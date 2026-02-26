Skoðun

Austur­land er þjóðinni mikil­vægt

Heimir Snær Gylfason skrifar

Austurland er þjóðinni mikilvægt, það vitum við vel sem leggjum mikið til þjóðarbúsins.

Því miður virðist sem fjarlægðin við Alþingi og suðvesturhorn landsins valdi þekkingarleysi á þessum fjarlæga stað.

Staðreynd um Austurland: Innan við 3% þjóðarinnar býr á Austurlandi, en hér skapast nærri 25% útflutningstekna.

Mikilvægt er að þingmenn sýni meiri skynsemi í verkefnavali og setji þjóðarbúið í forgang, velji verkefni sem hjálpa þjóðarbúskapnum og auka verðmætasköpun.

Eitt af þeim verkefnum sem ég vil að þingmenn skoði betur eru samgöngur innan fjórðungsins, vegabætur og jarðgöng.

Ég fagna því að vísir að Samgöngum sé aftur á dagskrá samgönguáætlunar, að Fjarðagöng séu ofar inná áætluninni og horft sé til allra byggðakjarna við val á gangnakostum.

Tel þó skrítið að vegabætur Suðurfjarðarvegar séu settar aftar og að göng á Austurlandi séu ekki fyrsti kostur.

Mikilvægi þess að laga og bæta Suðurfjarðarveg eru ótvírædd og löngu orðin tímabær. Þetta er jú hættulegasti vegakafli Íslands samkvæmt greiningu Vegagerðarinnar og lífæð verðmæta til höfuðborgarinnar. Einnig er gerð gangna mikilvægt ef horft er til umferðaröryggis. Bæði þessi atriði eru einnig til umtalsverðra bóta fyrir þjóðarhag.

Ef fagskýrslur eru skoðaðar er augljóst hvað er mikilvægt þegar hugað er að samgöngukerfinu, greiðar samgöngur og fækkun slysa. Fyrir Austurland er það Suðurfjarðarvegur og jarðgöng til fækkunar hálendisvega. Hættulegasti vegkafli landsins er svo aftarlega á samgönguáætlun að það er augljóst að öryggi er ekki ofarlega í huga þegar kemur að forgangsröðun. Þessu þarf að breyta og það hið snarasta, setjum öryggið í forgrunn.

Sama má segja um jarðgangna val, en fleiri þættir eru nú yfirleitt settir með til að réttlæta mikinn kostnað við framkvæmdirnar. Það ætti því ekki að vera erfitt að meta göng á Austurlandi ofarlega í forgangi á Samgönguáætlun.

Tölfræðigögn sem Austurbrú hefur tekið saman, sýna hvað mikilvæg verðmætasköpun er að eiga sér stað á Austurlandi. Af heildinni er ferðaþjónusta með 9% hlutfall, álverið 35,5%, sjávarútvegur 21,7% og vöruflutningur er 23%. Fyrir aukna verðmætasköpun þarf öruggari og greiðari vegi.

Austurland skilar þjóðarbúi Íslendinga gríðarlegum tekjum, aukum það enn frekar með betri samgöngum í fjórðungnum. Því það er kýrskýrt að betri samnýting auðlinda fjórðungsins næst með betri samgöngum. Gegnum tíðina hefur fólk af svæðinu komið saman þar sem atvinnan er mest hverju sinni og aðstoðað þegar verkin eru of mörg fyrir heimabyggð og þannig aukið tekjur allra í fjórðungnum sem og útflutningstekjur þjóðarinnar.

Það er skynsamlegt að fjárfesta í Austurlandi. Með aukinni samheldni eykst samhugur, ný-sköpun og menning.

Stöndum öll saman fyrir skynsömum og öruggum samgöngum, rjúfum vetrareinangrun Mjóafjarðar og Norður Múlaþings og tryggjum greiða leið fyrir verðmætin sem skapast hér með betri Suðurfjarðarveg.

Látum skynsemi og röggsemi ráða vali næstu samgöngubóta, setjum öryggið á oddinn, hagkvæmni á endann og jákvæð samfélagsleg áhrif á milli.

Höfundur er sveitarstjórnarfulltrúi Fjarðabyggðar.

Fjarðabyggð Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið