Hrós er ekki bara fyrir byrjendur Ingrid Kuhlman skrifar 1. mars 2026 08:02 Alþjóðlegi hrósdagurinn, sem haldinn er 1. mars ár hvert, minnir okkur á kraft hróssins. Hann var fyrst haldinn í Hollandi fyrir rúmum tveimur áratugum en hefur síðan breiðst út víða um heim, þar á meðal til Íslands. Hrósum börnum óspart Við erum býsna dugleg að hrósa börnum. Smábarn sem dettur í fyrstu tilraunum sínum til að ganga fær jákvæð viðbrögð: „Duglegur ertu, reyndu aftur.“ Við fögnum hverju skrefi og hrósum fyrir þrótt og þrautseigju. Þegar barn lærir að lesa leiðréttum við varlega og hrósum fyrir framfarirnar með orðum á borð við: „Vel gert, þú ert að ná þessu.“ Við vitum að þessi orð skipta máli. Þau efla sjálfstraust, þrautseigju og trú á eigin getu. Við hrósum börnum vegna þess að þau eru að móta sjálfsmynd sína. Þau eru að læra hver þau eru og hvers þau eru megnug. Og við vitum að viðbrögð okkar verða hluti af þeirri sögu. En hvað gerist þegar við verðum fullorðin? Hversdagsleg viðurkenning verður sjaldgæfari Þegar við eldumst verður hrós sjaldgæfara. Fullorðið fólk fær gjarnan hrós þegar árangur er augljós, markmið nást eða þegar einhver skarar fram úr. Þá segjum við „til hamingju“ eða „vel gert“. En hversdagslega hrósið, það sem snýr að viðleitni, ábyrgð og þrautseigju, heyrist sjaldnar. Fullorðið fólk dettur líka og stendur upp aftur, ekki þó bókstaflega. Það tekst á við ný verkefni og glímir við óöryggi, mistök og áskoranir. Það lærir á ný kerfi, leitar lausna á flóknum samskiptum og leitast við að vera kærleiksríkt foreldri, góður maki og traustur samstarfsmaður. En viðbrögðin eru ekki alltaf þau sömu og þegar barnið var að læra að ganga. Við gerum ráð fyrir hæfni. Við gerum ráð fyrir ábyrgð. Við gerum ráð fyrir að fólk „kunni þetta“. Og það sem við gerum ráð fyrir hættum við stundum að sjá. Sjálfsmynd fullorðinna er líka í mótun Kannski liggur misskilningurinn í því að við lítum á hrós fyrst og fremst sem verkfæri fyrir þá sem eru að læra. Þegar hæfni er orðin sjálfsögð teljum við þörfina fyrir viðurkenningu minni. Þá hættir það að vekja athygli þegar starfsmaður mætir af samviskusemi dag eftir dag eða þegar foreldri heldur vel utan um heimilið og börnin. En rannsóknir í félags- og sálfræði benda til annars. Sjálfsmynd fullorðinna er ekki föst stærð heldur mótast stöðugt í samskiptum við aðra. Í bók sinni Flourish (2011) bendir Martin Seligman á að jákvæð tengsl og viðurkenning séu meðal lykilþátta vellíðanar og þrautseigju. Við skiljum eigið gildi að hluta til í gegnum viðbrögð umhverfisins. Þegar tekið er eftir framlagi okkar eykst bæði starfsánægja og tryggð. Skortur á viðurkenningu er aftur á móti einn helsti streituvaldurinn. Fólk hættir sjaldnast vegna verkefnanna sjálfra heldur vegna þess að það upplifir að framlag þess skipti litlu máli. „Ég er nú bara að gera mitt“ Það skiptir ekki aðeins máli hvort við fáum hrós heldur líka hvernig við tökum því. Margir fullorðnir eiga erfitt með að taka við hrósi. „Þetta var nú ekkert.“ „Ég er bara að vinna vinnuna mína.“ Við afgreiðum hrós með vandræðalegri hógværð og sendum þar með við ómeðvitað þau skilaboð að viðurkenning sé óþörf. En hvers vegna ætti það að vera sjálfsagt að sýna fagmennsku eða halda heimilinu gangandi? Að taka við hrósi með þökkum er ekki hroki heldur heilbrigð viðurkenning á eigin framlagi. Hrós er félagslegt súrefni Viðurkenning og hrós eru ekki munaður heldur nauðsyn. Þau minna okkur á að við skiptum máli og að framlag okkar, stórt sem smátt, hafi áhrif. Alþjóðlegi hrósdagurinn er kjörið tækifæri til að staldra við og beina athyglinni að því sem við höfum tekið sem sjálfsögðum hlut. Fullorðið fólk þarf ekki gullstjörnur en það þarf að finna að það skiptir máli. Það er einmitt það sem hrós gerir. Greinarhöfundur er leiðbeinandi hjá Þekkingarmiðlun og með meistaragráðu í hagnýtri jákvæðri sálfræði. Hún hrinti Alþjóðlega hrósdeginum af stað á Íslandi árið 2013 og er stofnandi Facebook síðunnar Hrós dagsins, Hrós dagsins | Facebook. