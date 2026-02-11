Skoðun

Nú þarf á­kvörðun, ekki af­sakanir

Monika Margrét Stefánsdóttir og skrifa

Framsóknarflokkurinn er ekki að glíma við tímabundnar áskoranir, hann hefur verið að tapa áttum. Flokkur sem veit ekki lengur hver hann er getur ekki ætlast til þess að kjósendur treysti honum fyrir framtíð landsins.

Við höfum reynt varfærni, við höfum reynt málamiðlanir, við höfum reynt að þóknast öllum en það virkaði ekki. Nú er ekki tími fyrir fleiri greiningar, vinnuhópa eða málamiðlanir, nú er tími fyrir ákvarðanir.

Framsókn þarf forystu sem þorir að horfast í augu við raunveruleikann, viðurkenna mistök og taka ábyrgð.

Formaður Framsóknar má ekki vera sá sem heldur alltaf friðinn, hann verður að vera sá sem endurheimtir sjálfsmynd flokksins, sá sem segir sannleikann jafnvel þegar hann er óþægilegur, sá sem stendur fastur jafnvel þegar þrýstingurinn er mikill, sá sem leiðir en ekki sá sem bíður eftir samþykki.

Flokkur sem vill vinna traust kjósenda verður fyrst að bera virðingu fyrir sjálfum sér, finna aftur ræturnar og kjósa sér sterkann leiðtoga sem vinnur hörðum höndum í að koma flokknum aftur á réttan stað.

Þessi leiðtogi er Ingibjörg Ísaksen!

Ég styð Ingibjörgu af persónulegri reynslu. Ég hef séð hvernig hún starfar þegar engar myndavélar eru á lofti og enginn ávinningur í sjónmáli fyrir hana persónulega. Hún er sanngjörn í samvinnu, hlustar af alvöru og kemur fram við fólk af virðingu, líka þegar það er ósammála henni. Hún hefur þann sterka eiginleika að draga fram það besta í fólki, fá það til að hafa trú á sjálfu sér og hafa trú á verkefnum án þess að slaka á kröfum eða stefnum.

Ég hef séð hvernig sterk forysta skapar traust, styrkir liðsheild og fær fólk til að standa aðeins beinna. Fyrir mér skipta þessir eiginleikar miklu máli, ekki bara hver segir hvað heldur hvernig leiðtogi kemur fram, tekur ákvarðanir og ber ábyrgð.

Þess vegan styð ég Ingibjörgu Ísaksen, ekki af vana, ekki af tryggð heldur vegna þess að ég trúi því af eigin reynslu að hún sé sú forysta sem Framsókn þarf núna.

Höfundur er sveitarstjórnarfulltrúi og formaður Framsóknarfélags Dalvíkurbyggðar

Framsóknarflokkurinn

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið