Gal­opið ávísana­hefti skatt­greiðenda í Hafnar­firði

Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson skrifar

Heimildin, DV og Vísir sögðu frá því fyrir helgi að Hafnarfjarðarbær hafi samið við mig um bætur vegna þeirrar ólöglegu ákvörðunar skólastjóra Hraunvallaskóla að afturkalla ráðningu mína í starf deildarstjóra tómstundamiðstöðvar skólans.

Ákvörðunin um afturköllun ráðningar var tekin þremur vikum eftir ráðningu mína í starfið og daginn eftir að ég skrifaði grein um málefni ungmennahússins Hamarsins þar sem ég gagnrýndi meirihluta bæjarstjórnar Hafnarfjarðar harðlega.

Í fréttunum kemur fram að bæturnar til mín séu ekki einsdæmi. Tveir aðrir einstaklingar hafa fengið bætur frá Hafnarfjarðarbæ vegna uppsagna á yfirstandandi kjörtímabili meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Annars vegar í nóvember 2024 og hins vegar í maí 2025. Bæturnar mínar voru því þær þriðju sem greiddar hafa verið til fyrrum starfsmanna vegna ófaglegrar stjórnsýslu sveitarfélagsins á 14 mánaða tímabili. 16 manns til viðbótar hafa fengið starfslokasamninga á kjörtímabilinu.

Mistök leiðrétt með annarra manna fé

Um fleiri milljónir króna er að ræða sem koma úr sjóðum sveitarfélagsins - sameiginlegum sjóðum okkar skattgreiðenda í bænum. Þetta eru peningar sem hægt hefði verið að nýta í heimaþjónustu aldraðra, betri þjónustu við börn í skólunum okkar, samgönguúrbætur og aðra nauðsynlega þjónustu.

Öll gerum við mistök og þau eru til þess að læra af þeim. En þegar sömu mistökin eru gerð ítrekað þá er það merki um að eitthvað mikið sé að í stjórnsýslunni. Forsenda þess að hægt sé að læra af mistökum er að þau séu viðurkennd. Það er ekki nóg að taka upp ávísanaheftið í hvert skipti og leysa málið með peningum úr sameiginlegum sjóðum okkar íbúa.

Í mínu tilfelli hafa engin mistök verið viðurkennd. Stjórnsýsla bæjarins hefur enga tilraun gert til að velta við steinum og komast að því hver vildi koma í veg fyrir ráðningu mína í umrætt starf og hvers vegna. Á meðan slíkt uppgjör fer ekki fram er engin ástæða til að trúa því að mistökin endurtaki sig ekki.

Þessa stjórnsýslu eigum við Hafnfirðingar ekki að sætta okkur við.

Höfundur er fyrrverandi starfsmaður Hafnarfjarðarbæjar og varafulltrúi Samfylkingarinnar í fjölskylduráði Hafnarfjarðar.

Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson Hafnarfjörður