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Ingrid Kuhlman Mest lesið Halldór 28.02.2026 Halldór Krónunum kastað fyrir aurinn Margrét Ágústa Sigurðardóttir Skoðun Prince Polo, var táknmynd spillingar kommúnismans í Evrópu Júlíus Valsson Skoðun Hrós er ekki bara fyrir byrjendur Ingrid Kuhlman Skoðun Söguskýringar Samfylkingarinnar Stefanía K. Ásbjörnsdóttir Skoðun Kveikt í trúverðugleika Samfylkingarinnar – slökkviliðið er sem betur fer á leiðinni Andri Steinn Hilmarsson Skoðun Þetta er ekki ástand – þetta er þjóðarglæpur Vilhelm Jónsson Skoðun Hvað þarf marga borgarfulltrúa til að skipta um ljósaperu? Páll Edwald Skoðun Skolfið á beinunum? Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Hin eilífa kosningabarátta innan KSÍ Sævar Þór Sveinsson Skoðun Skoðun Skoðun Hrós er ekki bara fyrir byrjendur Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Krónunum kastað fyrir aurinn Margrét Ágústa Sigurðardóttir skrifar Skoðun Alþjóðleg lög eða ráðleggingar? Marko Medic skrifar Skoðun Kveikt í trúverðugleika Samfylkingarinnar – slökkviliðið er sem betur fer á leiðinni Andri Steinn Hilmarsson skrifar Skoðun Skolfið á beinunum? Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Þegar stuðningur skiptir raunverulega máli Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Ekki enn einn skandal, heldur upphaf breytinga Unnar Þór Sæmundsson skrifar Skoðun Hin eilífa kosningabarátta innan KSÍ Sævar Þór Sveinsson skrifar Skoðun Sannleikur um slökkvistöð í Kópavogi Jónas Már Torfason skrifar Skoðun Söguskýringar Samfylkingarinnar Stefanía K. Ásbjörnsdóttir skrifar Skoðun Nú er tíminn! Ása Valgerður Sigurðardóttir skrifar Skoðun Að standa af sér storminn Gerður Björk Sveinsdóttir skrifar Skoðun Skaðabótalög – breytingar til hagsbóta fyrir neytendur? Tinna Björk Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Fullveldið og 27. greinin Aðalsteinn Júlíus Magnússon skrifar Skoðun Prince Polo, var táknmynd spillingar kommúnismans í Evrópu Júlíus Valsson skrifar Skoðun Byggjum framtíð á ís – fyrir börnin okkar og samfélagið allt Anna Maria Hedman skrifar Skoðun Hvað er planið? Hildur Jónsdóttir skrifar Skoðun Ofbeldi er ekki starfslýsing Kolbrún Halldórsdóttir skrifar Skoðun Gerum okkar besta Ólafur Helgi Jóhannsson skrifar Skoðun Sterkir innviðir skapa sterkt samfélag Arna Rut Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Hvað þarf marga borgarfulltrúa til að skipta um ljósaperu? Páll Edwald skrifar Skoðun Að vera upp á aðra kominn: Hugleiðingar öryrkja Unnur Hrefna Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Þjóðin hræðist ekki leigupennana Sverrir Páll Einarsson skrifar Skoðun Meirihlutinn hafnar eigin tillögu um byggingu íbúða fyrir eldra fólk Stefán Már Gunnlaugsson skrifar Skoðun Hag(ó)stjórnin Bryndís Haraldsdóttir skrifar Skoðun Þegar við hugum að líðan styrkjum við allt samfélagið Valdimar Víðisson skrifar Skoðun Mannréttindasvikarar Ása Lind Finnbogadóttir skrifar Skoðun Smá pæling frá einni sem ætlar að taka þátt í uppbyggingu Grindavíkur Dagmar Valsdóttir skrifar Skoðun Samkeppnismat - aukin samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs og virkari samkeppni Margrét Einarsdóttir,Páll Gunnar Pálsson skrifar Skoðun Þetta er ekki ástand – þetta er þjóðarglæpur Vilhelm Jónsson skrifar Sjá meira