Á 77. ársþingi KSÍ sem var haldið árið 2023 var kosið um það að lengja kjörtímabil formanns KSÍ úr tveimur árum í fjögur. Tillagan var felld með 35 atkvæðum gegn 34 atkvæðum. Þó ber að hafa í huga að einungis 76 atkvæðisbærir fulltrúar mættu á ársþingið af þeim 138 sem höfðu atkvæðisrétt. Á sama ársþingi var hins vegar samþykkt tillaga um að lengja kjörtímabil varastjórnarmanna úr einu ári í tvö ár. Ársþingið fór fram á Ísafirði, en mætingin er gjarnan minni á þau ársþing sem haldin eru á landsbyggðinni.
Í viðtali við fotbolti.net skömmu fyrir ársþingið árið 2023 sagði Vanda Sigurgeirsdóttir, þáverandi formaður KSÍ, að 50 af 55 aðildarsamböndum UEFA væru með fjögurra ára kjörtímabil fyrir sína formenn.
Það að formanni KSÍ sé gerður sá óleikur að gíra sig upp í kosningabaráttu annað hvert ár er fráleitt. Formaður KSÍ er einn mikilvægasti hlekkurinn í knattspyrnuhreyfingunni og á að vera leiðandi í stefnumótun KSÍ og annast samskipti við önnur knattspyrnusambönd, FIFA, UEFA, ríki, sveitarfélög og ÍSÍ. Formanni KSÍ verður að vera gefinn tími til þess að sinna þessum verkefnum og efla og rækta tengsl sín. Það er knattspyrnuhreyfingunni til hagsbóta. Það er ekki knattspyrnuhreyfingunni til hagsbóta að kjörtímabil formanns KSÍ sé tvö ár.
Ég er fullviss um það að allir þeir einstaklingar sem bjóða sig fram til formanns KSÍ séu ekki að því til þess að tjalda til einnar nætur. Það virðist þó vera að aðildarfélögin standi í þeirri trú. Mögulega kunna ástæðurnar þó að vera aðrar, kannski vilja aðildarfélögin fá að heyra loforð um gull og græna skóga á tveggja ára fresti. Gott og vel, höldum áfram að gera formann KSÍ að lýðskrumara sem þarf að flaðra upp forsvarsmenn aðildarfélaga. Vandinn er sá sami hjá stjórnarmönnum KSÍ sem þurfa einnig að endurnýja umboðið sitt á tveggja ára fresti.
Lýðræðið er auðvitað gott og blessað, og eðlilegt að formaður og stjórnarmenn þurfi að endurnýja umboðið sitt. Það ætla ég ekki að þræta fyrir. En hversu oft þarf slík endurnýjun að fara fram? Í hvað vill knattspyrnuhreyfingin að þessir einstaklingar setji tíma sína og krafta í?
Höfundur heldur úti vefnum utanvallar.is.
Unnar Þór Sæmundsson skrifar
Sævar Þór Sveinsson skrifar
Jónas Már Torfason skrifar
Stefanía K. Ásbjörnsdóttir skrifar
Ása Valgerður Sigurðardóttir skrifar
Gerður Björk Sveinsdóttir skrifar
Tinna Björk Gunnarsdóttir skrifar
Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Anna Maria Hedman skrifar
Hildur Jónsdóttir skrifar
Kolbrún Halldórsdóttir skrifar
Ólafur Helgi Jóhannsson skrifar
Arna Rut Gunnarsdóttir skrifar
Páll Edwald skrifar
Unnur Hrefna Jóhannsdóttir skrifar
Sverrir Páll Einarsson skrifar
Stefán Már Gunnlaugsson skrifar
Bryndís Haraldsdóttir skrifar
Valdimar Víðisson skrifar
Ása Lind Finnbogadóttir skrifar
Dagmar Valsdóttir skrifar
Margrét Einarsdóttir,Páll Gunnar Pálsson skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Anna Margrét Bjarnadóttir skrifar
Gunnar Einarsson skrifar
Rúna Magnúsdóttir skrifar
Rebekka Ósk Friðriksdóttir skrifar
Heimir Snær Gylfason skrifar