Kjósendur eiga betra skilið en upphrópanir og rangfærslur. Oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi hljóp aðeins á sig þegar hann hélt því fram í grein hér á Vísi sl. mánudag að uppbygging slökkvistöðvari í efri byggðum væri föst „í gíslingu“ Kópavogsbæjar en lét hjá líðast að nefna að stöðin er fjármögnuð og á áætlun og verður tilbúin 2030. Hvers konar gíslataka er það eiginlega – lélegasta gíslataka sögunnar?
Slökkvistöð í efri byggðum hefur verið mikið baráttumál Kópavogs og bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til margra ára og það er frábært að sjá hana loksins vera að raungerast. Þar er Arnarnesvegurinn og lokaáfangi hans algjör lykilforsenda og hafa meirihlutaflokkarnir hér í Kópavogi lagt gríðarlega áherslu á þá vegtengingu við mismikla hrifningu Samfylkingarinnar og samstarfsflokka í borginni. Lokaáfangi Arnarnesvegar og tengingin inn á Breiðholtsbraut verður klár síðar á árinu, loksins, loksins.
Í morgun birtist framhaldsgrein oddvitans þar sem hann reynir að tortryggja hluti sem eru ekki tortryggilegir. Það er ekkert sjálfsagðara en að bæjarstjóri Kópavogs taki til umræðu og skoðunar hvað er eðlilegt framlag sveitarfélaga til samrekstrarins. Eiga lóðir alls ekki að teljast þar til? Eða er stóra niðurstaða oddvitans að alls ekki megi ræða þessa hluti.
Það er einfaldlega svo að það er hægt að skoða ákveðna hluti sem snúa að framlögum eða rekstri á meðan unnið er áfram að greiningu á þörfum og aðbúnaði stöðvarinnar, hönnun og slíkum þáttum. Það á ekki að vera viðkvæmt að rýna stöðugt rekstur sveitarfélaganna og þetta samtal er klárlega liður í slíkri rýni. Eitt útilokar ekki annað og slökkviliðsstjórinn sjálfur hefur hafnað þeim máflutningi Samfylkingarinnar, að Kópavogur standi í vegi fyrir uppbyggingu stöðvarinnar með því að ljá máls á þessum þáttum. Annað væri enda skrýtið.
Íbúar Kópavogs og sérstaklega efri byggða geta treyst því að meirihlutinn tekur öryggismál þeirra alvarlega. Slökkvistöð í efri byggðir er á leiðinni og verkefnið er í góðum farvegi – sennilega einhver lélegasta gíslataka sögunnar.
Höfundur er bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
