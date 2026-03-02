Ég held að fæstir geri sér grein fyrir því hversu hratt gervigreind er að þróast. Áhrifin sjást nú þegar, fyrirtæki eru að fækka starfsfólki á sama tíma og þau auka fjárfestingar í tækninni. Það er heillandi að hafa aðgang að þeim möguleikum sem hún býður upp á, en það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga.
Nýlega tilkynnti Block uppsagnir hjá um 4.000 manns, um 40% af starfsfólkinu. Svipað hefur sést hjá Amazon, Meta, Microsoft og Google. Fyrirtækin eru ekki í fjárhagslegum vandræðum heldur að verða skilvirkari.
Málið er þó stærra en uppsagnir einar og sér. Hagkerfi byggjast á því að fólk hafi tekjur og eyði þeim. Ef störfum fækkar eða tekjur breytast getur það dregið úr neyslu og haft áhrif á hagvöxt.
Gervigreindin hefur ekki aðeins áhrif á skrifstofustörf á borð við greiningu, hönnun, forritun og stjórnun sem áður voru talin örugg. Sjálfvirkni hefur um árabil breytt líkamlegum störfum, hvort sem um er að ræða flutninga í vöruhúsum, bílaþvott eða afgreiðslu í matvöruverslunum. Fyrirtækin fá ávinning í formi lægri kostnaðar og meiri framleiðni.
Áhrifin birtast hins vegar síðar annars staðar, til dæmis í þjónustu, á fasteignamarkaði og í opinberum tekjum. Þar liggur raunverulega áskorunin.
Spurningin er því ekki hvort gervigreind breyti hagkerfinu heldur hvort vinnumarkaðurinn nái að aðlagast nógu hratt.
Höfundur er meðstofnandi Breytt.
