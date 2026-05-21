Stöðugleiki má ekki byggja á því að menntun borgi sig sífellt verr.
Í nýrri rammagrein Seðlabanka Íslands er því haldið fram að almennar umsamdar launahækkanir ættu til lengri tíma að vera um 2% á ári til að samrýmast verðbólgumarkmiði bankans. Afgangurinn af „svigrúminu“ eigi að fara í launaskrið og sértækar hækkanir lægstu launa.
Þetta er ekki hlutlaus greining heldur pólitísk afstaða um það hvernig laun eigi að þróast á innlendum vinnumarkaði. Undanfarin ár hafa krónutöluhækkanir dregið verulega úr launamun milli starfa þar sem gerð er mismunandi krafa um menntun, ábyrgð og sérfræðiþekkingu. Þær hafa skilað hlutfallslega mestum hækkunum lægstu launa, á sama tíma og stórir hópar háskólamenntaðra hafa setið eftir. Þetta getur haft víðtækar samfélagslegar afleiðingar, þar á meðal skort á háskólamenntuðu fólki í greinum þar sem laun endurspegla ekki ábyrgð, kostnað og tíma sem fer í menntun á háskólastigi. Rannsókn Hagfræðistofnunar á virði háskólamenntunar frá 2025 sýnir að fjárhagslegur ábati af háskólamenntun hefur dregist saman og hallar í dag á þá sem verja mörgum árum og miklum kostnaði í menntun.
Það er bæði mikilvægt og réttlætanlegt að bæta kjör þeirra sem eru lægst launuð. En hagfræðin er skýr: ef það er gert ár eftir ár með því að þjappa saman launaspönninni, veikjast hvatar til menntunar. Háskólamenntaðir koma seinna inn á vinnumarkaðinn, oft með þunga greiðslubyrði vegna námslána og hefja lífeyrissparnað síðar en aðrir. Þegar launamunur minnkar, minnkar einnig hvati til sérhæfingar. Samfélagið byggir á sérfræðiþekkingu: kennslu, hugverkum, heilbrigðisþjónustu, verkfræði, skapandi greinum og annarri fagþekkingu. Ef launastefnan endurspeglar ekki verðmæti menntunar og ábyrgðar veikjast hvatar til sérhæfingar, með neikvæðum afleiðingum fyrir allt samfélagið. Seðlabankinn bendir á að launaskrið sé breytilegt og ráðist af stöðu hagkerfisins og ytri þáttum. Það undirstrikar að þróun þess er óviss og ræðst af aðstæðum hverju sinni. BHM bendir á að ekki sé hægt að byggja stöðugleika á því að draga kerfisbundið úr arðsemi menntunar. Til lengri tíma ræðst hagvöxtur fyrst og fremst af aukinni verðmætasköpun á hverja vinnustund, með öðrum orðum, aukinni framleiðni. Þetta samræmist nýrri atvinnustefnu stjórnvalda. Sú þróun byggir m.a. á því að hagkerfið nýti og umbuni sérhæfðri þekkingu og færni.
Launastefna sem dregur markvisst úr ávinningi menntunar og sérhæfingar vinnur gegn þeim markmiðum.
Höfundar eru hagfræðingar hjá BHM.
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Ingvar Freyr Ingvarsson,Sigrún Brynjarsdóttir skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Hólmgeir Baldursson skrifar
Arnar Kjartansson skrifar
Halldór Gunnarsson skrifar
Kristín María Birgisdóttir skrifar
Jón Steindór Valdimarsson skrifar
Þórunn Magnea Jónsdóttir skrifar
Halla Gunnarsdóttir,Jakob Tryggvason,Andri Reyr Haraldsson,Eiður Stefánsson,Gunnar Sigurðsson,Óskar Hafnfjörð Gunnarsson skrifar
Telma Sigtryggsdóttir skrifar
Rakel Linda Kristjánsdóttir skrifar
Þórólfur Júlían Dagsson skrifar
Grímur Atlason skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Svanur Guðmundsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Björn Sævar Einarsson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Finnbogi Vikar Guðmundsson skrifar
Elías B. Elíasson skrifar
Eydís Ásbjörnsdóttir skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Hólmfríður Arna Þórisdóttir skrifar
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir,Rafn Steingrímsson skrifar
Tryggvi Hjaltason skrifar
Haukur Arnþórsson skrifar