Þegar stuðningur skiptir raunverulega máli Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar 28. febrúar 2026 11:00 Á síðustu árum hefur húsnæðiskostnaður hækkað langt umfram það sem margir ráða við. Samt hafa reglur um stuðning ekki alltaf fylgt þessari þróun. Afleiðingin er sú að fólk - þrátt fyrir svipaðar aðstæður og áður, dettur út úr kerfinu vegna þess að viðmiðin eru orðin úrelt. Í slíkum aðstæðum verða stuðningskerfi að vera í takt við raunveruleikann – annars missa þau marks. Með nýlegum breytingum á sérstökum húsnæðisstuðningi er verið að bregðast við þessu. Breyting til batnaðar Þann 11. Febrúar síðastliðin samþykkti borgarráð hækkun tekjumarka sem fram koma í 5. gr. reglna Reykjavíkurborgar um sérstakan húsnæðisstuðning. Er samþykktin afturvirk frá 1. janúar 2026 Með þessum breytingum á reglugerðinni hækkuðu frítekjumörk vegna húsnæðisbóta um 5,20%. Tekju- og eignamörk eru uppfærð til samræmis við verðlag og önnur opinber viðmið og þannig nær sá stuðningur enn betur áfram til þeirra sem raunverulega þurfa á honum að halda. Þetta er ekki útvíkkun kerfisins, heldur nauðsynleg leiðrétting. Allt skiptir máli Samhliða þessu var hámark samanlagðra húsaleigubóta og sérstaks húsnæðisstuðnings hækkað úr 100 þúsund krónum í 110 þúsund - sbr. samþykkt borgarstjórnar frá 18. nóvember 2025. Fyrir suma kann það að hljóma lítið. Fyrir aðra getur það jafnvel verið munurinn á því að halda heimilinu gangandi eða ekki. Höfundur er fyrsti varaborgarfulltrúi Flokks fólksins í Reykjavík.