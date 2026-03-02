Hvað á unga fólkið að kjósa?

Ungt fólk (18-35 ára) var um 35 þúsund talsins í Reykjavík árið 2021 samkvæmt Hagstofu Íslands og eru líklegast nokkuð fleiri í dag. Eflaust er þetta fólk og fleiri ungt fólk á landinu að pæla hvað það ætti að kjósa í sveitarstjórnarkosningunum sem eru núna í maí, enda nóg af framboðum í boði bæði í Reykjavík og annars staðar á landinu.
Flokkur sem treystir ungu fólki.
Ein besta leiðin til að sjá hvað ungt fólk á að kjósa er að skoða lista mismunandi flokka, enda væri vita vitlaust að kjósa flokk sem treystir fólki á okkar aldri ekki einu sinni á lista. Þegar málið er skoðað kemur í ljós að Samfylkingin er með fullt hús stiga.
Þrír af efstu sex sem eru á lista flokksins er fólk undir 35 ára. Ekki bara það heldur er Isabel Alejandra Díaz stjórnsýslufræðingur og fyrrum forseti Stúdentaráðs HÍ í 9. sæti. Þá er Steindór Örn Gunnarsson, forseti ungliðahreyfingar Samfylkingarinnar í Reykjavík, Hallveigar, í 23. sæti listans. Svo má nefna að Brynjar Bragi Einarsson, 19 ára menntaskólanemi, er í 29. sæti, í leiðinni líklegast yngsti eða með þeim yngstu frambjóðendum í vor, allavega í borginni. Erfitt er að sjá aðra flokka gera eins vel. Þó auðvitað vonar maður að þeir muni reyna, því fleiri ungt fólk í stjórnmálum því betra.
En hvað með málefnin?
Þegar rætt er um hvaða flokkur er bestur fyrir unga fólkið er auðvitað ekki bara nóg að skoða fólkið heldur líka málefnin og Samfylkingin er svo sannarlega með neglur þar líka. Taka má t.d. samgöngusáttmálinn sem er líklega eitt hið mikilvægasta mál ungs fólks í borginni. Enda tekur rithöfundur strætó hvern einasta dag eins og svo margir aðrir til skólans. Samfylkingin hefur verið leiðandi í málefnum strætó og hafa barist fyrir borgarlínunni frá byrjun. Mál sem mun gera það að verkum að biðtími eftir strætó mun snarminnka og áreiðanleiki aukast, ásamt því að framhalds- og háskólanemendur munu loksins hætta að þurfa að vera neyddir í að fá bíl með tilsvarandi kostnaði um leið og þau fá bílprófið.
Ekki bara það heldur vil Samfylkingin efla ungt fólk og til dæmis bæta tómstunda- og íþróttastarf í borginni. Eins og oddvitinn, hann Pétur Marteinsson er oft búinn að fjalla um. Því málið er að allir sem hafa stundað eitthvað starf af þessu tagi, hvort sem það er að vera í fótbolta eða skátunum, vita að það er lykilatriði í að tryggja góð lífsgæði ungs fólks.
Niðurstaða
Í ljósi þessara atriða má segja að valið er skýrt. Flokkurinn sem mun styðja ungt fólk og berjast fyrir málefnum þess er Samfylkingin. Hvet ég þess vegna ungt fólk, sama hvar það er á landinu, að ganga til liðs við okkur í vor og hjálpa til við að tryggja sigur okkar. Því þannig gerum við það að verkum að okkar áherslur sem ungt fólk munu vera í fararbroddi þegar kemur að sveitastjórnarmálum.
Höfundur er meðlimur Samfylkingarnar og varamaður í miðstjórn UJ.
