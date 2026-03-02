Skoðun

Þar sem er reykur, þar er eldur

Helgi Áss Grétarsson skrifar

Trúverðugleiki skoðanakannana frá Maskínu um fylgi stjórnmálaflokka í borgarstjórn hlýtur að hafa beðið hnekki. Hvers vegna?

Í frétt á visir.is, birt 2. desember 2025, var fjallað um skoðanakönnun Maskínu um fylgi stjórnmálaflokka í borgarstjórn, sjá visir.is_2. desember 2025. Samkvæmt fréttinni var könnunin gerð dagana 20.-26. nóvember 2025 og að svarendur hafi samtals verið 1034. Helstu niðurstöður könnunarinnar voru þær að Sjálfstæðisflokkurinn væri með 31% fylgi og Samfylkingin með 25,5% fylgi.

Skoðanakönnun Maskínu birt 27. febrúar 2026

Föstudaginn 27. febrúar síðastliðinn fjölluðu fjölmiðlar um niðurstöður skoðanakönnunar um fylgi stjórnmálaflokka í borgarstjórn sem Maskína sinnti dagana 1.-27. febrúar 2026 og þar sem 1015 svarendur tóku afstöðu. Þótt margt sé skrýtið við umfjöllun fjölmiðla síðastliðinn föstudag, til dæmis að ekkert sé gert úr því að fylgi Sjálfstæðisflokksins hafi fallið úr meintum rúmum 30% niður í 22,7%, þá er það ekki rannsóknarefni þessarar greinar.

Rannsóknarefnið er heldur hitt, að í umfjöllun fjölmiðla, m.a. á visir.is, visir.is_27. febrúar 2026, má sjá greiningu Maskínu á fylgi stjórnmálaflokka í borgarstjórn aftur í tímann.

Samkvæmt þeirri greiningu var fylgi Sjálfstæðisflokksins 25,2% í nóvember 2025. Sú greining leiðir einnig í ljós að fylgi þess flokks frá september 2025 til og með febrúar 2026, hafi verið hæst 25,4% í október og lægst 22,7% í febrúar 2026. Þessar fylgistölur eru í órafjarlægð frá þeim tölum sem settar voru fram í áðurnefndri frétt visir.is hinn 2. desember 2025.

Hvaða ályktun er rökrétt að draga?

Af fyrirliggjandi gögnum get ég ekki dregið aðra ályktun en að full ástæða sé að taka skoðanakönnunum frá Maskínu um fylgi stjórnmálaflokka í borgarstjórn með töluverðum fyrirvara. Það sama á við, eftir atvikum, um fréttaflutning af slíkum skoðanakönnunum.

Þar sem er reykur, þar er eldur.

Höfundur er fyrsti varaborgarfulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur og frambjóðandi á lista Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.

Helgi Áss Grétarsson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Miðflokkurinn

Skoðun

