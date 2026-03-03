Hópur barna á Íslandi glímir við heyrnartap sem ekki er greint fyrr en of seint á skólagöngu þeirra. Það getur haft víðtæk áhrif á námsárangur og félagsfærni til framtíðar. Þegar barn og aðstandendur vita ekki að heyrnarskerðing er til staðar, getur hún verið rótin að erfiðleikum í námi, hegðunarvandamálum og skólaforðun.
Heilbrigðisyfirvöld geta brugðist við þessari stöðu með einföldum hætti: að byrja aftur heyrnarskimun í grunnskólum. Tækninni hefur fleygt fram þannig að þessi lausn er ódýr, fljótleg og einföld.
Börn geta tapað heyrn af algengum orsökum sem margar hverjar eru fyrirbyggjanlegar, sé gripið nógu snemma inn í. Miðeyrnabólga með vökva, langvinnir bólgusjúkdómar í miðeyra og stífluð eyru vegna mergs geta valdið varanlegri heyrnarskerðingu, ef ekkert er að gert.
Samkvæmt tölum frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO væri hægt að koma í veg fyrir um 60% af heyrnartapi barna með einföldum forvarnaraðgerðum. Stofnunin hvetur til þess að komið verði á reglulegri skimun á heyrn barna í grunnskólum. Þetta er raunar gert í flestum nágrannalöndum okkar.
Á Íslandi hefur heyrn nýbura verið skimuð um árabil, og fram til ársins 2011 var einnig gerð heyrnarskimun í grunnskólum við upphaf skólagöngu. Þá var henni fyrirvaralaust hætt, og samkvæmt upplýsingum frá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands hefur fjöldi barna sem er greindur með heyrnarskerðingu fækkað mikið á þessum 15 árum. Þetta þýðir bara eitt, að börn eru að greinast alltof seint og oft eftir að hafa lent í töluverðum vandræðum vegna vandamála sem eiga rót í ógreindri heyrnaskerðingu.
Skilaboð Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á alþjóðlegum Degi heyrnar þann 3. mars eru skýr: „Í lífi, leik og námi: heyrnarvernd fyrir öll börn!“ Við skorum á heilbrigðisyfirvöld á Íslandi að koma aftur á reglulegri heyrnaskimun allra barna sem hluti af heilsuvernd í grunnskólum.
Það er réttur barna að njóta skilvirkrar heilbrigðisþjónustu og heilsuverndar. Heyrnarskimun í skólum fyrir alla er ekki bara réttlætismál, heldur forvarnarverkefni sem auðvelt er að setja upp og kostar samfélagið margfalt minna en vangreining á heyrnarskerðingu barna.
Tökum aftur upp heyrnarskimun í skólum. Ég vona að heilbrigðisyfirvöld séu að hlusta.
Höfundur er framkvæmdastjóri Barnaheilla – Save the Children á Íslandi.
Telma Sigtryggsdóttir skrifar
Karen Ósk Gylfadóttir skrifar
Ásgeir Jónsson skrifar
Hildur Heimisdóttir,Kristbjörg Gunnarsdóttir,Ólafur Hjálmarsson skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar
Birna Gunnlaugsdóttir skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Daníel Þröstur Pálsson skrifar
Karl Pétur Jónsson skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Jónas Yngvi Ásgrímsson skrifar
Erlingur Hansson skrifar
Eygló Harðardóttir skrifar
Helgi Áss Grétarsson skrifar
Erlendur Magnús Jóhannsson skrifar
Arnar Freyr Sigurðsson skrifar
Sisa Berglind Kristjánsdóttir skrifar
Anna Lind Fells skrifar
Ágústa Árnadóttir skrifar
Kristinn Bjarnason skrifar
Baldvin Björgvinsson skrifar
Óttar Kolbeinsson Proppé skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Tinna Traustadóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Hafsteinn Karlsson skrifar
Jasmina Vajzović Crnac skrifar