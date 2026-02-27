Skoðun

Meiri­hlutinn hafnar eigin til­lögu um byggingu í­búða fyrir eldra fólk

Stefán Már Gunnlaugsson skrifar

Á síðasta bæjarstjórnarfundi Hafnarfjarðarbæjar lögðum við bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar fram tillögu um að hefjast handa um byggingu íbúða fyrir eldri borgara í Hafnarfirði. Tillagan byggir á niðurstöðum starfshóps sem lauk störfum í lok síðasta árs þar sem gert er m.a. ráð fyrir íbúðum fyrir eldri borgara á Sólvangssvæðinu og við Heiðvang/Vesturvang í Norðurbæ.

Látum verkin tala

Meirihluti Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks hafnaði tillögunni, þó hún væri samhljóða tillögu sem er að finna í meirihlutasamkomulagi Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks og var samþykkt samhljóða í bæjarstjórn sumarið 2022. Sú tillaga dagaði hins vegar uppi nokkrum mánuðum síðar. Ekkert gerðist í málinu eða þar til Samfylkingin lagði til að stofnaður yrði fyrrgreindur starfshópur sem mótaði tillögur um uppbyggingu húsnæðis og þjónustu fyrir eldri borgara. Nú hefur starfshópurinn skilað sinni vinnu og eftir stendur að láta verkin tala.

Engin íbúð fyrir eldra fólk verið byggð

Öldrun þjóðarinnar er ein stærsta áskorun ríkis og sveitarfélaga sem þarf að mæta með margvíslegum hætti, t.d. með þjónustu og uppbyggingu fjölbreyttra húsnæðiskosta. Tillaga okkar jafnaðarfólks miðar að því. Það eina sem Framsóknar- og Sjálfstæðisflokkur hefur til málanna að leggja er að skoða málið, fara í greiningarvinnu og vinna uppbyggingaráætlun til 10 ára. Ekkert á frekar að gera. Árangurinn er því enginn - engin þjónustuíbúð fyrir eldra fólk hefur verið byggð á kjörtímabilinu.

Uppbygging íbúða fyrir eldra fólk forgangsmál

Stjórnmál fjalla um að veita mikilvægum málum forystu og leiða þau til lykta. Núverandi meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks skortir metnað og dug, enda hafnaði hann eigin tillögu um kröftuga uppbyggingu íbúða fyrir eldra fólk. Það er eins og minnisvarði um hringlandann og þróttleysið sem einkennt hefur störf meirihlutans þetta kjörtímabil. Við jafnaðarfólk í Hafnarfirði munum gera það að forgangsmáli þegar við tökum við stjórn bæjarins að loknum kosningum 16. maí nk. að hefja byggingu íbúða fyrir eldri borgara í Hafnarfirði og efla þjónustu sem gerir fólki kleift að búa lengur heima hjá sér.

Höfundur er bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.

