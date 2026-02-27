Skoðun

Þjóðin hræðist ekki leigupennana

Sverrir Páll Einarsson skrifar

Íslenskir einangrunarsinnar skjálfa á beinunum nú þegar eygir í að þjóðin fái að ákveða hvort við höldum áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Leigupennarnir eru komnir á fullt og vinna hörðum höndum að því að hræða líftóruna úr almenningi.

Ástæðan fyrir þessum hræðsluáróðri er auðvitað sú að andstæðingar Evrópusambandsins vilja ekki fá samning á borðið. Þeir vita nefnilega að samningurinn verður hagfelldur Íslendingum.

Þjóðin mun því vilja ganga í Evrópusambandið þegar samningurinn liggur fyrir. Það er staðreynd sem leigupennarnir vilja ekki horfast í augu við.

Þjóðin mun bráðlega ákveða framtíð sína. Hún mun hugsa um hagsmuni sína. Ekki hagsmuni einangrunarsinna og leigupenna þeirra.

Höfundur er forseti Uppreisnar - Ungliðahreyfingar Viðreisnar.

