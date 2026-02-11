Verðbólgan og vaxtastigið eru löngu farin að bíta illilega og gríðarlegar skattahækkanir á almenning í boði ríkisstjórnarinnar koma því illa við heimilin í landinu. Þar get ég nefnt vörugjöld á ökutæki, afnám samsköttunarheimildar hjóna og sambúðarfólks, hækkun skatta á leigutekjur, krónutöluhækkanir langt umfram verðbólgumarkmið og auðvitað kílómetragjaldið.
Ég hef gjarnan tekið upp málefni fjölskyldunnar á Alþingi, ekki síst stöðu barnafólks, m.a. með frumvörpum, fyrirspurnum og fleiri þingmálum. Mér þótti því einboðið að óska eftir sérstakri umræðu á Alþingi við nýjan hæstvirtan félags- og húsnæðismálaráðherra, sem ráðherra fjölskyldumála, um stöðu barnafjölskyldna á Íslandi.
Við í Sjálfstæðisflokknum trúum því að fjölskyldan sé hornsteinn samfélagsins og höfum haft áhyggjur af viðhorfi þessarar ríkisstjórnar til fjölskyldunnar sem einingar. Viðhorfi sem birtist m.a. í afnámi heimildar til samsköttunar þar sem einblínt var á einstaklinginn sem skattaðila, ekki fjölskylduna.
Og við í Sjálfstæðisflokknum höfum áhyggjur af stöðu barnafólks í þessu árferði. Fólks sem ber ekki einungis ábyrgð á að framfleyta sjálfu sér, heldur líka okkar minnsta og viðkvæmasta hópi, börnunum okkar.
Í framangreindri umræðu kynnti ég tillögur þingmanna Sjálfstæðisflokksins til að bæta stöðu barnafólks:
Skattar eru of háir á barnafjölskyldur og við sjálfstæðismenn viljum létta undir með barnafjölskyldum með því að lækka skatta og skilja meira eftir í vösum þeirra. Með þessum aðgerðum tryggjum við stuðning við barnafjölskyldur með einföldum, gagnsæjum og skilvirkum hætti.
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
