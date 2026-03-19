Tenging almannatrygginga við launavísitölu – ófyrirséðar afleiðingar fyrir börn og jöfnuð Lúðvík Júlíusson skrifar 19. mars 2026 13:02 Alþingi hefur samþykkt að tengja almannatryggingar við launavísitölu. Markmiðið er að tryggja kaupmátt en ekkert kerfisbundið áhrifamat fylgdi frumvarpinu. Það er áhyggjuefni, því án áreiðanlegra gagna er erfitt að meta hverjir hagnast og hverjir tapa — og hvaða áhrif breytingin hefur á börn, foreldra og jafnrétti. Hverjar eru staðreyndirnar? Meðlagsgreiðslur, sem hingað til fylgdu verðlagi og launabreytingum til hálfs, breytast með nýju fyrirkomulagi. Ekkert jafnréttismat eða áhrifamat var lagt fyrir Alþingi þrátt fyrir að breytingin hafi bæði bein og óbein áhrif á kynin og fjölskyldur.(1) Forsætisráðuneytið birti rannsókn á fátækt í júní 2023 sem bendir á að börn hjá umgengisforeldrum séu í aukinni hættu á að lifa í fátækt; breytingar sem auka byrðar umgengisforeldra geta aukið fátækt barna.(2) Áhrif á fötluð börn og foreldra Alþingi staðfesti nýlega Samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks og barna. Við ákvörðun um breytingar á meðlagsgreiðslum voru áhrif á fatlað börn og foreldra ekki metin sérstaklega. Foreldrar fatlaðra barna sem eru meðlagsgreiðendur eru oft fjárhagslega verr staddir. Þeir fá ekki sérstakar bætur og stuðning sem aðrir foreldrar njóta. Því eykst hættan á að fötluð börn lendi í fátækt, með slæmum afleiðingum fyrir líkamlega og sálræna heilsu þeirra. Áhrif á jafnrétti og samfélag Breytingin hefur ólíkar afleiðingar eftir kyni: Karlar eru oftast meðlagsgreiðendur og ef þeir þurfa að vinna meira til að viðhalda fyrri lifnaðarhætti þá eykur það umönnunarbyrði kvenna. Aðgerðin gengur gegn markmiðum um útrýmingu fátæktar (Heimsmarkmið 1), jafnrétti kynjanna (Heimsmarkmið 5) og auknum jöfnuði (Heimsmarkmið 10). Hún er einnig í ósamræmi við ýmis ákvæði Barnasáttmála SÞ um hagsmuni barns og stuðning við fjölskyldu. Mig langar einnig að benda á eftirfarandi: Verða börn í verri stöðu eftir þessar breytingar? Já, hópur barna mun vera í verri stöðu eftir þessar breytingar. Er farið í mótvægisaðgerðir til að mæta þessum hópi barna? NEI. Er hugað að því hvort þetta hefði neikvæð áhrif á fatlaða foreldra eða börn? NEI. Hefur þessi breyting neikvæð áhrif á fötluð börn? Já, þessi breyting hefur neikvæð áhrif á hóp fatlaðra barna. Setur þessi breyting ólíkar kröfur á karla og konur? Já, þar sem karlar eru almennt meðlagsgreiðendur og konur meðlagsþyggjendur þá þurfa karlar að vinna meira til að veita börnum sínum sömu lífskjör og áður. Það þýðir að þeir vinna meira, hafa hærri tekjur og öðlast meiri réttindi. Þar sem feður þurfa að vinna meira þá lendir það á mæðrum að sinna umönnun. Þetta er augljóst bakslag í jafnréttismálum. Samantekt Þetta veldur því að Ísland fjarlægist heimsmarkmið 1 um útrýmingu fátæktar, heimsmarkmiði 5 um Jafnrétti kynjanna og heimsmarkmiði 10 um aukinn jöfnuð. Þetta er einnig í andstöðu við ýmis ákvæði Barnasáttmála SÞ. T.d. ákvæði 3 um það sem barni er fyrir bestu, ákvæði 5 um leiðsögn fjölskyldu, ákvæði 6 um líf og þroska, ákvæði 9 um tengsl við fjölskyldu, ákvæði 18 um ábyrgð foreldra, ákvæði 23 um fötluð börn og ákvæði 26 um félagslega aðstoð. Tenging almannatrygginga við launavísitölu býr til vandamál sem nauðsynlegt er að leysa sem fyrst. Það hefði verið mun betra ef Alþingi og velferðarnefnd Alþingis hefðu óskað eftir bæði áhrifamati og jafnréttismati og unnið vinnuna sína betur. Nú situr hópur foreldra fatlaðra barna eftir í verri málum en áður og Alþingi ætlar ekki að gera neitt. Það er mjög einkennilegt af stjórn sem ætlar sér að berjast fyrir auknum jöfnuði og fyrir hagsmuni fatlaðra. Höfundur er viðskiptafræðingur og 