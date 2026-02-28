Skoðun

Þegar stuðningur skiptir raun­veru­lega máli

Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar

Á síðustu árum hefur húsnæðiskostnaður hækkað langt umfram það sem margir ráða við. Samt hafa reglur um stuðning ekki alltaf fylgt þessari þróun. Afleiðingin er sú að fólk - þrátt fyrir svipaðar aðstæður og áður, dettur út úr kerfinu vegna þess að viðmiðin eru orðin úrelt. Í slíkum aðstæðum verða stuðningskerfi að vera í takt við raunveruleikann – annars missa þau marks. Með nýlegum breytingum á sérstökum húsnæðisstuðningi er verið að bregðast við þessu.

Breyting til batnaðar

Þann 11. Febrúar síðastliðin samþykkti borgarráð hækkun tekjumarka sem fram koma í 5. gr. reglna

Reykjavíkurborgar um sérstakan húsnæðisstuðning. Er samþykktin afturvirk frá 1. janúar 2026

Með þessum breytingum á reglugerðinni hækkuðu frítekjumörk vegna húsnæðisbóta um 5,20%. Tekju- og eignamörk eru uppfærð til samræmis við verðlag og önnur opinber viðmið og þannig nær sá stuðningur enn betur áfram til þeirra sem raunverulega þurfa á honum að halda. Þetta er ekki útvíkkun kerfisins, heldur nauðsynleg leiðrétting.

Allt skiptir máli

Samhliða þessu var hámark samanlagðra húsaleigubóta og sérstaks húsnæðisstuðnings hækkað úr 100 þúsund krónum í 110 þúsund - sbr. samþykkt borgarstjórnar frá 18. nóvember 2025. Fyrir suma kann það að hljóma lítið. Fyrir aðra getur það jafnvel verið munurinn á því að halda heimilinu gangandi eða ekki.

Höfundur er fyrsti varaborgarfulltrúi Flokks fólksins í Reykjavík.

Flokkur fólksins Einar Sveinbjörn Guðmundsson

