Góð heilsa er ein sterkasta undirstaða góðs samfélags og öflugra vinnustaða. Þegar fólki líður vel eykst orka, einbeiting og starfsánægja. Það er því keppikefli okkar að hér hjá Hafnarfjarðarbæ líði fólki vel. Fylgifiskar streitu, álags eða langvarandi veikinda birtast oft í fjarvistum og minni viðveru á vinnustað. Þess vegna skipta forvarnir gífurlega miklu máli, að grípa inn í, bjóða og efla stuðning, efla heilsutengda viðburði í tengslum við andlega og líkamlega heilsu og skapa umhverfi þar sem það er eðlilegt að tala um líðan og fá hjálp áður en vandinn verður meiri.
Eftir Covid sáu sveitarfélög almennt aukningu í veikindafjarvistum. Við í Hafnarfirði tókum þá stöðu alvarlega og ákváðum að svara henni með markvissri, mannlegri og mælanlegri vinnu.
Hafnarfjörður á réttri leið
Við erum ánægð með árangurinn sem nú er farinn að sjást. Heildar veikindafjarvistir lækkuðu milli áranna 2024 og 2025 úr 7,9% í 7,3%. Það jafngildir um 4.000 færri veikindadögum á árinu.
Á bak við þessar tölur er vinna sem hefur staðið yfir síðustu 2 – 3 ár. Hafnarfjarðarbær var fyrsta sveitarfélagið sem varð heilsueflandi vinnustaður. Við höfum líka styrkt stjórnendahópinn með metnaðarfullum leiðtogaskóla, þjálfun í viðverusamtölum og fræðslu um öruggt vinnuumhverfi ásamt stjórnendadögum þar sem áhersla er á líðan og starfsánægju. Samhliða þessu höfum við boðið upp á heilsuræktarstyrki, samgöngustyrk, frítt í sund fyrir starfsfólk Hafnarfjarðarbæjar og fjölbreytta heilsutengda viðburði. Mælaborð og regluleg upplýsingagjöf til stjórnenda hafa svo styrkt yfirsýn og gert okkur kleift að bregðast fyrr við.
Vellíðan í starfi og Life-line tilraunaverkefni
Næstu vikur og mánuði fer í gang 18 mánaða vegferð sem kallast Vellíðan í starfi. Þar munum við meðal annars:
Eitt af mest spennandi verkefnunum í þessari vegferð er Life-line tilraunaverkefni þar sem tveir vinnustaðir fá að taka þátt í ítarlegum heilsufarsmælingum og eftirfylgni í 12 mánuði. Hugmyndin er einföld en það er að fá betri mynd af stöðunni, bjóða markvissan stuðning og læra hvað virkar best svo við getum unnið með það sem skilar raunverulegum árangri.
Það er ekki til ein töfralausn. Það sem virkar er samheldni, stöðug og manneskjuleg nálgun. Forvarnir snúast ekki um að krefjast meira af fólki, heldur að búa til skilyrði þar sem fólk getur staðið undir sínu án þess að brenna út. Við þurfum að grípa fyrr inn, styðja við heilsu og styrkja stjórnendur til að vera til staðar fyrir sitt fólk. Þannig verndum við ekki bara heilsu, heldur líka starfsgetu, öryggi og fagmennsku í daglegu starfi.
Höfundur er bæjarstjóri Hafnarfjarðar.