4ra barna faðir. (1)https://www.stjornarradid.is/verkefni/opinber-fjarmal/kynjud-fjarlagagerd/greiningarrammi-fyrir-jafnrettismat/ (2)https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/F%C3%A1t%C3%A6kt%20og%20%C3%A1%C3%A6tla%C3%B0ur%20samf%C3%A9lagslegur%20kostna%C3%B0ur.pdf Senda grein Lúðvík Júlíusson Mest lesið Rót stjórnlausa bruðlsins hjá ríki og borg Guðröður Atli Jónsson Skoðun Andstaða sem er kófdrukkin af þórðargleði yfir tímabundnum hraðahindrunum Þórður Snær Júlíusson Skoðun Stærsti foss jarðar er á landgrunni Íslands Júlíus Valsson Skoðun Stórslys á Suðurlandsbraut Lárus Bl. Sigurðsson Skoðun Veik og þreytt dag eftir dag Nanna Hlín Halldórsdóttir,Hugrún Vignisdóttir,Anna Sigrún Ingimarsdóttir,Elísa Ósk Línadóttir,Freyja Imsland Skoðun ESB- umræðan á Íslandi er orðin óþolandi léleg Gunnar Einarsson Skoðun Er einhver í áskrift að peningunum þínum? Vésteinn Örn Pétursson Skoðun Stöðvum kjaragliðnun örorku- og ellilífeyris Kristján Þórður Snæbjarnarson,Ragna Sigurðardóttir Skoðun Innleiðingarblekkingin Magnús Árni Skjöld Magnússon Skoðun Lög að leysa leikskólavandann? Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun „Óvægið“ að vitna í lög? Helga Jónsdóttir skrifar Skoðun Tenging almannatrygginga við launavísitölu – ófyrirséðar afleiðingar fyrir börn og jöfnuð Lúðvík Júlíusson skrifar Skoðun Hver hefði haldið? Jean-Rémi Chareyre skrifar Skoðun Nú á að hafa áhrif á héraðsdóm og Alþingi og freista þess að fella ÁTVR Siv Friðleifsdóttir skrifar Skoðun Frádráttarbært dýraníð Jón Kaldal skrifar Skoðun Ósýnilegi reikningurinn í grunnskólum Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun ESB- umræðan á Íslandi er orðin óþolandi léleg Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Veik og þreytt dag eftir dag Nanna Hlín Halldórsdóttir,Hugrún Vignisdóttir,Anna Sigrún Ingimarsdóttir,Elísa Ósk Línadóttir,Freyja Imsland skrifar Skoðun Innleiðingarblekkingin Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar Skoðun Lög að leysa leikskólavandann? Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Er einhver í áskrift að peningunum þínum? Vésteinn Örn Pétursson skrifar Skoðun Stöðvum kjaragliðnun örorku- og ellilífeyris Kristján Þórður Snæbjarnarson,Ragna Sigurðardóttir skrifar Skoðun Heilbrigðisráðherra fækkar endó-aðgerðum Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Um gæluverkefnin í Reykjavík Sabine Leskopf skrifar Skoðun Gervigreindin er ekki ógnin. Ábyrgðarlaus notkun hennar er Indriði Þröstur Gunnlaugsson skrifar Skoðun Meðgönguþoka: hvað er að gerast í heilanum? Þórhildur Halldórsdottir skrifar Skoðun Andstaða sem er kófdrukkin af þórðargleði yfir tímabundnum hraðahindrunum Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Orkuveita Reykjavíkur – gerum betur Helgi Áss Grétarsson skrifar Skoðun Kynferðisbrot gegn börnum í leikskólum – Öryggi barna er ekki samningsatriði Nína Berglind Sigurgeirsdóttir skrifar Skoðun …og ég vil að þjóðin segi sitt álit Helga Vala Helgadóttir skrifar Skoðun Þegar lögbundin þjónusta bíður en milljarðar fara í „chillout“ Björg Maggý Pétursdóttir skrifar Skoðun Það sem skiptir máli Jens Garðar Helgason skrifar Skoðun Stóra Hringbrautarmálið Halldór Auðar Svansson skrifar Skoðun Bætum heimaþjónustu aldraðra Margrét Björk Ólafsdóttir skrifar Skoðun Hvað þýða hraðar breytingar í gervigreind fyrir íslenskt viðskiptalíf? Gísli Rafn Ólafsson skrifar Skoðun Stærsti foss jarðar er á landgrunni Íslands Júlíus Valsson skrifar Skoðun Mannhvelið: þar sem drengir verða karlmenn Skúli Bragi Geirdal skrifar Skoðun Læsi er grunnur alls náms, við getum gert betur Björn Guðmundsson skrifar Skoðun Kosning um staðsetningu kláfs á Ísafirði? Ólafur Guðsteinn Kristjánsson skrifar Skoðun Það er ekki allt í góðu í orkumálum í Svíþjóð Gunnar Einarsson skrifar Sjá meira