísitölu neysluverðs. Þetta skapar sjálfvirkan vítahring: skortur hækkar verð, sem hækkar lán, sem hækkar greiðslubyrði.
Taka þarf húsnæðisliðinn út úr vísitölunni strax. Neysluvísitala á að mæla verðlag á vörum og þjónustu, ekki verðmæti fasteigna.
Þetta veitir heimilunum vörn gegn sveiflum á fasteignamarkaði og kemur í veg fyrir að fólk borgi sömu hækkunina tvisvar; fyrst í hærra kaupverði og svo í hærri lánum.
Þegar búið er að hreinsa til í kerfinu og tryggja stöðugt framboð er jarðvegurinn tilbúinn fyrir nýtt lánakerfi eins og starfshópurinn undir forystu Ragnars Þórs er að skoða.
Höfundur er ráðgjafi.
