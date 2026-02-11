Nú þarf ákvörðun, ekki afsakanir Monika Margrét Stefánsdóttir og skrifa 11. febrúar 2026 11:03 Framsóknarflokkurinn er ekki að glíma við tímabundnar áskoranir, hann hefur verið að tapa áttum. Flokkur sem veit ekki lengur hver hann er getur ekki ætlast til þess að kjósendur treysti honum fyrir framtíð landsins. Við höfum reynt varfærni, við höfum reynt málamiðlanir, við höfum reynt að þóknast öllum en það virkaði ekki. Nú er ekki tími fyrir fleiri greiningar, vinnuhópa eða málamiðlanir, nú er tími fyrir ákvarðanir. Framsókn þarf forystu sem þorir að horfast í augu við raunveruleikann, viðurkenna mistök og taka ábyrgð. Formaður Framsóknar má ekki vera sá sem heldur alltaf friðinn, hann verður að vera sá sem endurheimtir sjálfsmynd flokksins, sá sem segir sannleikann jafnvel þegar hann er óþægilegur, sá sem stendur fastur jafnvel þegar þrýstingurinn er mikill, sá sem leiðir en ekki sá sem bíður eftir samþykki. Flokkur sem vill vinna traust kjósenda verður fyrst að bera virðingu fyrir sjálfum sér, finna aftur ræturnar og kjósa sér sterkann leiðtoga sem vinnur hörðum höndum í að koma flokknum aftur á réttan stað. Þessi leiðtogi er Ingibjörg Ísaksen! Ég styð Ingibjörgu af persónulegri reynslu. Ég hef séð hvernig hún starfar þegar engar myndavélar eru á lofti og enginn ávinningur í sjónmáli fyrir hana persónulega. Hún er sanngjörn í samvinnu, hlustar af alvöru og kemur fram við fólk af virðingu, líka þegar það er ósammála henni. Hún hefur þann sterka eiginleika að draga fram það besta í fólki, fá það til að hafa trú á sjálfu sér og hafa trú á verkefnum án þess að slaka á kröfum eða stefnum. Ég hef séð hvernig sterk forysta skapar traust, styrkir liðsheild og fær fólk til að standa aðeins beinna. Fyrir mér skipta þessir eiginleikar miklu máli, ekki bara hver segir hvað heldur hvernig leiðtogi kemur fram, tekur ákvarðanir og ber ábyrgð. Þess vegan styð ég Ingibjörgu Ísaksen, ekki af vana, ekki af tryggð heldur vegna þess að ég trúi því af eigin reynslu að hún sé sú forysta sem Framsókn þarf núna. Höfundur er sveitarstjórnarfulltrúi og formaður Framsóknarfélags Dalvíkurbyggðar Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Framsóknarflokkurinn Mest lesið 5% af alþingismanni Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Þegar enginn lætur vita - ofbeiting laga og kerfisblinda Lára Herborg Ólafsdóttir Skoðun Úr hverju er þessi kona gerð? Silja Dögg Gunnarsdóttir Skoðun „Þessi helvítis ESB þráhyggja” Arnar Steinn Þórarinsson Skoðun Villigötur eru ekki alltaf merktar – svar við skoðun Bjarna Torfa Lárus Gunnarsson Skoðun Þegar sölumaður áfengis fræðir okkur um lýðheilsu Lára G. Sigurðardóttir Skoðun Seðlabankastjórar á villigötum… þurfa frí Örn Karlsson Skoðun Af hverju þarf ríkið að selja mér vínið? Sveinn Rúnar Einarsson Skoðun Ofbeldi MAST - Opið bréf til atvinnuvegaráðherra Árni Stefán Árnason Skoðun Að byrgja brunninn er ódýrara Elín Anna Baldursdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Nú þarf ákvörðun, ekki afsakanir skrifar Skoðun Úr huglægu mati í mælanlega þróun Marinó G. Njálsson skrifar Skoðun Að byrgja brunninn er ódýrara Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Af hverju þarf ríkið að selja mér vínið? Sveinn Rúnar Einarsson skrifar Skoðun Framsókn til framtíðar – Með Lilju í forystu Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar Skoðun Seðlabankastjórar á villigötum… þurfa frí Örn Karlsson skrifar Skoðun Úr hverju er þessi kona gerð? Silja Dögg Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Ofbeldi MAST - Opið bréf til atvinnuvegaráðherra Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Íslenskt táknmál er hjartað sem alltaf slær Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar Skoðun Útgáfuáætlun námsgagna og aðgengi að stefnumótun Bogi Ragnarsson skrifar Skoðun 1-1-2 dagurinn Hjalti Sigurðsson skrifar Skoðun „Þessi helvítis ESB þráhyggja” Arnar Steinn Þórarinsson skrifar Skoðun Lækkum skatta á barnafjölskyldur Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Leiktjöldin Davíð Bergmann skrifar Skoðun Villigötur eru ekki alltaf merktar – svar við skoðun Bjarna Torfa Lárus Gunnarsson skrifar Skoðun 5% af alþingismanni Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Hætta að kjósa gegn sjálfum sér: Eldri borgarar eiga að standa með Flokki fólksins Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Þegar rétturinn og réttvísin horfa undan Vigfús Eysteinsson skrifar Skoðun Efnahagsleg ábyrgð er fjölskyldumál Sandra Sigurðardóttir skrifar Skoðun Leikskólamál í Reykjavík – staðreyndir og mögulegar lausnir Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson,Sigfús Aðalsteinsson skrifar Skoðun Takk læknar! Siv Friðleifsdóttir skrifar Skoðun Fjarðarheiðargöng: Öryggi, traust og framtíð Austurlands í húfi Guðný Lára Guðrúnardóttir skrifar Skoðun Ísland er að tapa hundruðum milljarða – eitrað framkvæmdakerfi lamar allt samfélagið Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Stöðluð meðalmennska og einkunnir án aðgreiningar Hlédís Maren Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Sveitarstjórnarkosningar 2026 – hvað gera Vinir Kópavogs? Ólafur Björnsson skrifar Skoðun Bréf til Láru Elías Blöndal Guðjónsson skrifar Skoðun Heilbrigðiskerfi sem treystir á seiglu Sandra B. Franks skrifar Skoðun Er gervigreind verkfæri kommúnistans eða kapítalistans? Ásgeir Jónsson skrifar Skoðun Takk fyrir traustið! Hörður Arnarson skrifar Skoðun Laxeldisumræðan er lýðræðisumræða Gylfi Ólafsson skrifar Sjá meira