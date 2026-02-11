Þann 11. febrúar er einn, einn, tveir dagurinn en þá halda viðbragðsaðilar á lofti mikilvægi neyðarnúmersins 1-1-2 og allrar þeirrar starfsemi sem tryggja öruggt viðbragð við hverskonar neyð.
Eitt númer fyrir allt landið, sama hver neyðin er í 30 ár
Það skiptir engu hverskonar aðstoð þú þarft á að halda í neyð, þú þarft bara að muna þessa þrjá tölustafi, einn, einn, tveir. Síðan 1. janúar 1996, eða í þrjátíu ár hefur Neyðarlínan svarað öllum erindum sem kalla á útkall viðbragðsaðila í gegnum samræmda neyðarsímanúmerið 1-1-2.
Fyrsta viðbragðið
Viðbragðsaðilar um allt land standa vaktina til að tryggja heilsu, öryggi og velferð landsmanna og eru fyrsta viðbragðið þegar neyðin bankar upp á. Þessir aðilar eru allir sérhæðir og mjög færir á sínu sviði og með því að starfa þétt saman, eins og raun ber vitni mynda þeir sterka keðju sem við getum treyst á þegar þörf er á.
Neyðarverðir
Starfsfólkið á varðstofu neyðarlínunnar, neyðarverðirnir sem svara símtölum og öðrum erindum sem berast til 1-1-2 eru stundum kallaðir fyrsta - fyrsta viðbragðið þar sem þau taka á móti neyðarsímtölum og sjá til þess að rétt fyrsta viðbragð fari af stað. Það má segja að þar sé keðjan virkjuð þegar aðstæður kalla að aðkomu viðbragðsaðila.
Mikilvægasti hlekkurinn
Í keðjunni eru allir hlekkirnir, allir viðbragðsaðilarnir ómetanlegir en til að vel takist til í fyrsta viðbragði í neyðartilvikum er enginn mikilvægari en innhringjandinn. Góðar upplýsingar frá þeim sem hringir í neyðarlínauna geta skipt sköpum, geta bjargað mannslífum. Þegar hringt er í neyðarlínuna munu neyðarverðir spyrja þig spurninga sem allar tengjast hvar, hver, hvað og hvenær þó þær séu orðaðar á mismunandi hátt eftir eðli hvers máls fyrir sig.
Því er gott að undirbúa sig fyrir það að þurfa mögulega einhvern daginn að hringja í 1-1-2 og hugsa með sér; hvernig þarf ég að vera undirbúinn til að vera mikilvægasti hlekkurinn í keðjunni?
1-1-2 dagurinn 2026
Nú er vika neyðarnúmersins og um allt land standa viðbragðsaðilar að viðburðum í nafni 1-1-2 dagsins sem miða að því að minna á mikilvægi 1-1-2. Eftir að hafa lesið þessa grein vona ég að þið sjáið tækifærið í því að gera eitthvað að þessu tilefni inn á heimilum og vinnustöðum, ræða um 1-1-2 og leggja línunnar að ykkar viðbrögðum í neyð.
Höfundur er aðstoðarvarðstjóri hjá Neyðarlínunni og verkefnastjóri 1-1-2 dagsins.
