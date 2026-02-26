Samfélag sem velur framþróun yfir stöðnun Benóný Valur Jakobsson skrifar 26. febrúar 2026 10:29 Samfélög breytast, hvort sem við viljum það eða ekki. Spurningin er ekki hvort breytingar eigi sér stað, heldur hvort við viljum hafa áhrif á þær. Veljum við að móta þróunina eða leyfum við henni einfaldlega að gerast? Í sveitarfélagi eins og okkar skiptir þetta máli. Við finnum það í fólksfjölda, í atvinnulífi, í þjónustu og tækifærum. Saga ófárra byggða, sem eiga margt sameiginlegt með okkur í Norðurþingi, kennir okkur að stærsta hættan er sjaldnast einangruð atvik, heldur hæg og nær ósýnileg stöðnun. Þegar við grípum ekki tækifæri sem bjóðast, þegar hugmyndir fá ekki rými til að dafna og þegar varfærni breytist smám saman í kyrrstöðu. Það þýðir ekki að allar nýjungar séu sjálfkrafa góðar en samfélag sem lokar sig af fyrir nýjum hugmyndum tekur jafnframt ákvörðun, ákvörðun um að hægja á eigin þróun. Framtíðin byggist ekki á því að varðveita fortíðina, heldur að byggja ofan á hana. Við þurfum því að rækta ákveðna hugsun, að vera opin fyrir nýjum leiðum í atvinnulífi, tækniframförum og verkefnum sem geta styrkt svæðið til lengri tíma. Að spyrja ekki aðeins „hvað gæti farið úrskeiðis?“ heldur líka „hvað gæti tekist vel ef við gerum þetta rétt?“ Ný tækni og nýjar atvinnugreinar kalla á umræðu, gagnrýna hugsun og vandaðar ákvarðanir. En þær kalla líka á hugrekki. Hugrekki til að skoða möguleika sem passa kannski ekki fullkomlega við það sem við þekkjum en gætu skapað störf, aukið fjölbreytni og eflt samfélagið. Undanfarnar vikur höfum við átt slíkar umræður. Þær sýna vel hversu mikilvægt er að geta rætt breytingar af yfirvegun, virðingu og framtíðarsýn. Ekki út frá hræðslu eða skiptingu fylkingar, heldur spurningunni: Hvað þjónar samfélaginu best til framtíðar? Því í grunninn snýst þetta ekki um einstök verkefni. Þetta snýst um viðhorf. Hvort við viljum vera samfélag sem þróast, lærir og nýtir tækifæri eða samfélag sem bíður eftir að aðstæður breytist af sjálfu sér. Sterk samfélög velja því ekki að standa í stað heldur að halda jafnvægi. Þau virða rætur sínar en eru samt opin fyrir nýjum greinum. Þau vernda það sem skiptir máli en skapa um leið rými fyrir það sem getur orðið næsta skref í þróun svæðisins. Framtíð sveitarfélaga ræðst sjaldnast af einni stórri ákvörðun, hún mótast af mörgum litlum. Hvernig við tökum á móti hugmyndum, hvernig við tölum um breytingar og hvort við veljum framþróun yfir stöðnun. Það er val sem við stöndum frammi fyrir aftur og aftur og það er val sem skiptir máli. Höfundur er oddviti Samfylkingarinnar í Norðurþingi. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Lest í stað Borgarlínu? Runólfur Ágústsson,Orri Björnsson,Kjartan Már Kjartansson Skoðun Hvoru megin ætlar þú að sitja? Valdimar Víðisson Skoðun Díhýdrómónóxíð Helgi Hrafn Gunnarsson Skoðun Veist þú hver heldur á skærunum eða litar á þér hárið? Margrét Ósk Brynjólfsdóttir,Sigríður Valdís Bergvinsdóttir Skoðun Ætla þessir öryrkjar að setja samfélagið á hausinn? Alma Ýr Ingólfsdóttir Skoðun Leyfum íslenskum menntaskólanemum að kynnast latínu! Sólveig H. Hilmarsdóttir Skoðun Grásleppufrumvarpið er mikil afturför Jens Guðbjörnsson Skoðun Samfélag sem velur framþróun yfir stöðnun Benóný Valur Jakobsson Skoðun Græna gímaldið: Minnisvarði um glötuð tækifæri Davíð Bergmann Skoðun Fjármögnun framhaldsskóla Róbert Örvar Ferdinandsson Skoðun Skoðun Skoðun Við getum ekki slökkt elda að eilífu Silja Sóley Birgisdóttir skrifar Skoðun Samfélag sem velur framþróun yfir stöðnun Benóný Valur Jakobsson skrifar Skoðun Græna gímaldið: Minnisvarði um glötuð tækifæri Davíð Bergmann skrifar Skoðun Grásleppufrumvarpið er mikil afturför Jens Guðbjörnsson skrifar Skoðun Lest í stað Borgarlínu? Runólfur Ágústsson,Orri Björnsson,Kjartan Már Kjartansson skrifar Skoðun Díhýdrómónóxíð Helgi Hrafn Gunnarsson skrifar Skoðun Fjármögnun framhaldsskóla Róbert Örvar Ferdinandsson skrifar Skoðun Hvoru megin ætlar þú að sitja? Valdimar Víðisson skrifar Skoðun Tæplega 10% fatlaðra barna stunda íþróttir Jóhanna Dýrunn Jónsdóttir skrifar Skoðun Leyfum íslenskum menntaskólanemum að kynnast latínu! Sólveig H. Hilmarsdóttir skrifar Skoðun Ætla þessir öryrkjar að setja samfélagið á hausinn? Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Lego án leiðbeininga Elva Rakel Jónsdóttir skrifar Skoðun Griðastaður í amstri dagsins Rósa Björg Brynjarsdóttir skrifar Skoðun Háskólamenntun sem undirstaða hagvaxtar Sigrún Ólafsdóttir,Kári Kristinsson skrifar Skoðun Vísitöluafglöp fyrr og nú Helgi Tómasson skrifar Skoðun Spyrja tjattið? Svanhvít Lilja Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Veist þú hver heldur á skærunum eða litar á þér hárið? Margrét Ósk Brynjólfsdóttir,Sigríður Valdís Bergvinsdóttir skrifar Skoðun Aðför að verðmætasköpun Guðveig Lind Eyglóardóttir skrifar Skoðun Til hæstvirts mennta- og barnamálaráðherra, Ingu Sæland skrifar Skoðun Er Reykjavíkurleiðin að fara að breyta landslaginu í leikskólum til betri vegar - eða er hún aðeins skyndilausn? Brynhildur Yrsa Valkyrja skrifar Skoðun Loftslagssvindl eða hrein og klár vankunnátta frambjóðanda Miðflokksins? Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Þarf ég að bíða eftir að álagið hætti eða get ég haft áhrif? Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar Skoðun Af hverju frestum við alltaf framtalinu? Tina Paic skrifar Skoðun Grunnskólinn fyrr og nú Ólöf P. Úlfarsdóttir skrifar Skoðun Um samgönguáætlun Þórhallur Borgarsson skrifar Skoðun Menntun sem griðarstaður Ragnhildur Hólmgeirsdóttir skrifar Skoðun Er veggurinn nóg fyrir þig? Óðinn Freyr Baldursson skrifar Skoðun Skjárinn sem stal æskunni Jóhann Ingi Óskarsson skrifar Skoðun Loftslagssvindlið Lárus Bl. Sigurðsson skrifar Skoðun Hvað gerist þegar samfélag verðlaunar eignarhald meira en nýsköpun? Davíð Aron Routley skrifar Sjá meira