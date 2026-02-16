Gróska í starfsemi leikskóla Reykjavíkurborgar – áfram leikskólar Steinn Jóhannsson og Ólafur Brynjar Bjarkason skrifa 16. febrúar 2026 11:31 Á degi leikskólans 6. febrúar fór fram ráðstefnan Leikur og samskipti: Hjartað í námi barna fyrir starfsfólk leikskóla Reykjavíkurborgar en um eitt þúsund manns sóttu ráðstefnuna í Háskólabíó og mikill fjöldi fylgdist jafnframt með í streymi. Á ráðstefnunni voru nýjustu rannsóknir og þróunarverkefni á sviði félagsfærni, fjöltyngis, leikja og málþroska í leikskólum Reykjavíkur kynnt sem endurspegla gróskuna í starfinu. Leikskólar eru ein af grunnstoðum mennta- og velferðarkerfisins og þar fer fram mikilvægt nám og uppeldi sem byggir á fagmennsku, sköpun og þörfum barna á fyrstu árum ævinnar. Leikskólastarf er í sífelldri þróun og hafa átt sér stað miklar framfarir, ekki síst vegna aukinnar áherslu á faglegt svigrúm, nýsköpun og markvissa þróun á námi barna. Í leikskólum borgarinnar fer fram nám sem er sniðið að þörfum barna og tekur mið af áhuga þeirra og leik. Mikil gróska ríkir í leikskólum, bæði hvað varðar vinnubrögð og áherslur, enda rík sköpunargleði og frumkvæði í starfinu. Nýlega fengu þrír leikskólar Hvatningarverðlaun skóla- og frístundaráðs fyrir verkefni sem sýna vel þá fagmennsku, metnað og þróunarstarf sem einkennir leikskólana sem vinna eftir og hafa að leiðarljósi Menntastefnu Reykjavíkur. Leikskólinn Vinagarður hlaut verðlaun fyrir verkefni tengd tónlist, dansi og kórstarfi þar sem skapandi tjáning, samvinna og líkamleg hreyfing styrkja tilfinningatengsl, sjálfsmynd og tjáningu barna. Leikskólinn Jörfi var heiðraður fyrir listasmiðju þar sem sköpun er í öndvegi og börnin fá rými til að kanna, prófa sig áfram og velja eigin leiðir í skapandi námi sem eflir sjálfstæði, málþroska og hugmyndaflug. Leikskólinn Tjörn fékk verðlaun fyrir gróðurhúsaverkefni þar sem sjálfbærni, náttúrulæsi og umhverfismeðvitund eru fléttuð inn í daglegt starf með lifandi og reynslumiðuðum hætti. Rannsóknir sýna að leikur, sköpun, samskipti og frjáls leikur eru meðal sterkustu drifkrafta þroska ungra barna – og verkefnin þrjú endurspegla einmitt þessar áherslur. Þau draga fram bæði fjölbreytileika og gæði þess starfs sem fer fram í leikskólum borgarinnar á hverjum degi og beina athyglinni að því mikilvæga námi sem á sér stað í gegnum leik. Þessi gróska og faglega vinna samræmist vel stefnu Reykjavíkurborgar um að tryggja öllum börnum jöfn tækifæri til náms og leiks og skapa leikskólum faglegt svigrúm til að þróa starfið áfram. Starfsfólk leikskólanna er hjartað í þessari þróun. Með fagmennsku, hlýju, athygli og metnaði skapar það umhverfi þar sem börn dafna, vaxa og öðlast trú á eigin getu. Verkefnin sem fengu viðurkenningu eru ekki aðeins áhrifarík heldur sýna þau líka hvað er mögulegt þegar starfsfólk fær að nýta styrkleika sína og áhuga í þágu barnanna. Höfundar eru Steinn Jóhannsson, sviðsstjóri skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar, og Ólafur Brynjar Bjarkason, skrifstofustjóri leikskólaskrifstofu á skóla- og frístundasviði. 